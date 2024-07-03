Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Мы испытываем большое счастье от выхода в РПЛ»
Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков прокомментировал выход команды в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
«Сейчас мы испытываем большое счастье. По-другому и не скажешь. Это был сложный, длинный сезон для нас, и он прошел не впустую — мы завоевали путевку в РПЛ. Я думаю, что полное осознание еще не пришло. Наверное, когда уже выйдем на первый матч в РПЛ, поймем, куда попали», — приводит слова Алибекова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: «РБ Спорт»
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Ростов – ЦСКА
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Оренбург – Спартак
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