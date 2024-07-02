Чем запомнятся «Шахматные звезды 4.0».

Турнир «Шахматные звезды 4.0», который проходил в зале Crystal Ballroom, закончился безоговорочной победой Владислава Артемьева. 26-летний чемпион России и Европы сумел выиграть турниры по быстрым шахматам и блицу. В рапиде его главным конкурентом стал обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов, который провел ударный заключительный день (2,5 очка из 3), но все же отстал от победителя на пол-очка. В блице ближе всех к Артемьеву подобрался иранец Амин Табатабаи, однако первое место Влад смог гарантировать уже за два тура до конца.

С одним поражением

В интервью «СЭ» Артемьев отмечал, что ему очень важно хорошо начать турнир. В Москве это удалось: 2,5 очка из трех возможных в быстрые шахматы. Во второй день Владислав одержал три победы подряд, практически гарантировав себе первое место. Поэтому в оставшихся трех партиях с Хоу Ифань, Евгением Томашевский и Сергеем Карякиным Артемьев играл понадежнее. В итоге три ничьи, которые позволили удержать лидерство.

В коронном блице Артемьев имел еще более солидное преимущество над конкурентами. Он набрал 14,5 очка из 18, а единственное поражение потерпел от действующей чемпионки мира в этой дисциплине Валентины Гуниной в 13-м туре. Стоит отметить, что Валентина, несмотря на болезнь, выдала несколько феерических партий — особенно в первый день блица, набрав шесть очков из девяти, — доказав, что готова к защите титула в Нью-Йорке. Осталось только решить проблемы с получением визы.

— Да, в этот раз удалось выиграть, что называется, с отрывом, но поверьте, это точно не было похоже на легкую прогулку, — подчеркнул «СЭ» Владислав Артемьев. —Все-таки подобрался очень приличный состав, все титулованные гроссмейстеры. Теймур Раджабов и Раунак Сандхвани создали много проблем в рапиде, Амин Табатабаи и разыгравшийся Сергей Карякин — в блице. Ну и конечно, отмечу Валентину Гунину, которая нанесла мне единственное поражение за весь турнир. Мог бы еще побольше повысить рейтинг, но в любом случае международный турнир удался. Всегда приятно поиграть в Москве.

Артемьев уже в третий раз одерживает итоговую победу на «Шахматных звездах», еще один раз первенствовал чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин (в январе 2023-го). Правда, полгода назад — на «Шахматных звездах 3.0» — участник матча на первенство мира-2016 стал только седьмым.

В этот раз Карякин выступил лучше. В рапид он начал с двух побед (над Александрой Горячкиной и Гуниной), но затем притормозил. Пять ничьих и поражение от Раунака Сандхвани откинули его на пятое место. В блиц же Сергей начал с трех поражений, но зато ударно провел заключительный день — семь очков из девяти. В итоге он занял третье место, на 4,5 очка отстав от Артемьева и на 1,5 — от Табатабаи. Однако в общем зачете наш титулованный гроссмейстер стал только четвертым.

Он набрал одинаковое количество баллов с Сандхвани (по восемь), однако третьим стал 18-летний индиец, который финишировал выше в быстрые шахматы (оцениваются выше, чем блиц). Второе место занял Раджабов. Теймур не потерпел ни одного поражения в быстрые шахматы и довольно уверенно выглядел в блице (+2), хотя и понизил свой рейтинг на 11 пунктов. Во многом это связано с поражением от Гуниной и Хоу Ифань.

Поиск оппонента

Китаянка стала лучшей среди женщин. Как и ожидалось, 13-я чемпионка мира здорово выглядела в рапид, где имеет второй женский рейтинг в мире. Она заняла шестое место, финишировав в том числе выше Табатабаи и Горячкиной. В блиц результаты представительницы КНР заметно упали — лишь пять очков. Хуже в самом быстром контроле выступила только трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно, для которой турнир в этот раз совсем не задался. Видимо, россиянка не успела восстановиться после интенсивного расписания на Играх БРИКС.

Отметим, что на закрытии все гроссмейстеры отметили высокую организацию турнира, но турнирной интриги действительно немного не хватило.

«Конечно, победа Артемьева была предсказуемой, — отметил «СЭ» гроссмейстер, комментатор турнира Сергей Шипов. — Его все называли фаворитом, в том числе соперники. Мне это напоминает ЧМ по рапиду и блицу, когда есть ощущение, что шахматисты заранее отдают пальму первенства Магнусу Карлсену. Даже если норвежец приезжает на эти старты не в лучшей форме. Это неправильный психологический настрой, но Владу он оказался на руку. Конечно, надо варьировать состав. Я безумно рад, что приехала Хоу Ифань. Большое счастье было наблюдать за ее игрой, хотя китаянка и растренирована. Это видно, но на таких звезд, на такие имена идут зрители. Но турниру все-таки нужен супербизон, который бы мог навязать серьезную борьбу Артемьеву. Но, как я вижу, организаторы сами понимают это лучше меня. Главное же, что этот турнир проходит регулярно. Я видел много помпезных шахматных стартов, которые не выдерживали испытания временем. А «Шахматные звезды» оказались многосерийной историей, ребята постоянно стремятся к развитию. Например, масштабы детского турнира впечатляют».

Призовой фонд турнира «Шахматные звезды 4.0» составил 15 миллионов рублей. Параллельно с выдающимися гроссмейстерами прошел и крупный детский турнир, в котором принимали участие 100 юных шахматистов.

Итоговое положение:

Владислав Артемьев (первое место в рапид + первое в блиц),

Теймур Раджабов (2, 4),

Раунак Садхвани (3,5),

Сергей Карякин (5,3),

Амин Табатабаи (7,2),

Евгений Томашевский (4,7),

Хоу Ифань (6,9),

Александра Горячкина (8,8),

Валентина Гунина (10, 6),

Екатерина Лагно (9,10)