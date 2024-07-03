Защитник «Спартака» Тавареш может вернуться в Португалию
«Спартак» ведет поиски новой команды для защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстановление от травмы крестообразной связки.
По информации Sport24, приоритетным вариантом для 23-летнего португальца является возвращение на родину.
Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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