Отчаявшийся Овечкин, загнанный Капризов и последний танец Малкина. Самые популярные русские хоккеисты вылетели из Кубка Стэнли

Итоги первого раунда плей-офф НХЛ для россиян.

Панарин, Шестеркин, Тарасенко, Бобровский, Кучеров, Василевский и многие другие продолжают борьбу. В семи из восьми лучших команд «Запада» и «Востока» играют россияне, а в первом раунде на лед выходили 23 защитника и форварда и 6 вратарей из 13 клубов.

Четвертьфиналы конференций в этом Кубке Стэнли получились яркими. Лишь одна серия завершилась в четырех матчах, во всех других был счет 3-2, в пяти случаях дело дошло до седьмой игры.

Восточная конференция

«Флорида» (1) — «Вашингтон» (8) — 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ)

Наши: в. Сергей Бобровский — 6 матчей, 4 победы, процент отраженных бросков — 90,6, коэффициент надежности — 2,79. н. Максим Мамин — 2 матча, 0 очков, «-2» // н. Александр Овечкин — 6 матчей, 6 (1+5) очков, «-3». н. Евгений Кузнецов — 6 матчей, 5 (2+3) очков, «-3». з. Дмитрий Орлов — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-4». в. Илья Самсонов — 5 матчей, 1 победа, %ОБ — 91,2, КН — 2,97.

«Вашингтон» после исторического чемпионства-2018 вылетел в первом раунде плей-офф в четвертый раз подряд. «Кэпиталз» не были фаворитами в серии с лучшей командой регулярного чемпионата, сумели удивить победой в стартовом матче и затем оформили разгром в первой домашней игре. Дальше вашингтонцы уступили трижды подряд: не забили в пустые ворота, провалились со счета 3:0, спаслись в догонялках и снова проиграли овертайм.

Овечкин пропустил три матча на финише регулярки, после окончания сезона сообщил о травме плеча — повреждение после удара о борт во встрече с «Торонто» при выходе на выставившего клюшку вратаря Челльгрена не требует операции. «В плей-офф это уже не имеет значения: если больно, тебе делают пару уколов или дают волшебную таблетку», — сказал капитан «Вашингтона». Александр отмечался передачами в пяти матчах подряд, задал тон перехватом перед голом Кузнецова и в четвертой игре классно повторил подобную комбинацию. Суперснайпер давил на Бобровского, но забил соотечественнику всего раз — фирменным броском из открытой зоны в третьей встрече, при всех эмоциях остался без баллов за результативность в решающем матче.

Бобровский помог «Флориде» пройти во второй раунд плей-офф впервые с 1996 года. «Пантерз» еще нужно разбираться с проклятием обладателя Президентского кубка и игрой в большинстве — в регулярке команда шла в топ-5 по реализации, в серии с «Кэпиталз» не использовала 18 из 18 попыток. Флоридцы ловили соперника в равных составах, в быстром нападении выделялся Верхэге. Экс-форвард «Тампы» из ротации ее чемпионского состава-2020 решал в ключевые моменты матчей с «Вашингтоном» и набрал 12 (6+6) очков.

У столичного клуба много вопросов, но нет простого решения. Два сезона актуальна вратарская тема. Самсонов заменил Ванечека и одержал первую победу в плей-офф, здорово помог команде в третьем матче и растрогался почти до слез от скандирования его фамилии столичной публикой. Кузнецов шутил, что в веселый хоккей можно сыграть летом в пивной лиге, сейчас требуется действовать более собранно. Даже с коррективами команда Питера Лавиолетта не остановила реактивного и результативного соперника. Среди прочего ей не хватало силовика Уилсона, партнер Овечкина по звену выбыл из-за травмы после гола на старте серии.

Сразу после вылета капитан «Вашингтона», а также Бэкстрем, Оши и Карлсон услышали вопросы, верят ли они в еще один кубковый шанс своего «ветеранского» костяка или чемпионское окно давно закрылось. «Думаю, вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. У нас есть это, но мы просто сдулись. Это на нас. На мне, Бэкки, Оше, Карли, на каждом. Какая-то поганая ситуация», — сказал разочарованный Овечкин и использовал более грубое определение.

Александр Овечкин (справа) и Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

«Каролина» (2) — «Бостон» (6) — 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2)

Наши: н. Андрей Свечников — 7 матчей, 4 (3+1) очка, «-1». в. Петр Кочетков — 2 матча, 1 победа, КН — 3,31, %ОБ — 90,0 // нет.

