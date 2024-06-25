От Яшина до Криша. Пять лучших игроков чемпионатов Европы

Они приводили свои команды к титулам.

В Германии набирает обороты Евро-2024. Не все фавориты пока показывают яркий футбол, и многие тренеры ставят командный футбол выше индивидуальных действий. Но нет сомнений, что уже по ходу группового турнира проявят себя те, кого мы потом назовем главными героями Евро-2024. А одному из них по окончании финала вручат награду «Лучший игрок чемпионата». Возможно, он даже встанет в один ряд с теми, кого можно назвать легендами первенств Старого Света. Давайте вспомним их.

Лев Яшин держит трофей чемпионата Европы-1960. Фото архив «СЭ»

Лев Яшин, СССР, чемпион-1960

Яшин по праву считается легендой — и футбола в целом, и вратарского цеха, и чемпионатов Европы, ведь этот титул он вместе со сборной СССР выиграл в 1960-м впервые в истории. Тогда первый матч квалификации с Венгрией провел многолетний дублер Льва Ивановича в «Динамо» и национальной команде Владимир Беляев, но со второго Яшин прочно занял пост номер один. В ответной встрече он буднично «засушил» венгров на выезде, уже на первых минутах ликвидировав выход один на один.

Второй «сухарь» советский голкипер оформил против Чехословакии в первой игре финального турнира на марсельском «Велодроме». И вот эта полуфинальная победа точно стала имени Яшина. Счет 3:0 в пользу СССР не отражает характера встречи, в которой оба соперника создали немало моментов. Но если одни забивали, то вторые раз за разом упирались в нашего великого голкипера. После очередного спасения ему стал аплодировать даже лидер чехословаков Властимил Бубник.

Когда прозвучал финальный свисток, восторженные болельщики едва не растащили самого Яшина на сувениры. А он следом провел солидный финал против Югославии и стал одним из главных героев золотого для Советского Союза турнира. На следующий Евро Лев Иванович приехал уже обладателем «Золотого мяча» и снова отстоял на ноль в полуфинале, хотя за Данию выступал забивший в отборочном турнире 11 голов форвард Оле Мадсен. К сожалению, стать двукратным чемпионом Европы Яшину помешали испанцы, но легендарный вратарь все равно второй раз подряд был включен в символическую сборную турнира.

Мишель Платини с трофеем чемпионата Европы-1984. Фото Global Look Press

Мишель Платини, Франция, чемпион-1984

Платини — обладатель множества званий и титулов, прекрасный атакующий хавбек считался лучшим футболистом мира середины 1980-х.

Сейчас трудно поверить, но сборная Франции после самого первого Евро на протяжении 24 лет не попадала в число участников финальных турниров. Но в 1984-м страна стала хозяйкой континентального первенства, а число участников расширили до восьми. И для того поколения «Трехцветных», которых тогда называли «Мушкетерами», розыгрыш получился феерическим. За два года до этого Платини и компания вполне могли взять золото чемпионата мира в Испании, но в итоге оказались только четвертыми. И всю накопленную спортивную злость за поражение в полуфинале ЧМ от ФРГ в невероятном по накалу и сюжете матче (3:3, 4:5 — пенальти) выплеснули на домашних полях.

Начав с трудовой победы над датчанами (1:0), в дальнейшем Франция стала просто неудержима, выиграв в итоге все пять матчей на турнире. А Платини блистал как самый крупный бриллиант в этой оправе — забивал в каждой встрече, установив вечный (пока) рекорд — девять (!) мячей, почти по два за матч в среднем. Более того — и это уникальный случай — во всех матчах «Трехцветных» его голы оказывались победными. Мишель поразил ворота Дании, сделал по хет-трику против Бельгии и Югославии. В тяжелейшем полуфинале с Португалией полузащитник стал автором решающего удара за минуту до конца дополнительного времени. А в финале против Испании открыл счет со штрафного, а Франция взяла верх со счетом 2:0.

Ничего удивительного, что в том году Платини был удостоен своего второго из трех подряд «Золотых мячей». А в это время где-то на улицах Марселя в его футболке бегал лидер следующего великого поколения сборной Франции.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

Зинедин Зидан, Франция, чемпион-2000

Конечно, это Зидан. Который в каком-то смысле стал наследником Платини и в сборной Франции, и в «Ювентусе». Можно долго спорить, превзошел ли Зинедин предшественника, но это по большому счету не имеет смысла. Каждый из них велик по-своему.

Для Платини, кстати, домашний Евро так и остался единственным в карьере — в 1988-м Франция не прошла отбор, а к 1992-му Мишель уже завершил карьеру. Зидан же выступил на трех. На дебютный Евро-1996 в Англию хавбек приехал еще футболистом «Бордо» и в число лидеров национальной команды еще не входил, будучи восходящей звездой. Поэтому, хотя Франция дошла до полуфинала, а Зидан все матчи начинал в стартовом составе, ничем выдающимся не запомнился: на его счету только два точных удара в послематчевых сериях 11-метровых.

