В «Оренбурге» сообщили, что не отстраняли Томпсона от тренировок
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отстранении нападающего Хорди Томпсона от тренировок в общей группе из-за лишнего веса. Ранее об этом сообщал портал En Cancha.
«Томпсон и Вера задержались, приехали позже, чем остальные. Сейчас они приводят свои кондиции в норму. Думаю, через 2-3 дня они присоединятся к общей группе. Это нормально. Сейчас Хорди работает с тренером по физической подготовке и реабилитологом. Кроме того, он не играл последние игры из-за мышечного повреждения, сейчас травма заросла и идет подготовка. Через 2-3 дня он подойдет к общей группе и продолжит еще работать индивидуально, чтобы нагонять. С Верой примерно такая же ситуация», — сказал Андреев «СЭ».
Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
3 июня клуб выкупил у «Коло-Коло» права на вингера. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.
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4
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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