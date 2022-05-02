Что ждет Овечкина? Справится ли Капризов с самой русской командой лиги? Превью плей-офф НХЛ

Чего ждать от первого раунда Кубка Стэнли.

В Северной Америке пришло время настоящего хоккея. Определились все пары плей-офф, и в ночь со 2 на 3 мая по московскому времени стартует долгожданный розыгрыш Кубка Стэнли. Наконец-то никаких пузырей, никаких экзотических форматов распределения пар и заполненные до отказа трибуны на каждой из арен.

Восточная конференция

Встречи в регулярном чемпионате: 2-2

Российские хоккеисты: Илья Любушкин, Илья Михеев — Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Андрей Василевский.

С 2004 года «Мэйпл Лифс» не выигрывали ни одной серии плей-офф. Кроме того, за 18 последних лет «Торонто» восемь раз кряду уступил в тех встречах, когда победа давала им выход в следующий раунд. Для одного из самых популярных и богатых клубов лиги подобное положение вещей сравнимо с катастрофой, но трудно поверить в то, что у команды получится прервать череду неудач именно сейчас. Соперник по первому раунду попался «листьям» очень незавидный.

«Тампа» походу регулярного чемпионата не выглядела машиной смерти, однако коллективу Джона Купера это было и не нужно. За последние годы «Лайтнинг» очень сильно выросли не только в игровых аспектах, но и в психологических. Команда стала более гибкой, научилась подстраиваться под любого соперника и включать максимальные обороты только тогда, когда это действительно необходимо. Нынешняя «Тампа» раскрывается именно в плей-офф, и в концовке регулярки команда набрала отличную форму, выиграв семь матчей из десяти.

В составе «молний» есть костяк опытных лидеров, в качествах которых сомневаться просто не приходится. Чего только стоит Никита Кучеров, набравший в последних девяти матчах 23 (10+13) очка. Безусловно, в атаке «Торонто» также полно ярких представителей, а пять игроков команды забросили более 20 шайб, среди которых и российский нападающий Илья Михеев. Однако лидерам «Торонто» придется очень постараться, чтобы вновь не раствориться в плей-офф. Достаточно привести пример Митча Марнера, который, несмотря на свою результативность, не забивает в своих последних 18 кубковых матчах.

Неделю назад команды встречались в регулярном чемпионате, и на домашнем льду «Тампа» просто уничтожила соперника со счетом 8:1. В игре было много драк, а хоккеисты в сумме заработали 114 минут штрафа. Форвард «Торонто» Уэйн Симмондс в третьем периоде очень грубо сыграл против Михаила Сергачева, за что даже был удален до конца матча. Патрик Марун размахивал кулаками практически в каждом из эпизодов и без устали напоминал соперникам о том, что у него три чемпионских перстня. Очень трудно представить, что такие опытнейшие бойцы отдадут первый раунд вечно перспективному «Торонто».

Прогноз в серии: 2-4.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Встречи в регулярном чемпионате: 2-1

Российские хоккеисты: Максим Мамин, Сергей Бобровский — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов.

«Кэпиталз» подходят к матчам плей-офф в не самом лучшем настроении. В концовке чемпионата команда лишилась Александра Овечкина из-за травмы и без своего капитана проиграла в основное время три матча подряд. Точных сроков возвращения россиянина по-прежнему нет, но главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассчитывает, что Александр будет готов уже к первому матчу серии. Сейчас каждый болельщик «столичных» понимает, что без Овечкина отпуск для команды станет еще ближе.

Впрочем, шансы «Вашингтона» в этой паре при любых раскладах выглядят не самыми предпочтительными. На фоне предельно скромных ожиданий перед сезоном «Кэпиталз» отлично провели регулярный чемпионат, однако похвастаться стабильностью все равно не смогли. Команда довольно возрастная, и действовать против соперников, умеющих взвинчивать темп, им дается сложно. В оппоненты «столичным» досталась самая горячая банда из всех возможных, которая впервые в истории взяла Президентский кубок.