А вот на Евро-2000 четыре года спустя все было уже по-другому. За спиной у Зидана и его партнеров — блестящий домашний чемпионат мира-1998, где Франция впервые в истории взяла титул. Сам Зизу уже считался лучшим на планете и получил «Золотой мяч». Конечно, провести два подряд крупных турнира на феноменальном уровне невероятно сложно, но Зидану и Ко это удалось блестяще. «Трехцветные» уверенно вышли из группы, разгромив Данию, победив Чехию и уступив хозяевам Евро, Нидерландам, в 3-м туре во встрече, не имевшей турнирного значения.

А в плей-офф наступило время Зидана. Он открыл счет ударом со штрафного в четвертьфинале с Испанией. Затем реализовал пенальти и принес победу в дополнительное время в полуфинале с Португалией. Дальше — золотой финал с Италией имени Давида Трезеге. И при этом титул «Лучший игрок Евро» для Зидана.

На следующем Евро в Португалии сам Зизу выглядел едва ли не лучше, чем в 2000-м. Он со штрафного оформил волевую победу над Англией, затем после еще одного его стандарта пришел гол в ворота Хорватии. Наконец, Зидан открыл счет в победной встрече со Швейцарией. Но в четвертьфинале французы попали под греческую сказку и поехали домой.

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Хави (слева) стоит в стенке с Андресом Иньестой. Фото Global Look Press

Хави/Андрес Иньеста, Испания, чемпионы-2008 и -2012

Разделить этих двух полузащитников «Барселоны» и сборной Испании очень сложно, поэтому пусть займут одно место на двоих. В конце концов, они даже номерами в клубе и сборной менялись, и капитанской повязкой в «Барсе», и звание «Лучший игрок турнира» на победных Евро-2008 и -2012 получили по очереди. Болельщики даже придумали этому дуэту прозвище «Хавиньеста».

Хави на четыре года старше, поэтому еще до дебюта одноклубника в национальной команде успел взять серебро Олимпиады-2000 в Сиднее, съездить на чемпионат мира-2002 и Евро-2004. Иньеста же попал в сборную только перед самым ЧМ-2006. А уже с отбора Евро-2008 они начали разрывать на пару соперников.

В финальном турнире того чемпионата Испания дважды разгромила сборную России Гуса Хиддинка — в группе и в полуфинале. Тогда настоящим генералом центра поля «Красной фурии» был Хави, который не только раздавал точные пасы как на конвейере, но и забил Игорю Акинфееву во второй встрече. Иньеста же на групповом этапе приболел, но успел раскрыться в плей-офф. Награду «Лучший игрок турнира» забрал Хави, в финале отдавший передачу на победный гол Фернандо Торресу.

Прошло четыре года, и на первые роли на Евро вышел уже Иньеста. В групповом матче с Ирландией они с Хави отдали на двоих 229 точных передач — больше, чем вся команда соперников, вместе взятая. Иньесту трижды признавали лучшим в конкретной встрече, в том числе в финале, где была разгромлена Италия (4:0). А Хави, кстати, стал первым в истории автором голевых пасов в решающих матчах двух Евро подряд. После неудачного для испанцев чемпионата мира-2014 Хави ушел из сборной, и волшебная связка распалась. На Евро-2016 Иньеста приезжал, но лавров ни он, ни его команда не снискали.

Криштиану Роналду с трофеем Евро-2016. Фото Global Look Press

Криштиану Роналду, Португалия, чемпион-2016

И вот мы добрались до единственного действующего игрока сборной в нашем списке. Да, именно сборной, потому что Иньеста в свои 40 все еще пылит в чемпионате ОАЭ, но из национальной команды ушел еще после чемпионата мира в России. Тогда как Криштиану Роналду приехал в Германию на свой уже шестой Евро.

У Криштиану с чемпионатами Европы сложные отношения, со множеством взлетов и падений. Он трижды попадал в символическую сборную соревнований, на прошлом турнире стал лучшим бомбардиром, делит с Иньестой рекорд по наградам лучшему футболисту матча — по шесть. Но при этом у Роналду случались и провальные турниры, например, в 2008-м, когда португальцы вылетели в четвертьфинале, а их лидер забил всего один мяч.

Величайшая победа и величайшая драма Криша в сборной тоже пришлись на Евро, причем на один конкретный матч. В финале чемпионата в 2016-м Роналду получил травму и еще в первом тайме покинул поле в слезах. Португальцы победили Францию в дополнительное время и взяли первый титул на таком уровне. Но мало того что Криштиану пришлось наблюдать за этим со стороны, так еще и лучшим игроком ЧЕ признали не его, а Антуана Гризманна. Таким образом, этой престижной награды в коллекции Роналду нет.

И турнир в Германии в каком-то смысле последний шанс. Португалия входит в число фаворитов Евро, а Роналду, который уже полтора года выступает в Саудовской Аравии, по-прежнему в отличной форме. В отборе он отличился 10 раз в девяти встречах, а в последней товарищеской игре перед стартом ЧЕ положил дубль в ворота Ирландии. Станет ли этот Евро лебединой песней Криша?

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