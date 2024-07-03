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Сегодня, 06:21

Каладзе считает, что Кварацхелии стоит перейти в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе назвал клуб, в котором хотел бы видеть вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Я хотел бы видеть Квару в «Реале», он сможет хорошо играть в такой команде. Анчелотти — один из лучших тренеров. Он хороший друг для молодых игроков. Карло правильно использует навыки игроков, размещая их на лучших позициях с наилучшей тактикой», — приводит слова Каладзе planetamilan.it.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний грузин провел за неаполитанцев 45 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Каха Каладзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
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