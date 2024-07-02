Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» — о драме Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

— Главный вывод, который вы сделали после матча Португалия — Словения?

— Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, который взял аж три пенальти. Считаю, сборная Португалии может играть гораздо сильнее. А тут все решалось только в серии 11-метровых. Могло качнуться в любую сторону... Тут следует говорить и об удаче.

— А в основное время португальцы не наиграли на победу?

— Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже вам не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается. Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал. На самом деле жаль, что все так происходит. Старая история, которая повторяется и повторяется.

— Ваш главный вопрос остается прежним: почему Роналду выходит в стартовом составе?

— Всем же очевидно, что у него не получается, что он уже не может забивать на таком уровне. Но тренер упорно в него верит. В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе...

— А еще есть вопросы к Мартинесу по вчерашней встрече?

— Не понял его замен. Зачем он снял с игры Витинью и Рафаэла Леау? Они были лучшими на поле! Похоже, Мартинес просто не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч.

— А вы считаете, что с первых минут против словенцев в центре нападения должен был играть не Роналду, а Рамуш?

— Да, конечно. Но Мартинес не может поставить Рамуша в состав.

— Это почему?

— Если форвард «ПСЖ» сыграет в свою силу, тогда все зададутся вопросом: а зачем на Евро взяли Роналду? Тренер этого не хочет, опасается. Даже в игре с Грузией, которая ничего не решала, на поле вышел Роналду, а не Рамуш.

Ну хорошо, вчера Мартинес опять включил его в старт. Но его же надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Неужели не понятно? А мы стали его заложниками... Печально. В итоге Португалия не показывает весь свой потенциал. Все огорчены.

— Что почувствовали, когда увидели слезы Роналду после незабитого пенальти?

— Что тут сказать... Он всегда хочет быть в центре внимания. Были матчи, когда убегал демонстративно в раздевалку после поражений... Бывало, выбрасывал капитанскую повязку. Слезы — это выражение чувств. Но в данном случае, мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Не знаю. Это как-то не по-мужски. Ну да, не забил пенальти. Но остальные же не плачут, когда не реализовывают 11-метровые! Почему только Криштиану дает волю эмоциям таким образом? Повторюсь, просто Роналду хочет, чтобы о нем говорили, писали.

— Значит, вы не предвкушаете дуэли Роналду — Мбаппе?

— Мне бы хотелось, чтобы Мартинес произвел перестановки в составе. А то все упирается в очередной личный рекорд Криштиану. И у меня есть предчувствие, что, если он будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет. Все наши проблемы вытекают из этого. Команда играет на Роналду, а он уже не в порядке. Это же очевидно. Ну если человек не забил ни одного мяча с игры, какие могут быть еще сомнения?!

— Только вот и Мбаппе пока не блещет на этом Евро.

— Да. Мбаппе не так ярок. Это факт. Но по нему видно, что он в любой момент может взорваться и решить исход встречи. Вот в чем разница.