«Флорида» со своей невероятной атакой установила рекорд НХЛ по результативности за один сезон в эру потолка зарплат (337 голов) и стала первой командой за 26 лет, чья средняя результативность превысила четыре шайбы за матч. Чтобы немного охладить наступательный пыл «пантер», «Вашингтону» необходим голкипер, способный хотя бы периодически стоять на голове. Ни Витек Ванечек, ни Илья Самсонов абсолютно не внушают уверенности на последнем рубеже, а команда рискует повторить сценарий прошлогоднего плей-офф и в четвертый раз подряд вылететь в первом раунде.

По ходу серии с «Бостоном» в прошлом году в воротах «Вашингтона» сыграли три разных вратаря. Первый матч начал Витек Ванечек, но уже в стартовом периоде он получил повреждение и был заменен на Крэйга Андерсона. Голкипер-ветеран смог добыть победу для команды в первой игре, но во второй пропустил четыре шайбы. На третий матч вышел уже Илья Самсонов, который по ходу всей встречи смотрелся здорово, но в итоге в один миг перечеркнул все несогласованными действиями с защитником Джастином Шульцем в овертайме и курьезной шайбой. Кажется, «Кэпиталз» не вынесли уроков из своих ошибок. «Флорида» просто обязана впервые с 1996 года пройти первый раунд и оставить позади семь неудачных попыток.

Прогноз в серии: 4-1.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Встречи в регулярном чемпионате: 3-1

Российские хоккеисты: Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев — Евгений Малкин.

Исторический момент для «Питтсбурга». У Евгения Малкина и Криса Летанга завершаются восьмилетние контракты с клубом, и Сидни Кросби в беседе с журналистами допустил, что это последний шанс костяка команды выиграть вместе Кубок Стэнли. «Совершенно не хочется об этом думать, но ты понимаешь, что такое возможно. Ты просто пытаешься принять это и наслаждаться этим как можно больше, потому что знаешь, что это не будет продолжаться вечно», — сказал капитан «Пингвинз».

Команда неплохо провела регулярный чемпионат, героически набирала очки даже при наличии серьезных кадровых проблем, но периодически выдавала довольно блеклые игровые отрезки. Малкин и Кросби восстановились после травм и набрали отличный ход, однако многое в этом плей-офф будет зависеть от их здоровья и действий Кейси Десмита. Американец стал первым номером команды после того, как Тристан Джарри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. Это довольно серьезная головная боль для «Питтсбурга».

А вот у «Рейнджерс» нет больших проблем с последним рубежом. Игорь Шестеркин — главный претендент на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата, его заслуженно признали самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне, а еще россиянин стал четвертым голкипером в истории НХЛ по проценту отраженных бросков за чемпионат — 93,5. Конечно, в составе команды полно классных игроков, которые оформили свои лучшие персональные показатели в карьере, но затащил «бродвейцев» в плей-офф в первую очередь Шестеркин. Если он продолжит держать высокую планку, то «Рейнджерс» в этой паре видятся небольшим фаворитом.

На бумаге команде может не хватать опыта, ведь последняя кубковая победа ньюйоркцев датирована 2017 годом. Однако в этом сезоне у «бродвейцев» добавилось мускулов, команда стала заметно агрессивнее и злее. Возглавил ее опытнейший Жерар Галлан, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли, а в прошлом году привел блеклую сборную Канады к победе на чемпионате мира. К тому же «Рейнджерс» очень неплохо усилились перед дедлайном.

Если Артемий Панарин и Эндрю Копп полностью восстановятся к первому матчу серии, то «Рейнджерс» доставят серьезные проблемы любому сопернику. После того как по улицам Питтсбурга в 2017-м прошел чемпионский парад, у команды больше не было кубковых успехов и она проиграла четыре серии. Интересно, что второй год подряд «Пингвинз» могут вылететь от клуба из Нью-Йорка (в прошлом сезоне уступили «Айлендерс»).