«Харрикейнз» и «Брюинз» всю серию обменивались домашними победами с похожим счетом. Неожиданный новичок «Каролины» Кочетков после окончания сезона в «Торпедо» заиграл в АХЛ, ворвался в НХЛ после травм Андерсена и Раанты, одержал три победы подряд на финише регулярки и дебютировал в плей-офф. Во втором матче россиянин заменил финна, который не смог продолжить встречу после атаки Пастрняка. Игра в целом вышла жесткой, а голкипер прописался в Кубке Стэнли стычкой с известным провокатором Маршаном.

Обнимашки с Кочетковым — новая часть игровых ритуалов Свечникова. Форвард «Харрикейнз» на старте серии отличился голом и сокрушительным приемом против Линдхольма. В шестом матче россиянин сделал дубль, но он не сильно помешал «Брюинз». Противостояние закрыла трудная игра № 7, а активность и острые решения Андрея теперь нужны во втором раунде.

Никита Кучеров (№86) со Стивеном Стэмкосом (№91) и Виктором Хедманом. Фото USA Today Sports

«Торонто» (3) — «Тампа-Бэй» (5) — 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4 ОТ, 1:2)

Наши: н. Илья Михеев — 7 матчей, 4 (2+2) очка, «0». з. Илья Любушкин — 7 матчей, 1 (0+1) очко, «-1» // н. Никита Кучеров — 7 матчей, 8 (2+6) очков, «-5». з. Михаил Сергачев — 7 матчей, 2 (0+2) очка, «-2». в. Андрей Василевский — 7 матчей, 4 победы, %ОБ — 89,7, КН — 3,04.

Чемпионы-2020 и -2021 провели качельную серию против самого популярного и невезучего канадского клуба. «Лайтнинг» трижды догоняли и после плей-офф-2019 довели число выигранных матчей после поражений до 17. У «Мэйпл Ливз» теперь 10 поражений в матчах, в которых они могли закончить серию. В этой Мэттьюс, Марнер и компания вели 3-2 и упустили две попытки. «Торонто» при всей близости не выбирается дальше первого раунда уже 18 лет.

«Мэйпл Ливз» засушили «Лайтнинг» в первом матче, в третьем в этом противостоянии ярко проявили себя не те россияне, от которых этого больше ждали. Любушкин набрал первый балл за результативность в плей-офф после классного паса вдоль ворот Василевского на Блэкуэлла. Михеев забил в Кубке Стэнли впервые за три года и 15 матчей — причем дважды и в пустые ворота, оба раза при большой помощи Энгвалля.

Кучеров после новой длительной паузы по ходу регулярки подошел к плей-офф на хорошей волне с рекордной голевой серией. При этом он вместе с партнерами сначала играл в чемпионском режиме через матч — 1+2 во втором, 0+2 с очередными волшебными передачами и «катком» от своей команды в четвертом, а также 0+2 в смазанном пятом. В шестой игре россиянин забил спасительный гол в двойном большинстве, а в овертайме отличился уже Пойнт. В матче № 7 Никита остался без баллов за результативность, первой звездой после дубля неожиданно стал взятый перед дедлайном Пол.

Василевский в плей-офф завершал пять подряд серий сухими победами — в финале-2020 и каждый раунд Кубка Стэнли-2021. Вратарь не продолжил эту традицию против «Торонто», но сделал немало важных спасений в решающие моменты. Он вышел за отметку в 50 побед в Кубке Стэнли, у него 30 сэйвов в шестом матче (9 — в овертайме), а также 30 в седьмом. После непростого старта с «Мэйпл Ливз» лучший голкипер лиги снова готов играть и выручать без остановки.

Следующий соперник «Тампы» — агрессивные соседи из «Флориды».

Евгений Малкин (№71) и Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» (4) — «Питтсбург» (7) — 4:3 (3:4 3ОТ, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3, 4:3 ОТ)

Наши: н. Артемий Панарин — 7 матчей, 7 (3+4) очков, «+1». в. Игорь Шестеркин — 7 матчей, 4 победы, %ОБ — 91,1, КН — 3,67. в. Александр Георгиев — 2 матча, 0 побед, %ОБ — 93,5, КН — 2,04 // н. Евгений Малкин — 7 матчей, 6 (3+3) очков, «+2».

«Рейнджерс» отыгрались с 1-3 и в трех матчах подряд на грани вылета неизменно догоняли соперника. «Питтсбург» не взял ни одной серии плей-офф после двух подряд чемпионств и поражения от «Вашингтона» во втором раунде Кубка Стэнли-2018. Кросби после регулярки не исключил: эта весна — последний танец его команды в таком составе с учетом завершения длительных контрактов Малкина, Летанга и общего возраста состава. Евгений все это время гнался за мечтой стать первым четырехкратным чемпионом НХЛ из России, но снова до нее не добрался.

