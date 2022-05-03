«Тампа» уже не фаворит? Кучеров и Василевский провалили первый матч плей-офф

«Торонто» накидал пять безответных шайб.

Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маззин — 1 (Каше, Михеев), 18:19 — 1:0. Мэттьюс — 1 (бол., Марнер, Таварес), 26:18 — 2:0. Кампф — 1 (мен., Марнер), 29:27 — 3:0. Марнер — 1 (Райлли, Мэттьюс), 36:39 — 4:0. Мэттьюс — 2 (Каше, Райлли), 48:16 — 5:0.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский.

Штраф: 52 — 48.

Броски: 31 (8+11+12) — 23 (5+11+7).

Наши: Любушкин (9.47/0/0), Михеев (17.41/1/+1) — Кучеров (19.25/2/-2), Сергачев (23.27/1/0).

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

1-0 в серии.

За последние несколько лет к «Торонто» настолько приклеился ярлык типичной команды регулярки, что безумно талантливую банду Шелдона Кифа многие уже не воспринимают всерьез, как одного из претендентов на Кубок Стэнли, а ее Остона Мэттьюса и Митча Марнера называют безобидными мальчиками для быстрого вылета в первом раунде. Так или иначе, факт остается фактом — последний раз «Мэйпл Лифс» добирались до полуфинала конференции в далеком 2004-м, когда за них играли еще Матс Сундин и Александр Могильный.

Даже несмотря на третье место в Восточной конференции, в серии с действующим чемпионом, сохранившим прошлогодний костяк и стремящимся стать командой-династией, «Листья» точно не выглядят фаворитом. Однако в первом матче стартовавшего этой ночью плей-офф «Торонто» с поразительной легкостью попросту вынес «Тампу» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

При этом в начале первого периода нападающий хозяев Кайл Клиффорд сделал все, чтобы «Тампа» могла быстро повести в счете, грязно впечатав в борт Росса Колтона и подарив «Молниям» пятиминутное большинство. Вот только подарок от канадца команда Джона Купера благополучно разбазарила, не сумев создать ничего путного у ворот Джэка Кэмпбелла, а за пару минут до перерыва была наказана за расточительность Джейком Маззином.

А вот «Торонто», не реализовав в первой двадцатиминутке удаления Кучерова и Сергачева, во второй попросту не мог не прибить «Молний» голом в формате «5 на 3». Лучшее большинство лиги (27.3%) и красиво разыгранный «конверт» с выводом на бросок Мэттьюса — во всей красе!

Что в стрессовой ситуации сделала «Тампа», получив 0:2 к середине матча? Удивительно, но «Лайтнинг» позволили хозяевам забить в меньшинстве. И ведь наверняка гости знали, что «Мэйпл Лифс» чаще всех в лиге забрасывали при игре «4 на 5» (13 голов). Причем в моменте с голом Давида Кэмпфа поплыл не кто-нибудь, а Виктор Хедман, не сумевший закрыть синюю линию.

Как оказалось, что-то противопоставить «Листьям» действующий обладатель Кубка Стэнли так и не смог. Незадолго до конца второго периода над обороной «Лайнтинг» поиздевался Митч Марнер. А на 48 минуте удачным отскоком от домашнего борта и несчастным случаем Василевского воспользовался все тот же усач Мэттьюс.

Все, на что оказалась сегодня способна «Тампа» — не самая зрелищная массовая драка, в которой Пэт Марун «устроил темную» Моргану Райлли. И по хорошему эти эмоции «Молнии» должны перенести на вторую игру. Сегодня же парни Купера будто бы пытались проскочить соперника на слабом огне. Что из этого получилось — вы видите сами. Впрочем, именно такие поражения и отрезвляют.