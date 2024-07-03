Защитник «Спартака» Тавареш может вернуться в Португалию

«Спартак» ведет поиски новой команды для защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстановление от травмы крестообразной связки.

По информации Sport24, приоритетным вариантом для 23-летнего португальца является возвращение на родину.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.