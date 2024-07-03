Агент Мусаева: «В «Рубине» Леон сейчас не получит шанса»
Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Леона Мусаева, рассказал, где продолжит карьеру его клиент.
«По Леону Мусаеву мы в данный момент обсуждаем вероятность его полноценного перехода в футбольный клуб «Родина». Приняли для себя такое решение. На данный момент в «Рубине», скорее всего, Леон не получит шанса. Есть большая заинтересованность со стороны «Родины». Леон не прочь продолжить карьеру именно в этом клубе, поэтому мы в данный момент ведем с ними переговоры.
«Родина» — амбициозная команда. Есть определенные цели и задачи, в том числе связанные с Премьер-Лигой. На мой взгляд, сейчас ему нужно провести добротный полноценный сезон, постоянно играя и возвращаясь на тот уровень, на котором он был до получения травмы. Я смотрю на этот потенциальный переход только в позитивном ключе», — цитирует «РБ Спорт» Голяну.
Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Кубани».
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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