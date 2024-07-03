Кассьерра: «Надеюсь, в следующем сезоне «Сочи» вернется в РПЛ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в товарищеском матче против «Сочи» (5:2).

«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Кассьерру.

«Сочи» под руководством Роберта Морено заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ.