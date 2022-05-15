Главные неудачники НХЛ: самый популярный канадский клуб уже 18 лет не может выиграть ни одной серии плей-офф!

«Тампа» идет дальше, хотя была в шаге от вылета.

Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Пол — 1 (Колтон, Фут), 18:24 — 0:1. Райлли — 3 (Мэттьюс, Марнер), 33:25 — 1:1. Пол — 2, 36:32 — 1:2.

Вратари: Кэмпбелл (57:30) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (6+8+17) — 25 (8+11+6).

Наши: Любушкин (11.55/0/0), Михеев (13.16/2/-1) — Кучеров (18.43/2/0), Сергачев (20.51/0/+1).

15 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии 3-4.

Шесть матчей серия «Торонто» — «Тампа-Бэй» дарила зрителям яркий и непредсказуемый хоккей. Смотря на статистику вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, можно просто ужаснуться — никогда он столько не пропускал. Но «Торонто» с мощнейшей атакой был просто неудержим. Как и «Тампа» с Кучеровым, Стэмкосом и остальными. Но седьмой матч — это совершенно отдельная история. И рисковать никто не хотел.

На первый план в таких матчах зачастую выходят не признанные лидеры, а парни из нижних троек. Так вышло и на этот раз. Нападающий Ник Пол провел всю карьеру в НХЛ в «Оттаве», и его лучшим результатом в регулярке были 20 очков. Перед дедлайном этого сезона «Тампа» выменяла Пола для сдерживающих троек, но Ник неожиданно раскрылся и в атаке — 14 очков в 21 матче до конца регулярки. Впрочем, в плей-офф он снова переключился на черновую работу — ноль голов в шести первых матчах серии с «Торонто». Берег силы?

В концовке первого периода «Тампа» убежала в контратаку, и Пол оказался первым на добивании после того, как Кэмпбелл отразил шайбу. Обратите внимание на игру 44-го номера «Торонто» Моргана Райлли — это самый дорогой защитник команды.

Джон Таварес остается в тени Остона Мэттьюса, Митча Марнера и Вилльяма Нюландера, но это по-прежнему очень классный игрок. И сегодня продемонстрировал это, сравняв счет в середине второго периода. Таварес сделал все сам, но арбитры гол в итоге отменили — защитник «Торонто» Холл до этого нарушил правила и получил двухминутный штраф.

Забей «Тампа» в большинстве, и сопернику было бы проблематично отыграться с 0:2. Стоит отметить Джека Кэмпбелла, который спас команду в меньшинстве. Не только эффектно, но и крайне своевременно.

А вскоре Райлли исправился за расслабленность в обороне — поддержав атаку, он сравнял счет.

Но вы же помните про то, что героем стал Пол? Ти Джей Броди представил, что напротив него Коннор Макдэвид и растерялся, а Ник возомнил себя суперменом. И, разобравшись с Броди, нанес неотразимый бросок.

Пожалуй, самый очевидный момент, чтобы сравнять счет, был у Ильи Михеева. Но российского нападающего остановил соотечественник Василевский. И ведь победная атака «Тампы» началась после того, как Андрей отразил опасный бросок Мэттьюса. Чем не MVP решающего матча серии? Наряду с Полом, конечно.

«Тампа» продолжает борьбу за третий Кубок Стэнли подряд, а «Торонто» продлевает две печальных серии. Уже 18 лет самый популярный клуб Канады и всей лиги не может выиграть серию плей-офф. И проигрывает уже 10-й матч подряд, когда может выйти в следующий раунд.