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Защитник сборной Бельгии Фас — о поражении от Франции: «Очень обидно пропустить гол в конце»

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Защитник сборной Бельгии Ваут Фас прокомментировал поражение национальной команды от Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«План игры был ясен. Мы не собирались играть на их сильных сторонах, прессинговали. Мы выполнили его хорошо, и очень обидно получить гол в конце. Это была напряженная игра, моменты были с обеих сторон, но я не думаю, что они были действительно явными.

Мы знали, где их можно задеть. Мы отдали все, что у нас было. Всегда есть о чем сожалеть. Мы знали, что у них хорошая группа атаки, но мы хорошо их нейтрализовали. У нас было несколько шансов благодаря передачам», — приводит слова Фаса RTBF.

В четвертьфинале Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет со сборной Португалии 5 июля.

Ваут Фас
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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