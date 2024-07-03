Кассьерра: «Надеюсь, в следующем сезоне «Сочи» вернется в РПЛ»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в товарищеском матче против «Сочи» (5:2).
«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Кассьерру.
«Сочи» под руководством Роберта Морено заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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