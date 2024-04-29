«Виннипег» встретиться с «Колорадо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 1 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и начнется в 04.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Виннипег» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Эвеланш» ведет в серии со счетом 3-1 (6:7, 5:2, 6:2, 5:1).

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