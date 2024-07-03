Феноменальный Лаутаро тащит Аргентину к победе на Кубке Америки. Вернувшийся Месси поможет ему справиться с Эквадором
5 июля в 1/4 финала Копы Америка-2024 Аргентина сыграет с Эквадором. Поединок пройдет на «NRG Стэдиум» в Хьюстоне и начнется в 4.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор 5 июля 2024 года
Аналитики склоняются к победе «Альбиселесте». На успех Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.20 (22%), триумф Эквадора — за 8.50 (11%).
Проход Лео Месси и его друзей в полуфинал выставлен в линии за 1.20, сенсационный триумф Эннера Валенсии и компании идет за 4.70.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.30, ТМ 2.5 — в 1.63. Обмен голами предложено взять за 2.55, обратный рынок — за 1.53.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Альбиселесте» со счетом 1:0. На этот результат дана котировка 5.00.
Аргентина — Эквадор: прогноз и анализ матча Кубка Америки 5 июля 2024 года
«Альбиселесте» уверенно выиграла все три матча группового этапа, ни разу не пропустив. В первом туре она одолела Канаду со счетом 2:0. У Чили аргентинцы выиграли благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 88-й минуте, который был засчитан после четырехминутной проверки ВАР. Победа в первых двух матчах обеспечила выход в четвертьфинал.
В третьем туре Аргентина встретилась с Перу и одержала победу со счетом 2:0. В этой игре Лаутаро Мартинес сделал дубль, а Лео Месси не сыграл из-за травмы. Тренер команды Лионель Скалони был дисквалифицирован на матч с Перу из-за опоздания на второй тайм игры против Чили. Несмотря на отсутствие Месси и тренера, «Альбиселесте» показала отличный результат и набрала девять очков из девяти.
Это был третий раз с начала века, когда Аргентина выиграла все матчи в группе на Кубке Америки. Ранее это удалось ей в 2007 и 2016 годах. В обоих случаях Аргентина доходила до финала, но проигрывала Бразилии и Чили соответственно. В этот раз команда уверенно идет по сетке, несмотря на то что Месси впервые с Кубка Америки-2011 не забил ни одного мяча на групповом этапе.
Сборная Эквадора в первом туре неожиданно уступила Венесуэле со счетом 1:2. Однако во втором туре команда реабилитировалась, обыграв Ямайку (3:1). Эквадорцы полностью контролировали игру, создав пачку опасных моментов у ворот соперника.
В третьем туре Эквадору предстояла решающая встреча с Мексикой, которой нужна была только победа для выхода из группы. Эквадорцев устраивала и ничья. Игра оказалась напряженной и равной. Молодое дарование Эквадора Кенди Паез несколько раз угрожал воротам Мексики, но вратарь Хулио Гонсалес справился с его ударами. «Зеленые», в свою очередь, отвечали опасными моментами, но не реализовали их.
Во втором тайме мексиканцы усилили давление и больше времени проводили в атаке, однако Эквадор стойко держал оборону и искал шансы в контратаках. На 97-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Эквадора за фол Феликса Торреса, но после просмотра видеоповтора он был отменен. Матч завершился со счетом 0:0, что позволило Эквадору выйти в плей-офф благодаря лучшим дополнительным показателям.
Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Эквадор
В составах обеих команд нет потерь. Месси, который пропустил последнюю встречу, должен вернуться в игру.
Аргентина — Эквадор: статистика личных встреч
Соперники пересекались 40 раз, и лишь семь встреч были товарищескими. Аргентина одержала 22 победы, Эквадор — четыре. Еще восемь матчей соперники свели вничью.
Из семи последних матчей аргентинцы выиграли у эквадорцев шесть, а в четырех из пяти предыдущих даже не пропустили.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Эквадор
Аргентина демонстрирует уверенную игру, не допуская лишней опасности у своих ворот. В шикарной форме находится Лаутаро Мартинес, который забил в каждой встрече и возглавляет гонку бомбардиров. Тем самым он успешно страхует Лео Месси, поймавшего голевую засуху и травму.
Эквадор показал достойный футбол только против Ямайки (3:1), а ничья с Мексикой (0:0) позволила пройти в плей-офф лишь за счет лучшей разницы мячей. В товарняке 10 июня Аргентина не без проблем обыграла Эквадор (1:0), но при нынешней форме должна победить увереннее.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.93.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -