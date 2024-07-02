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BBC высмеяли Криштиану, назвав его «Пеналду». Фанаты негодуют, вступился Терри

Британский телеканал BBC назвал Криштиану Роналду «Пеналду»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Но многим понравилось.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
0:0
Словения

Матч Португалии и Словении получился драматичным, в первую очередь для Роналду. Криштиану был активен, но бесполезен. А в ключевой момент матча и вовсе навредил — не реализовал пенальти на 105-й минуте, после чего разрыдался. Успокаивать португальца пришлось всей команде.

В непростой момент нашлось место издевкам — на британском телеканале BBC при повторе промазанного пенальти Криштиану подписали на графике как Misstiano Penaldo. Дословно это можно перевести примерно как «Промахтиану Пеналду». Такой каламбур от крупнейшего вещателя впечатлил не всех.

@Sports__Himanshu: «Это очень дурной вкус на шутки. Он не Пеналду, он просто не забил пенальти»;

@MuthaNagavamsi: «Это, должно быть, какой-то стажер, который портит текст. Никто бы не стал делать это специально. Плохой пиар, однако»;

Скриншот трансляции телеканала BBC с оскорбительной плашкой в адрес Криштиану Роналду.

@MasonNewport: «Жалкий поступок BBC, но BBC жалок по многим параметрам. К продюсеру и дизайнеру следует применить дисциплинарные меры»;

@AntonioAmodio24: «Вы просто ужасны, накладывая никнеймы на графику как случайные пользователи соцсетей, позор вам»;

@Thinkfootballuk: «Утром кого-то уволят или повысят зарплату, ха-ха!»

Одним из самых недовольных публичных лиц оказался экс-защитник «Челси» Джон Терри. Он сфотографировал надпись в трансляции и разместил ее в социальных сетях, подписав: «Позор вам!»

Криштиану Роналду (справа) после незабитого пенальти в&nbsp;матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении. «Криштиану мог стать героем, но в итоге ему пришлось извиняться». Мировая пресса — о промахе и слезах Роналду

Это неудивительно, поскольку Терри знает, что такое обидные промахи. 16 лет назад, в 2008 году, защитник «Челси» не забил решающий пенальти в серии в московском финале Лиги чемпионов — кстати, играл как раз против Роналду. Криштиану в серии тогда тоже не забил.

Но многим пользователям шутка понравилась. Некоторые призывали повысить зарплату автору графики, дать ему собственное шоу и даже рыцарское звание. Другие отмечали, что это просто юмор и не стоит делать из него катастрофу.

BBC не комментировали инцидент.

Матч Португалия — Словения завершился 0:0 (3:0 в серии пенальти). 5 июля команда Мартинеса сыграет с Францией.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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