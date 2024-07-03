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«Манчестер Сити» не будет удерживать Эдерсона, если он решит покинуть команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 30-летнего бразильца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. При этом «горожане» не будут удерживать вратаря, если он захочет уйти.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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