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Кассьерра: «Надеюсь, в следующем сезоне «Сочи» вернется в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в товарищеском матче против «Сочи» (5:2).

«Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. «Сочи» — отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Кассьерру.

«Сочи» под руководством Роберта Морено заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kasserra-nadeyus-chto-sochi-v-sleduyushem-sezone-vernetsya-v-rpl-379033/
Матео Кассьерра
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ФК Зенит
ФК Сочи
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