Провал «Питтсбурга» против «Рейнджерс» начался после травмы Кросби в столкновении с Трубой в пятой игре. Капитан перед этим шестым в истории выбил 200 очков в плей-офф НХЛ и после повреждения вернулся на матч № 7 вместе с Ракеллем и пропустившим месяц вратарем Джарри. Без Джарри и Десмита (был заменен во втором овертайме первого матча и отправился на операцию) место в воротах «Пингвинз» занимал Доминге. Не помогли ни все лидеры, ни восемь голов Гюнтцеля (лучший результат по шайбам в одном раунде после великого противостояния Овечкина и Кросби в полуфинале конференции-2009).

Звездами первого матча с тремя овертаймами стали Малкин и Шестеркин. Вратарь «Рейнджерс» сделал 79 сэйвов и в стартовой игре зашел на рекорд по числу отраженных бросков. Форвард «Питтсбурга» провел победный гол и повторил рекорд Федорова (176 очков в 183 матчах) для российских бомбардиров Кубка Стэнли. Чтобы пройти легенду «Русской пятерки», Евгению потребовались еще три игры и красивый бросок по воротам Георгиева. Джино после травмы Кросби пытался завести команду, в пятой встрече оформил две передачи на Летанга и Гюнтцеля и в следующей забил сам. Всего в серии у него 6 (3+3) очков без баллов за результативность в решающем матче. За всю карьеру в плей-офф НХЛ магнитогорец набрал 180 (67+113) очков в 177 матчах, а в российском топ-3 Овечкина (141 в 147) атакует Кучеров (135 в 120).

Шестеркин стартовал с 100+ сэйвов в двух матчах и в следующих играх с 10 пропущенными шайбами был дважды подряд заменен. Картер едва не нанес ему травму, болельщики «Питтсбурга» иронично скандировали «Игорь! Игорь!» между шайбами друг за другом. В то же время к номинации россиянина на приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» добавилось включение в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» самому ценному игроку регулярного чемпионата вместе с Остоном Мэттьюсом и Коннором Макдэвидом. Игорь сохранил место основного голкипера «Рейнджерс» и помог переломить противостояние. Он отметился голевой передачей в шестой игре, сделал 42 сэйва в седьмом матче и всего 255 за серию с местом в топ-5 в истории плей-офф по их числу за один раунд.

Панарин из-за повреждения и пропуска матчей на финише регулярки остановился на отметке в 96 очков и лишился шанса впервые в карьере выбить сотню. Форвард вернулся в игру со стартом плей-офф, но со всеми созданными моментами и ошибками оставался на втором плане до овертайма матча № 7. «Рейнджерс» в этой серии тащили Крайдер и Зибанежад. Американец и швед заводили команду так же, как эмоциональный Ривз в раздевалке, и сгенерировали ключевые голы ньюйоркцев — в одном из них им как раз ассистировал Шестеркин, оба форварда потом оценили умение вратаря пасовать. Артемий изменил все оценки при розыгрыше большинства в дополнительное время решающего матча и провел пока самый важный гол в карьере и для своей команды.

«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше. В принципе мне с первой игры давали бросать, а я почему-то не бросал. Может, правда, всех послушать и начать. Скажем, да, этот гол самый важный в карьере, наверное. Но сложно говорить, я мало забиваю, поэтому каждый — значительный», — сказал Панарин с улыбкой.

Следующий соперник «Рейнджерс» — не менее заводная «Каролина».

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Колорадо» (1) — «Нэшвилл» (8) — 4-0 (7:2, 2:1 ОТ, 7:3, 5:3)

Наши: н. Валерий Ничушкин — 4 матча, 3 (2+1) очка, «+3» // н. Яков Тренин — 4 матча, 3 (3+0) очка, «-1».

Единственная быстрая серия первого раунда: лучшая команда «Запада» закрыла все вопросы в четырех матчах. В последней встрече «Предаторз» дважды возвращал в борьбу Тренин. Но дубль российского 13-го номера «Нэшвилла» и гол Форсберга все равно не остановили «Эвеланш». Победную шайбу в этом противостоянии провел Ничушкин. Валерий отличился с передачи Макара. Защитник оказывает большое влияние на игру команды и стал рекордсменом одной серии плей-офф с 10 очками, а российский 13-й номер «Колорадо» в этом сезоне исполняет свою важную роль. Следующий соперник «Лавин» — «Сент-Луис».