Прогноз в серии: 4-3.

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Встречи в регулярном чемпионате: 3-0

Российские хоккеисты: Андрей Свечников, Петр Кочетков — -.

Битва одних из самых малопропускающих команд сезона (первое и четвертое места по этому показателю) обещает быть очень упорной. «Ураганы» продолжают прогрессировать и удивлять многих из года в год. После назначения Рода Бриндамора главным тренером команда вышла в плей-офф в четвертый раз подряд. В межсезонье «Харрикейнз» расстались с вратарями Алексом Недельковичем и Петром Мразеком, и казалось, что совершили довольно рискованный маневр. Однако прибывшие Фредерик Андерсен (52 матча, 92,2 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 2,17) и Анти Раанта (28 матчей, 91,2 процента, 2,45) мощно провели чемпионат.

Когда недавно они оба травмировались, болельщики «Каролины» сильно напряглись, но, как оказалось, не стоило так сильно переживать. Российский голкипер Петр Кочетков стал вторым вратарем в истории клуба, стартовавшим с трех побед в первых трех матчах в НХЛ. Невероятная история. Если Кочетков получит свой шанс еще и в плей-офф, то можно смело снимать об этом кино. Хотя, безусловно, для команды будет спокойней, если Андерсен поправится и вернется к первому матчу серии. Все-таки он стал одним из лучших вратарей регулярки и быстрее всех в истории «Каролины» одержал 30 побед (40 игр).

«Бостон» в шестой раз подряд вышел в плей-офф, опыт на стороне «мишек», но «Каролина» выглядит более голодной и дерзкой командой. У «Ураганов» лучше меньшинство (88,0 процентов), более убедительная результативность (277 голов), хотя по многим основным показателям команды практически ни в чем не уступают друг другу. Каждый год в глазах многих «Бостон» считается одним из главных фаворитов Кубка Стэнли, но постоянно что-то у них не выходит.

В прошлом сезоне «Брюинз» вылетели во втором раунде от «Айлендерс» (2-4) и тогда команде не хватило баланса, уверенности при игре пять на пять, а нижние звенья полностью провалили дуэль с «островитянами». Ярко выраженного фаворита в этой паре нет, но если основная вратарская бригада «Каролины» будет полностью готова к старту плей-офф, то «Бостон» может упереться в эту непроходимую стену.

Прогноз в серии: 4-3.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Западная конференция

Встречи в регулярном чемпионате: 1-2

Российские хоккеисты: Кирилл Капризов, Дмитрий Куликов — Иван Барбашев, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко.

Тот самый случай, когда невероятно жаль терять одну из команд так рано. Оба клуба проводят шикарный сезон, и велика вероятность того, что серия может затянуться до семи игр. Глубина атаки «Сент-Луиса» просто поражает. Сразу девять форвардов из состава забросили по 20 и более шайб. Это лучший показатель во всей лиге. К тому же у «Блюз» появилось очень мощное звено Тарасенко — Томас — Бучневич, которое стало одним из самых ярких в НХЛ. Русские нападающие «Сент-Луиса» проводят свои лучшие сезоны, а команда доказала всем скептикам, что ее чемпионское окно еще не закрыто.

Для «Миннесоты» этот плей-офф особенно важен. Со следующего сезона у «дикарей» активизируются 12 миллионов долларов штрафа за выкупы контрактов Зака Паризе и Райана Сутера, а затем два года они и вовсе будут составлять почти 15 миллионов. С учетом таких жестких ограничений в платежной ведомости не очень верится в то, что в ближайшее время команда сможет поддерживать боевой состав, способный ставить перед собой серьезные задачи. И пусть Кирилл Капризов набрал 108 (47+61) очков, сплотил вокруг себя коллектив, но опыта в плей-офф команде может не хватить.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «дикари» дали мощнейший бой «Вегасу» и почти спасли серию, уступая 1-3, но на решающий рывок команды не хватило. Капризов в семи встречах набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-3». «Рыцари», как могли, закрывали россиянина, и чувствовалось, что Кирилл еще не готов полностью к такой плотной борьбе. Разумеется, в нынешнем сезоне форвард заматерел, вышел на еще более высокий уровень, но для «Миннесоты» этого все равно может оказаться мало. При любых раскладах «Сент-Луис» — более опытная команда.

Для «Уайлд» многое будет зависеть не только от Капризова, но и от вратарской линии. Тренерский штаб еще не определился со стартовым голкипером на первый матч серии. «Тут не сделаешь плохой выбор. У нас есть два парня, в которых мы верим», — сказал генменеджер «Уайлд» Билл Герин. Кэм Тэлбот отлично смотрелся в серии с «Вегасом», однако топ-голкипером он по-прежнему не стал. Команда может рассчитывать на Марка-Андре Флери, но пока складывается впечатление, что все ожидали большего от его перехода из «Чикаго». С учетом мощной атаки «Сент-Луиса» кто-то из этих двух парней просто обязан включить режим супермена.

Прогноз в серии: 3-4.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Встречи в регулярном чемпионате: 1-3

Российские хоккеисты: Валерий Ничушкин — Яков Тренин.

Сложилось впечатление, что «Нэшвилл» выбирал себе соперника по первому раунду. В своем последнем матче регулярного чемпионата «Предаторз» упустили победу над «Аризоной», ведя в счете 4:0. В итоге команда пропустила вперед «Даллас» в зоне «уайлд кард» и попала не на «Калгари», а на «Колорадо». В очных встречах регулярки «Нэшвилл» чувствовал себя довольно уверенно в матчах против «Эвеланш», но это совершенно не делает их фаворитами противостояния. Тем более еще нет окончательной информации о голкипере Юусе Саросе, который недавно получил травму.

Один из главных факторов, почему «Предаторз» вышли в плей-офф, — это невероятная игра Романа Йоси. Швейцарец стал первым защитником в XXI веке, который преодолел рубеж в 90 набранных очков за сезон. Регулярку он закончил с 96 (23+73) баллами и это абсолютный рекорд по очкам за сезон среди защитников из Европы. Среди форвардов команды блистают Мэтт Дюшен и Филип Форсберг, которые стали первыми игроками в истории клуба, забившими по 40 и более голов. В составе хватает классных игроков, среди них и российский нападающий Яков Тренин, для которого минувшая регулярка стала самой результативной в карьере.

И тем не менее «Колорадо» со своими амбициями (уже не в первый год) просто обязан проходить соперника. В противном случае этого никто не поймет. После неудачи в прошлогодней серии второго раунда против «Вегаса» (2-4) форвард команды Нэйтан Маккиннон сказал так: «Следующий год будет моим девятым в лиге, но я до сих пор ни черта не выиграл. Я однозначно буду мотивирован. Проигрывать четыре матча подряд в плей-офф — это полная фигня. Мне казалось, что в прошлом году у нас был первый реальный шанс на чемпионство. В этом году я считал, что мы — лучшая команда в лиге. Однако по какой-то причине мы не смогли собрать все вместе. Я уверен, что на следующем тренировочном сборе мы во всем разберемся, проанализируем ситуацию и вернемся более сплоченными». Пришло время подтвердить слова делом.

Прогноз в серии: 4-2.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Встречи в регулярном чемпионате: 2-1

Российские хоккеисты: Никита Задоров — Денис Гурьянов, Владислав Наместников, Александр Радулов.

«Калгари» немного смазал концовку регулярного чемпионата поражениями от «Миннесоты» и «Виннипега», но менее грозным от этого не стал. Канадская команда — один из главных фаворитов на Кубок Стэнли в этом сезоне. У «огоньков» есть баланс во всех линиях, командой руководит опытнейший Дэррил Саттер, который приводил «Лос-Анджелес» к двум чемпионствам, а первое звено «Флэймз» (Годро-Линдхольм-Ткачак) стало лучшим во всей лиге (301 очко при общем показателе полезности «+182»).

