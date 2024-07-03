Арнаутович: «Не думаю, что сегодня сборная Австрии заслуживала вылета»

Капитан сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал поражение от Турции (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Можете представить, каковы сейчас чувства. Если проигрываешь доминирующей над тобой команде, тогда все в порядке: с уважением бьем по рукам и расходимся. Однако этот случай — болезненный: не думаю, что мы сегодня заслуживали вылета. Мы очень хорошо провели игру. Но таков уж футбол. Поздравляю Турцию. Желаю ей удачи в следующих играх, но для нас все закончено, и эта потеря тяжела», — цитирует пресс-служба УЕФА Арнаутовича.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.