Гурьянов подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Денис Гурьянов достиг договоренности с ЦСКА о подписании контракта сроком на два года. Последние восемь сезонов 27-летний форвард провел в Северной Америке.

В сезоне-2023/24 Гурьянов был обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию». Всего за оба клуба он провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.

До переезда в Северную Америку в 2016 году Гурьянов играл в России за тольяттинскую «Ладу».