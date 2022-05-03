Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

«Тампа» уже не фаворит? Кучеров и Василевский провалили первый матч плей-офф

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
3 мая. Торонто — Тампа — 5:0.
Фото USA Today Sports
«Торонто» накидал пять безответных шайб.

Плей-офф. Первый раунд
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Маззин — 1 (Каше, Михеев), 18:19 — 1:0. Мэттьюс — 1 (бол., Марнер, Таварес), 26:18 — 2:0. Кампф — 1 (мен., Марнер), 29:27 — 3:0. Марнер — 1 (Райлли, Мэттьюс), 36:39 — 4:0. Мэттьюс — 2 (Каше, Райлли), 48:16 — 5:0.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский.
Штраф: 52 — 48.
Броски: 31 (8+11+12) — 23 (5+11+7).
Наши: Любушкин (9.47/0/0), Михеев (17.41/1/+1) — Кучеров (19.25/2/-2), Сергачев (23.27/1/0).
3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
1-0 в серии.

За последние несколько лет к «Торонто» настолько приклеился ярлык типичной команды регулярки, что безумно талантливую банду Шелдона Кифа многие уже не воспринимают всерьез, как одного из претендентов на Кубок Стэнли, а ее Остона Мэттьюса и Митча Марнера называют безобидными мальчиками для быстрого вылета в первом раунде. Так или иначе, факт остается фактом — последний раз «Мэйпл Лифс» добирались до полуфинала конференции в далеком 2004-м, когда за них играли еще Матс Сундин и Александр Могильный.

Даже несмотря на третье место в Восточной конференции, в серии с действующим чемпионом, сохранившим прошлогодний костяк и стремящимся стать командой-династией, «Листья» точно не выглядят фаворитом. Однако в первом матче стартовавшего этой ночью плей-офф «Торонто» с поразительной легкостью попросту вынес «Тампу» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

При этом в начале первого периода нападающий хозяев Кайл Клиффорд сделал все, чтобы «Тампа» могла быстро повести в счете, грязно впечатав в борт Росса Колтона и подарив «Молниям» пятиминутное большинство. Вот только подарок от канадца команда Джона Купера благополучно разбазарила, не сумев создать ничего путного у ворот Джэка Кэмпбелла, а за пару минут до перерыва была наказана за расточительность Джейком Маззином.

А вот «Торонто», не реализовав в первой двадцатиминутке удаления Кучерова и Сергачева, во второй попросту не мог не прибить «Молний» голом в формате «5 на 3». Лучшее большинство лиги (27.3%) и красиво разыгранный «конверт» с выводом на бросок Мэттьюса — во всей красе!

Что в стрессовой ситуации сделала «Тампа», получив 0:2 к середине матча? Удивительно, но «Лайтнинг» позволили хозяевам забить в меньшинстве. И ведь наверняка гости знали, что «Мэйпл Лифс» чаще всех в лиге забрасывали при игре «4 на 5» (13 голов). Причем в моменте с голом Давида Кэмпфа поплыл не кто-нибудь, а Виктор Хедман, не сумевший закрыть синюю линию.

Как оказалось, что-то противопоставить «Листьям» действующий обладатель Кубка Стэнли так и не смог. Незадолго до конца второго периода над обороной «Лайнтинг» поиздевался Митч Марнер. А на 48 минуте удачным отскоком от домашнего борта и несчастным случаем Василевского воспользовался все тот же усач Мэттьюс.

Все, на что оказалась сегодня способна «Тампа» — не самая зрелищная массовая драка, в которой Пэт Марун «устроил темную» Моргану Райлли. И по хорошему эти эмоции «Молнии» должны перенести на вторую игру. Сегодня же парни Купера будто бы пытались проскочить соперника на слабом огне. Что из этого получилось — вы видите сами. Впрочем, именно такие поражения и отрезвляют.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Любушкин
Илья Михеев
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
«Зенит» потеряет миллиарды, сборной придется играть «товарняки» с Ираном. УЕФА удалил Россию из европейского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин и Капризов вылетят в первом раунде. Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 1
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 0
3.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 1 3
Винс Трочек

Винс Трочек

Каролина

 1 2
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 2
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 1 1
Джейк Маззин

Джейк Маззин

Торонто

 1 1
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 4.06
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости