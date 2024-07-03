«Оттава» продлила контракт с Пинто, который пропустил из-за ставок 41 матч в минувшем сезоне

«Оттава» сообщила о продлении контракта с нападающим Шейном Пинто.

Контракт с 23-летним американцем продлен на два года со среднегодовой зарплатой 3,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Пинто набрал 27 (9+18) очков в 41 матче за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ. Еще 41 матч хоккеист пропустил из-за дисквалификации, которая была наложена на него из-за ставок на спорт.