Кирилл Капризов (№97) и Павел Бучневич. Фото USA Today Sports

«Миннесота» (2) — «Сент-Луис» (4) — 2-4 (0:4, 6:2, 5:1, 2:5, 2:5, 1:5)

Наши: н. Кирилл Капризов — 6 матчей, 8 (7+1) очков, «+1». з. Дмитрий Куликов — 2 матча, 1 (0+1) очко, «-4» // н. Владимир Тарасенко — 6 матчей, 6 (5+1) очков, «-2». н. Павел Бучневич — 6 матчей, 4 (0+4) очка, «0». н. Иван Барбашев — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «-3». н. Алексей Торопченко — 6 матчей, 1 (0+1) очко, «+3».

«Миннесота» на финише регулярного чемпионата увела у «Сент-Луиса» преимущество своей площадки, но это не стало ключом к успеху. Год назад Капризов после яркого дебюта исчез в серии против «Вегаса». Теперь Кирилл продолжил сезон рекордов в Кубке Стэнли, но его достижений не хватило на все противостояние с костяком чемпиона-2019. Не все звезды «Уайлд» после хорошей регулярки смогли подтянуться за россиянином. «Блюз» забрали победу в шести матчах за счет более сбалансированной командной игры.

Капризов после «сухого» старта оформил хет-трик во втором матче — забил в большинстве, равных составах и в пустые ворота, за что отдельное спасибо партнерам по звену Зуккарелло и Хартману. В третьей игре форвард отметился голом после неожиданного броска из-за ворот, в четвертой забил против русской тройки «Сент-Луиса» и повторил клубный рекорд по шайбам в одной серии плей-офф. Отдельная боль Кирилла и «Миннесоты» — пятый матч. Лидер «Уайлд» сделал дубль, но в ответ включился главный россиянин из «Блюз».

Тарасенко в регулярном чемпионате оформил несколько важных достижений (500 очков, 250 голов) и вместе с Бучневичем и Барбашевым переписал личные сезонные рекорды. Но главное — он вернулся на свой топ-уровень после всех травм, операций и длительных пауз. «Блюз» против «Миннесоты» воссоединили россиян в одной тройке, 91-й номер забивал в трех матчах и сделал это в развязке серии. Владимир оформил натуральный хет-трик в третьем периоде пятой игры с помощью Бучневича и Барбашева и украл шоу с победой у Капризова, а затем провел одну из шайб в закрывшей противостояние встрече.

«Не время думать о каких-то личных достижениях. Мы выиграли матч и должны двигаться к следующему. Из опыта 2019 года мы поняли, что лишь победы имеют значение. Не буду врать, я очень рад, что смог забить. Но рад прежде всего именно победе, это гораздо важнее», — сказал Тарасенко после хет-трика. Капризов в то же время заметил: «Цель не в том, чтобы один хоккеист играл хорошо, цель — чтобы хорошо играла команда».

Владимир Тарасенко (№91). Фото USA Today Sports

«Калгари» (3) — «Даллас» (7) — 4:3 (1:0, 0:2, 2:4, 4:1, 3:1, 2:4, 3:2 ОТ)

Наши: з. Никита Задоров — 7 матчей, 2 (0+2) очка, «+2» // н. Владислав Наместников — 7 матчей, 2 (1+1) очка, «-3». н. Денис Гурьянов — 5 матчей, 0 очков, «+1». н. Александр Радулов — 3 матча, 0 очков, «-1».

К седьмому матчу серии с «Флэймз» из трех россиян «Старз» в составе остался только Наместников. Владислав отметился голом и во второй раз вывел «Даллас» вперед, но соперник забрал свое в игре с овертаймом и постоянным давлением (67-28 по броскам). Задоров — один из тех хоккеистов «Калгари», кто с готовностью крушил и толкался все противостояние. В шестом матче он собрал 14 штрафных минут, а его атака в голову Гленденингу стала предметом слушаний департамента безопасности игроков (санкций не последовало). Следующий соперник «Огоньков» — соседи по провинции Альберта из «Эдмонтона».

«Эдмонтон» (5) — «Лос-Анджелес» (6) — 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5 ОТ, 4:2, 2:0)

Наши: нет.

Единственная пара без россиян, в которой выделялся главный герой — Макдэвид. Капитан «Ойлерз» доминировал и сминал соперника в своих проходах, собрал 1+1 в матче № 7 и впечатляющие 14 (4+10) очков в первом раунде. Еще одна звезда серии с «Кингз» — Смит, вратарь дважды сыграл на ноль, в том числе в решающем матче. Вместе с ними команду тащит Драйзайтль (5+4), столько же очков набрал Кейн (7+2). Два звездных центра и рекордсмена регулярки прошли тяжелое противостояние с не самым опасным соперником. Дальше от Макдэвида и Драйзайтля потребуется больше.

Продолжение — в полуфиналах конференций.