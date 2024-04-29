Агент Овечкина рассказал, что хоккеист в начале мая прилетит в Россию

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в скором времени прилетит в Россию, сообщил его агент Глеб Чистяков.

«Даты пока не определены. Я у него пока не уточнял точные сроки», — сказал Чистяков РИА «Новости».

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли. Форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).