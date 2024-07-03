«Манчестер Сити» не будет удерживать Эдерсона, если он решит покинуть команду

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 30-летнего бразильца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. При этом «горожане» не будут удерживать вратаря, если он захочет уйти.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.