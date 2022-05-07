Российский нападающий сделал дубль в пустые ворота. До этого он 3 года не мог забить в плей-офф

«Торонто» снова повел в серии с «Тампой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Райлли — 1 (бол., Бантинг, Марнер), 4:54 — 0:1. Блэкуэлл — 1 (Любушкин, Энгвалль), 9:44 — 0:2. Кампф — 2, 25:52 — 0:3. Колтон — 1 (бол., Сергачев, Палат), 31:03 — 1:3. Палат — 1 (Киллорн, Макдона), 45:43 — 2:3. Михеев — 1 (п.в., Энгвалль), 58:20 — 2:4. Михеев — 2 (п.в., Энгвалль), 59:55 — 2:5.

Вратари: Василевский (57:40 — 58:20, 58:33 — 59:55) — Кэмпбелл.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (9+11+14) — 36 (15+14+7).

Наши: Кучеров (19.39/2/-2), Сергачев (22.27/1/-1) — Любушкин (12.32/0/+1), Михеев (16.24/6/+3).

7 мая. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 1-2.

До сегодняшнего матча российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провел в плей-офф НХЛ 14 игр (он проводит в лиге третий сезон). И все его результативные действия ограничивались одной передачей, сделанной в первом матче серии с «Тампой» в этом году.

Понятно, что у «Торонто» есть Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Таварес — люди, от которых в первую очередь ждут результативной игры в самые важные моменты. Но ведь и Михеев-то провел отличную регулярку, забросив 21 шайбу в 53 матчах. Что же было не так в плей-офф? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос: Илью нужно было выпускать на лед, когда у соперника нет вратаря. Сегодня он дважды поразил ворота «Лайтнинг», когда Андрея Василевского сменил шестой полевой игрок.

Если серьезно, то Михеев в целом провел классный матч, а «Торонто» оформил задел для будущей победы в первой половине игры. В стартовой двадцатиминутке сначала Морган Райлли реализовал большинство, а затем удачным для гостей оказалось удаление Ильи Любушкина. Выбежав со скамейки штрафников, он сделал умную передачу на Блэквелла и набрал свое первое очко в Кубке Стэнли. Ведь до «Торонто» у него и возможности такой не было: «Аризона» не играла в плей-офф.

«Торонто» научился наказывать соперника за ошибки — то, чего не хватало команде в предыдущие годы. Чешский центрфорвард Давид Кампф во втором периоде довел преимущество гостей до трех шайб.

Вскоре «Тампа» отыгралась благодаря голу Росса Колтона в большинстве. Передачу ему под бросок сделал Михаил Сергачев.

В третьем периоде Палат сократил отставание до одного гола, а в концовке основного времени «Тампа» должна была сравнивать счет. Никита Кучеров резко перевел шайбу на Стивена Стэмкоса, который бросал в касание. Но Джэк Кэмпбелл спас ворота.

В этой серии самое интересное точно впереди. «Тампа» не выглядит слабее и явно не хочет заканчивать свой поход за третьим кубком подряд в первом раунде.