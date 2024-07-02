Какой будет Call of Duty: Black Ops 6 и выйдет ли она на русском языке

Мир меняется, а « калда » остается « калдой » .

Новая Call of Duty выходит каждые 12 месяцев — и этот год исключением не стал. Новая часть популярной серии выйдет с подзаголовком Black Ops 6. Собрали все, что о ней известно за несколько месяцев до релиза.

Кто разрабатывает Call of Duty: Black Ops 6

За очередную Call of Duty отвечают сразу две студии: Treyarch и Raven. Первые работают над мультиплеером и зомби-режимом, а вторые прорабатывают сюжетную кампанию. По словам разработчиков, шестая Black Ops будет одной из самых больших игр во франшизе с эпичной кампанией, продвинутыми режимами и множеством других изменений. Интересно, что проект находится в разработке более четырех лет вместо привычного трехлетнего цикла.

Сюжет Call of Duty: Black Ops 6

Сюжет Black Ops 6 продолжит события Cold War. Действие стартует в начале 90-х, прямо перед окончанием Холодной войны. Таинственные злодеи проникли в правительство США и объявили охоту на главных героев. Придется нарушить приказ, скрываться от своих и заниматься секретными операциями.

В этом шпионском боевике появятся не только известные исторические личности, вроде Джорджа Буша старшего или Билла Клинтона, но и хорошо знакомые персонажи из прошлых частей серии. В их число попали Фрэнк Вудс и Рассел Адлер, которые теперь оказались по разные стороны баррикад.

В ролике уже представили напарников Вудса: оперативника Трой Маршалла, офицера ЦРУ Джейна Харлоу, техника Феликса Ньюмана и мастера по прикрытию Севати Думаса. Но кто именно станет протагонистом новой итерации и будет ли возможность создать своего персонажа как в той же Cold War, пока непонятно.

Разработчики обещают эпический шпионский триллер с захватывающей историей и созданными с нуля миссиями. Героям предстоит пройти через множество зрелищных и уникальных ситуаций, начиная с штурма дворца и заканчивая участием во вторжении в Ирак во время операции «Буря в пустыне».

Геймплей Сall of Duty: Black Ops 6

Геймплейно Call of Duty: Black Ops 6 останется все тем же шутером от первого лица, сочетающем в себе стелс-уровни и зубодробительный экшен. Для разнообразия в игру добавили нелинейные миссии с возможностью проходить их разными способами, от классической атаки напролом до бесшумного устранения врагов.

Некоторые задания развернутся на больших открытых локациях, где позволят управлять транспортом. В перерывах между вылазками герои будут проводить время в хаб-локации, чью роль исполнит заброшенный особняк КГБ.

Персонажи могут использовать гаджеты, включая радиоуправляемую машинку с взрывчаткой, ловушку с транквилизатором и что-то типа электрической дубинки. Отдельно обещали подтянуть искусственный интеллект NPC, чтобы враги, например, научились обходить игроков и загонять их в угол.

Для повышения реалистичности и плавности анимаций разработчики добавили систему «Неограниченное движение». Она позволяет без каких-либо ограничений менять положение персонажа, передвигаться и скользить в любом направлении, стрелять лежа на спине. Также добавят отдельную опцию, благодаря которой герой без нажатия на кнопку может бегать и забираться на уступы. Еще появится такая фишка, как прицеливание из-за угла, когда оружие автоматически высовывается по направлению движения для удобной стрельбы на упреждение.

Мультиплеер и кооператив Call of Duty: Black Ops 6

Кроме синглплеера игроки, как обычно, смогут развлечься в разных многопользовательских режимах. Для этого Treyarch подготовила 16 новых карт, 12 из которых предназначены для формата 6 на 6, а четыре — 6 на 6 или 2 на 2.

Все уровни созданы на основе локаций из сюжетной кампании. А для удобства геймерам дадут доступ к расширенным настройкам, позволяющим подстраивать под себя разные элементы интерфейса.

Всего будет доступно три ключевых стиля: разведчик, стратег и боевик с различными перками. Кроме того, в Black Ops 6 вернется система «Престиж», позволяющая прокачиваться в сетевой игре после достижения максимального 55 уровня. После десяти престижей откроется звание «Мастер» с тысячью дополнительных уровней прокачки и наградами.

«Зомби» — режим в Call of Duty: Black Ops 6

В Call of Duty: Black Ops 6 состоится полноценное возвращение культового режима «Зомби». В нем героям в течение нескольких раундов предстоит отбиваться от бесконечных волн оживших мертвецов. При этом в «шестерке» продолжится сюжетная линия зомби-режима Dark Aether, стартовавшая еще в Black Ops 4. На релизе будет доступны две новые раундовые карты — Liberty Falls и Terminus.

Будет ли в Сall of Duty: Black Ops 6 русский язык

Игра получит только субтитры на русском языке, без озвучки, хотя официально в России она распространяться не будет. И это неудивительно: Activision перестала продавать игры серии в российском Steam еще с 2022 года.

Дата выхода Call of Duty: B lack Ops 6, платформы

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября 2024 года на всех актуальных устройствах: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Также проект появится в Game Pass, но в разных версиях будут доступны разные составляющие тайтла:

— на Xbox Game Pass Core игра недоступна;

— на базовом Game Pass Console доступна только кампания;

— на Game Pass Ultimate и PC Game Pass доступны все режимы.

По слухам, ранний доступ к бета-тесту начнут давать 28 августа.

Системные требования Сall of Duty: Black Ops 6

Пусть и системных требований игры пока еще не показали, но Black Ops 6 уже успела расстроить требованием целых 309 Гб свободного места на диске. Activision разъяснила, что сюда включены Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone, а также соответствующие пакеты контента, включая все локализации.

Впрочем, геймерам ничего не мешает установить файлы только Black Ops 6. Точный размер игры и системные требования мы наверняка узнаем только осенью.

Также данная итерация Call of Duty потребует постоянного подключения к интернету даже во время кампании. По словам издательства, это необходимо для улучшения качества графики и сокращения занимаемого места на устройстве.