Дигар стал новым главным тренером «Гавра»
«Гавр» объявил о назначении на пост главного тренера Дидье Дигара. 37-летний француз подписал двухлетний контракт. Последним его местом работы была «Ницца».
Дигар заменил Люка Эльснера, который работал с командой с 2022 года. В конце июня было объявлено об его уходе. Специалист продолжит карьеру в «Реймсе».
В сезоне-2023/24 «Гавр» набрал 32 очка и занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Прошлым летом в «Гавр» перешел российский полузащитник Далер Кузяев. За год он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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