«Тампа» уже не фаворит? Кучеров и Василевский провалили первый матч плей-офф
Плей-офф. Первый раунд
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Маззин — 1 (Каше, Михеев), 18:19 — 1:0. Мэттьюс — 1 (бол., Марнер, Таварес), 26:18 — 2:0. Кампф — 1 (мен., Марнер), 29:27 — 3:0. Марнер — 1 (Райлли, Мэттьюс), 36:39 — 4:0. Мэттьюс — 2 (Каше, Райлли), 48:16 — 5:0.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский.
Штраф: 52 — 48.
Броски: 31 (8+11+12) — 23 (5+11+7).
Наши: Любушкин (9.47/0/0), Михеев (17.41/1/+1) — Кучеров (19.25/2/-2), Сергачев (23.27/1/0).
3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
1-0 в серии.
За последние несколько лет к «Торонто» настолько приклеился ярлык типичной команды регулярки, что безумно талантливую банду Шелдона Кифа многие уже не воспринимают всерьез, как одного из претендентов на Кубок Стэнли, а ее Остона Мэттьюса и Митча Марнера называют безобидными мальчиками для быстрого вылета в первом раунде. Так или иначе, факт остается фактом — последний раз «Мэйпл Лифс» добирались до полуфинала конференции в далеком 2004-м, когда за них играли еще Матс Сундин и Александр Могильный.
Даже несмотря на третье место в Восточной конференции, в серии с действующим чемпионом, сохранившим прошлогодний костяк и стремящимся стать командой-династией, «Листья» точно не выглядят фаворитом. Однако в первом матче стартовавшего этой ночью плей-офф «Торонто» с поразительной легкостью попросту вынес «Тампу» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.
При этом в начале первого периода нападающий хозяев Кайл Клиффорд сделал все, чтобы «Тампа» могла быстро повести в счете, грязно впечатав в борт Росса Колтона и подарив «Молниям» пятиминутное большинство. Вот только подарок от канадца команда Джона Купера благополучно разбазарила, не сумев создать ничего путного у ворот Джэка Кэмпбелла, а за пару минут до перерыва была наказана за расточительность Джейком Маззином.
А вот «Торонто», не реализовав в первой двадцатиминутке удаления Кучерова и Сергачева, во второй попросту не мог не прибить «Молний» голом в формате «5 на 3». Лучшее большинство лиги (27.3%) и красиво разыгранный «конверт» с выводом на бросок Мэттьюса — во всей красе!
Что в стрессовой ситуации сделала «Тампа», получив 0:2 к середине матча? Удивительно, но «Лайтнинг» позволили хозяевам забить в меньшинстве. И ведь наверняка гости знали, что «Мэйпл Лифс» чаще всех в лиге забрасывали при игре «4 на 5» (13 голов). Причем в моменте с голом Давида Кэмпфа поплыл не кто-нибудь, а Виктор Хедман, не сумевший закрыть синюю линию.
Как оказалось, что-то противопоставить «Листьям» действующий обладатель Кубка Стэнли так и не смог. Незадолго до конца второго периода над обороной «Лайнтинг» поиздевался Митч Марнер. А на 48 минуте удачным отскоком от домашнего борта и несчастным случаем Василевского воспользовался все тот же усач Мэттьюс.
Все, на что оказалась сегодня способна «Тампа» — не самая зрелищная массовая драка, в которой Пэт Марун «устроил темную» Моргану Райлли. И по хорошему эти эмоции «Молнии» должны перенести на вторую игру. Сегодня же парни Купера будто бы пытались проскочить соперника на слабом огне. Что из этого получилось — вы видите сами. Впрочем, именно такие поражения и отрезвляют.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
|1 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 1
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 0
|3.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|1
|3
|
|
Винс Трочек
Каролина
|1
|2
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|2
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|1
|1
|
|
Джейк Маззин
Торонто
|1
|1
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|4.06