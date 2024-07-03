Корешков: «Пока не видно какой-то ясности, где и с кем будет драться Махачев»

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал о трудностях в выборе соперника для Ислама Махачева (26-1).

«Даже не знаю, кто там еще остался в легком весе? Арман Царукян дисквалифицирован на девять месяцев и теперь будет отдыхать. Второй бой с Дастином Порье можно посмотреть, но мне кажется, что скорее всего Ислам выиграет его уже более убедительно, потому что проблем со здоровьем у него уже не будет. У него был стафилококк, что отразилось на рисунке первого боя.

Других претендентов я не вижу. Макси Холлоуэй подерется за титул в полулегком весе, Джастин Гэджи последний бой проиграл. У Ислама по сути не осталось соперников. Титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Билалом Мухаммадом уже объявлен, поэтому и туда переходить сейчас смысла нет. Пока не видно какой-то ясности, где и с кем будет драться Махачев. Возможно, какая-то информация появится после титульного боя в полусреднем весе, если Ислам захочет туда подняться», — приводит Vprognoze.ru слова Корешкова.