Интересно, что Джонни Годро со своими «+64» стал лучшим игроком НХЛ по этому показателю за последние 35 лет. Кроме того, он стал первым хоккеистом века в НХЛ, набравшим 90 очков в равных составах. Это лишь 14-й случай, когда кому-то покорилось такое достижение. При этом у Годро второй показатель по проценту очков в равных составах по отношению к общему количеству (78,3%) среди этих игроков. Он уступает только Кену Ходжу (88,6%), набравшему 93 очка в равных составах из 105 в сезоне-1970/71.

В теории «Даллас» может преподнести сюрприз на фоне того, что команда до последнего оставалась в игровом тонусе и упорно боролась за путевку в плей-офф. По сути, розыгрыш Кубка Стэнли для «Старз» начался уже давно. Однако уж больно техасцы зависят от своего первого звена Робертсон — Хинц — Павелски. Если его нейтрализовать, то перспективы «Далласа» станут совсем печальными. Из уважения к ветерану Джо Павелски, который в свои 37 лет проводит невероятный сезон, искренне хочется увидеть «Старз» в борьбе за главный трофей, но шансы на это слишком малы.

Когда-то в трудные моменты команду мог завести опытный Александр Радулов, но теперь рассчитывать на это вряд ли придется. В 71 матче россиянин набрал всего 22 (4+18) очка, и есть большой шанс того, что в НХЛ мы больше можем его не увидеть. Российским болельщикам, безусловно, хотелось бы порадоваться за троицу Гурьянов, Радулов, Наместников, однако перспективы команды скромны. Интересно, что «Даллас» вышел в плей-офф с отрицательной разницей шайб, а это довольно редкое явление. Кажется, в 2020-м техасцы упустили лучший момент, чтобы завоевать третий в клубной истории Кубок Стэнли.

Прогноз в серии: 4-1.

Джонни Годро. Фото ТАСС

Встречи в регулярном чемпионате: 3-1

Российские хоккеисты: -

Пожалуй, самая неинтересная пара для российских болельщиков, однако и в ней достаточно интересных моментов. «Лос-Анджелес» очень удивил в этом сезоне. Команда вышла в плей-офф впервые с 2018-го и почти добралась до ста набранных очков в чемпионате. С того года в составе «Кингз» осталось шесть игроков — Джонатан Куик, Дастин Браун, Анже Копитар, Дрю Даути (травмирован), Алекс Иафалло и Адриан Кемпе. Команда представляет собой интересный сплав молодости и опыта и вполне может пошуметь. К тому же легенда клуба Браун завершает карьеру после этого сезона, и это отличный повод проводить его красиво.

«Эдмонтон» уже давно стал объектом для насмешек в плей-офф, и, конечно, в первую очередь достается Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. В этот раз «Ойлерз» действительно интригуют. Команда набрала больше всех очков в лиге с момента назначения Джея Вудкрофта главным тренером, улучшила ситуацию с результативностью нижних звеньев, а Макдэвид при новом тренере даже повысил свои бомбардирские показатели. Кроме того, прилично разыгрался Эвандер Кейн, карьера которого после очередных скандалов в межсезонье была под угрозой.

По-настоящему удивил и Майк Смит. 40-летний голкипер стал второй звездой апреля в НХЛ, одержал девять побед в девяти матчах, пропуская в среднем 1,66 шайбы и отражая 95,1% бросков. При этом канадец сделал два шатаута. Слишком рано для преждевременных выводов, но, кажется, пора уже «Эдмонтону» проходить первый раунд. В последний раз клуб побеждал в кубковой серии в 2017 году, когда прошел «Сан-Хосе» (4-2). Уж больно печальная статистика, которую болельщики хотят поскорее забыть.

Прогноз в серии: 4-2.