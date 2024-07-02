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Сборная Турции против тактических идей Рангника, серьезная проверка для Кумана: 2 июля на Евро-2024

2 июля пройдут матчи плей-офф Евро-2024 Румыния — Нидерланды и Австрия — Турция
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
Сегодня состоятся заключительные матчи 1/8 финала.

Румыния — Нидерланды: над Куманом сгущаются тучи

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Нидерланды

От сборной Нидерландов больших свершений на этом турнире не ждали, но даже в такой сильной группе они могли выступить лучше. С Польшей команде Кумана пришлось прилично напрячься, чтобы вырвать победу (2:1), с французами сыграли аккуратно на результат (0:0), а матч с Австрией и вовсе завершился поражением (2:3). Как итог — лишь третья строчка в квартете. Слишком близко к провалу.

«Оранжевые» пока выглядят сыро, так что им повезло получить в соперники Румынию, которую мало кто ждал в 1/8 финала. «Трехцветные» не были в плей-офф 24 года, и как раз отсутствие опыта игр на вылет может сыграть с ними злую шутку. К тому же Эдвард Йордэнеску и-за дисквалификации лишился основного левого защитника Банку, а профильных футболистов на этой позиции больше нет. Это действительно большая проблема.

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Безусловно, Нидерланды в этой паре выглядят фаворитами. На их стороне не только опыт выступлений в плей-офф, но и класс игроков. Скорее всего, мы увидим сценарий, похожий на матч Португалия — Словения (0:0, 3:0 по пенальти): румыны будут дисциплинированно сидеть сзади низким блоком, уповая на контратаки. Куману придется подбирать ключи к обороне соперника и рассчитывать на быстрые фланги в лице Гакпо и Фримпонга, а также гений Симонса.

Если нидерландцам сегодня не удастся победить, будущее Роналда в сборной будет под вопросом, тучи уже сгущаются. На Йордэнеску же ничего не давит, в Румынии он уже герой, как и его подопечные.

«Выход в четвертьфинал станет для нас огромным достижением. Даже трудно подобрать нужное слово. Чтобы добиться хорошего результата, надо показать классную, дисциплинированную и хорошо организованную игру и реализовать свои моменты», — сказал Йордэнеску.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.
Фото Reuters

Австрия — Турция: как Монтелла остановит «машину» Рангника?

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Австрия
Турция

Австрия привезла в Германию добротный состав, и ее успех на групповом этапе для многих не стал большой сенсацией. Ральф Рангник смог привнести свежие тактические идеи, ориентированные на активное использование прессинга и мобильность на поле. Его команда — яркий пример дисциплины и тактики, а вот Турция — коллектив настроения с большими вопросами к обороне.

У Винченцо Монтеллы достаточно веселая банда, которая немало создает в атаке и предоставляет соперникам много моментов у своих ворот. Проблема в том, что для плей-офф это не лучшее соотношение.

У турок будут изменения в составе — Чалханоглу и Акайдын перебрали желтых карточек и пропустят встречу. Это ключевые игроки на своих позициях — центр обороны и «десятка». Скорее всего, в защите сыграет пара Демирал— Бардакджы, а под нападающим выйдет Гюлер.

Футболисты сборной Турции радуются выходу в&nbsp;плей-офф Евро-2024. Удаления, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре

Нас ждет атакующий футбол в стиле атака на атаку. Монтелле нужно придумать, как притормозить эту сборную Австрии и пропустить как можно меньше. Еще несколько месяцев назад команды встречались в товарищеском матче, и Турция получила 1:6. Вынес ли итальянский специалист уроки из того разгрома?

«Нам не следует позволять эмоциям брать верх: мы не можем думать о реванше за поражение в мартовском матче. Турция знает, на что способна Австрия, очень важно сохранять спокойствие», — заявил Монтелла.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Турции по футболу
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