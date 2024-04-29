Бронзовые медали чемпионата завоевала «Ленинградка».

PARI Суперлига. Женщины

Финал. 5-й матч

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Счет в серии — 3:2



Серия за бронзу. 5-й матч

«Динамо» М — «Ленинградка» — 0:3 (23:25, 22:25, 20:25). Счет в серии — 2:3

Спустя четыре года казанское «Динамо» возвращает себе титул чемпиона страны. Но если в 2020-м плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса и медали раздали по результатам регулярки, то сейчас вопросов по золоту для клуба из Татарстана нет никаких. В пятом, решающем матче финальной серии «Динамо-Ак Барс» разобрало «Локомотив».

Седьмое чемпионство

Сюжет золотой серии у девушек получился голливудским. До пятого матча «Локомотив» свои победы одерживал уверенно, а «Динамо» их приходилось выгрызать у соперниц на тай-брейке. Особенно эпично получилось в четвертой встрече, которая проходила в Калининграде. Хозяйки вели со счетом 2:0 по партиям и уже чувствовали запах чемпионства, но Зоран Терзич заменами все перевернул. Гости сравняли, до последнего бились на тай-брейке, уйдя с трех золотых матчболов, и вернули серию в Казань — 19:17.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» празднуют победу в чемпионате России. Фото Сергей Елагин/ «Динамо-Ак Барс»

Преимущество своей площадки в пятой матче «Динамо» получило за счет лучшей позиции в регулярке: казанский клуб занял на этом этапе второе место, а «Локо» — четвертое. Однако в начале решающего поединка в действиях хозяек было много нервозности, что приводило к браку. Заведен был и Терзич, который в середине стартовой партии получил желтую карточку за то, что слишком активно возмущался по поводу решения судьи.

«Локомотиву» позволило это несколько раз убегать вперед в счете. Сет проходил с преимуществом гостей, но, как оказалось, не под их контролем. Добывая преимущество в четыре очка, калининградки дважды его упускали. Поначалу казанки, может быть, не так были грозны в атаке, но прекрасно действовали на блоке. Особенно мощный первый сет выдала Екатерина Енина, которая в прошлом году стала чемпионкой в составе другого «Динамо» — московского. Подравнявшись с соперником в очередной раз, хозяйки вырвали концовку. Помогли подачи Полины Матвеевой, одна из которых стала эйсом.

Героем второго сета вновь стала Матвеева. «Локомотив» очень долго не мог сняться с расстановки при ее подаче. Главному тренеру гостей Радославу Арсову даже пришлось в этот отрезок использовать оба своих тайм-аута, но Полина после них продолжала безошибочно посылать мяч на площадку соперниц. Забрать подачу у Матвеевой гости смогли только за счет чужой ошибки — арбитр зафиксировал касание сетки у волейболисток «Динамо».

Хозяйки спокойно сохранили созданный задел до конца второй партии и на кураже начали третью. Игра шла у всех. Ангелина Лазаренко и Екатерина Енина не давали развернуться нападающим, безупречно действуя на блоке, а Элена Пьетрини и Елизавета Лукьянова забивали сложные мячи в атаке. «Локомотив» не сдавался, огрызался, заводился, играл быстро и рискованно, но сломить «Динамо» не смог. Золотой удар нанесла Пьетрини. Это седьмое чемпионство казанского клуба.

Волейболистки «Динамо». Фото ВК «Динамо» М

Первые медали для Питера

В бронзовой серии между московским «Динамо» и «Ленинградкой» было не менее горячо. Градус противостояния повысили резкие слова в адрес соперника главного тренера петербургского клуба Александра Кашина, которые он сказал во флеш-интервью после проигранной третьей встречи. В преддверии пятого, решающего поединка на сайте «Ленинградки» появилось обращение Кашина, в которой наставник извинился за свои излишние эмоции.

Свое обращение тренер закончил словами: «И пусть победит красивый волейбол!» Более красивый волейбол в пятом матче, который проходил в Москве, продемонстрировала «Ленинградка», которая смотрелась лучше и в нападении, и особенно в обороне. Гости совершили за три партии 21 результативный блок. Это безумный показатель!

Конечно, в этом сыграло роль не только хорошая защита гостей, но и плохая атака хозяев. У «Динамо» очень не хватало доигровщицы Ирины Капустиной, которая была самой результативной в своем клубе в регулярке. Ирину подвела травма. Да, доигровщица выходила на площадку во втором сете решающего матча, но было видно, что она находится не в лучших физических кондициях.

Трудности москвичей не отменяют заслуг питерцев. Таким образом, прошлогодний чемпион остается за пределами подиума суперлиги, а «Ленинградка» впервые в своей истории завоевывает медали чемпионата России.