Чех без помех. Джокович после страшной травмы стартовал на Уимблдоне с победы

Таинственная медицина Новака снова делает чудеса.

Теннис. Уимблдон. Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Вит Копршива — 6:1, 6:2, 6:2

Главной интригой первого круга Уимблдона было скорее не то, навяжет ли безвестный чех борьбу Новаку, а выдержит ли матч колено серба, которое он все еще восстанавливает после разрыва мениска на «Ролан Гаррос». 8 июня Джокович рассказал, что перенес операцию, а уже 2 июля вышел на первый матч. И выиграл менее чем за два часа.

История с травмой преувеличена?

Сам 37-летний Джокович долго сомневался, стоит ли приезжать в Великобританию, но получил консультации коллег по спорту и лучших спортсменов мира — и решился участвовать. Потому что, мол, зачем пропускать «Большой шлем», когда можно играть. После матча Джокович скажет, что в случае неготовности не стал бы рисковать.

«Я очень сомневался по поводу приезда на Уимблдон. Я провел несколько долгих бесед с некоторыми игроками, которые прошли через похожие ситуации. Например, я разговаривал с Тэйлором Фритцем, у которого была такая же травма три года назад. Кажется, он тоже получил травму на «Ролан Гаррос», а спустя 21 день провел матч первого круга Уимблдона. Говорил еще со Станисласом Вавринкой, горнолыжницей Линдси Вонн — все поделились своим опытом. Это вселило в меня веру и оптимизм в то, что если реабилитация пройдет успешно, то у меня хорошие шансы на то, чтобы сыграть в Лондоне», — цитировала Джоковича пресс-служба Уимблдона перед турниром.

Впрочем, были относительно операции Джоковича и критикующие мнения. Например, известный английский комментатор Марк Пичи заявил, что «точно такая же травма была у Фритца, и он вернулся через 21 день — но была тишина. Когда возвращается Джокович — все только об этом и говорят. Порой в теннисе просто дикие двойные стандарты».

Новак Джокович. Фото Reuters

Игры не получилось

На матч с фаворитом в первом круге можно выйти с разным настроением. Можно вцепиться зубами со старта и играть без давления извне — терять же нечего. Можно зажаться и сдаться еще до игры. Чех выбрал второй вариант.

Выйдя абсолютно без подачи, он поупирался только в четвертом гейме, а допустив брейк соперника, играть бросил. Вернее, по выигранным мячам чех даже несильно уступил сербу — 30 против 32, но выглядел обреченно и зажато. Много ошибок, 55 процентов попадания первой подачи, такой же процент выигрыша (против 90 у Джоковича). Да и сама по себе она была слабая. Ни до одного брейк-пойнта дойти Копршива не смог.

Джоковичу, наоборот, было даже визуально скучновато — хотя он всегда эталон уважительного отношения к сопернику. Серб успевал даже показать какие-то знаки Нику Кирьосу, который работал на его матче из комментаторской кабины. Публика, конечно, была счастлива увидеть Великого, хотя болела как могла за 123-ю ракетку мира. Включая звезду мирового снукера Ронни О'Салливана.

Новак Джокович и Вит Копршива. Фото Reuters

В следующем раунде соперником Джоковича станет еще один не очень известный теннисист — либо британец Фирнли, либо испанец Моро Каньяс, а вот уже на третьей стадии могут встретиться люди посерьезнее — аргентинец Этчеверри или итальянец Нарди. Наверное, они устроят более тщательный аудит колена и качества операции Джоковича.