Биография Александра Овечкина: карьера в хоккее и личная жизнь

История нападающего «Вашингтон Кэпиталз».

Хоккеист Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве, ему 36 лет. Рост Овечкина — 190 см, вес — 103 кг.

Болельщики наградили его прозвищами Александр Великий и Великая Восьмерка, также используется прозвище Ови.

Детские годы и юность

Родители Александра Овечкина

Александр Овечкин — младший из трех сыновей футболиста Михаила Овечкина и двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы баскетболистки Татьяны Овечкиной.

Физические данные позволяли Александру пойти по стопам одного из родителей. Однако он заинтересовался хоккеем, в восемь лет начал посещать хоккейную секцию. У родителей не всегда хватало времени, чтобы сопровождать младшего сына на тренировки, порой их в этом подменял самый старший сын, Сергей. В десять лет Александр Овечкин стал воспитанником детской спортивной школы столичного «Динамо». Уже в детстве ему удалось добиться значительных успехов, в частности, превзойти Павла Буре по количеству голов в чемпионате Москвы — 59 против 56 у Буре.

Когда Овечкину исполнилось 16, он перешел во взрослую команду «Динамо».

Александр Овечкин в детстве. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера в хоккее

За какие клубы и где играл Александр Овечкин?

В 2000-2005 годах Овечкин выступал за московское «Динамо». В основной команде в российской Суперлиге он дебютировал 14 ноября 2001 года, в матче с «Крыльями советов». Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. В сезоне-2001/02 Александр сыграл в 22 матчах в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Также он провел три встречи в плей-офф.

В сезоне-2002/03 в регулярных матчах на счету Овечкина уже 40 матчей, восемь шайб и семь голевых передач. В плей-офф принял участие пять раз. В чемпионате-2003/04 Александр провел 53 матча с результатом 13 шайб и 11 голевых передач, трижды выступил в плей-офф. В сезоне 2004-2005 года Александру удалось выступить только в 37 матчах, в которых, однако, он забросил 13 шайб и сделал 13 результативных передач. Также в этом сезоне состоялось десять матчей в плей-офф, результатом которых для Овечкина стали две шайбы и четыре передачи.

В 2005 году Александр Овечкин подписал контракт с омским «Авангардом». Контракт был рассчитан на два года, но в клубе Овечкин провел около двух недель — его пригласили в НХЛ, в клуб «Вашингтон Кэпиталз».

За новую команду нападающий впервые вышел на лед 5 октября 2005 года в матче «Коламбус Блю Джекетс». Благодаря дублю Овечкина матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

В сезоне-2012/13 в период локаута Овечкин играл в КХЛ за «Динамо». Динамо сумело выиграть Кубок Гагарина.

Александр Овечкин. Фото Алексей Иванов, —

Где сейчас играет Александр Овечкин?

Александр Овечкин — левый крайний нападающий и капитан в клубе «Вашингтон Кэпиталз». Он выступает под номером 8 — что и послужило основанием называть его Великой Восьмеркой.

Всего в НХЛ Овечкин провел 16 сезонов. Он принял участие в 1198 матчах, забросив 732 шайбы и завоевав множество престижных личных наград: «Арт Росс», «Колдер Трофи», «Конн Смарт Трофи» «Харт Трофи» (трижды), «Тед Линдсей Эворд» (трижды), «Морис Ришар Трофи» (девять раз). В 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

Александр Овечкин в сборной России

Александр успел принять участие в международных соревнованиях еще до переезда в США. Впервые он выступил за Россию в 2002 году, в юниорском чемпионате мира. По итогам соревнования Овечкин был признан лучшим игроком по количеству набранных очков, а сборная России завоевала серебряную медаль.

В 2003 году Александр получил первую золотую медаль в составе молодежной сборной на молодежном чемпионате мира. Первую взрослую медаль в составе основной сборной Александр Овечкин получил в 2005 году на чемпионате мира в Австрии.

На Олимпийских играх Овечкин впервые выступил в 2006 году, в Турине. Сборная России заняла 4-е место, а Александр стал единственным игроком из России, включенным в состав символической сборной.

Первое золото в основной сборной Овечкин получил в чемпионате мира в 2008 года. Капитаном сборной России Александр впервые стал в 2014 году на чемпионате мира в Минске. Сборная в том чемпионате завоевала золотую медаль.

Всего Александр Овечкин принял участие в двух юниорских чемпионатах мира, трех молодежных чемпионатах мира, 13 чемпионатах мира, двух Кубках мира, трех Олимпийских играх. В юниорских состязаниях он забросил 14 шайб, в молодежных — 18, во взрослых — 106. Александр Овечкин рассчитывает до завершения карьеры завоевать золото в Олимпийских играх.

Александр Овечкин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Рекорды Александра Овечкина

Личные рекорды Александра Овечкина в НХЛ

Овечкин является единственным хоккеистом, девять раз признанным лучшим снайпером регулярного чемпионата (именно столько раз он получал «Морис Ришар Трофи», и единственным, кому в одном сезоне достались «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Лестер Пирсон Трофи» и «Харт Трофи». Также Александр остается единственным хоккеистом, включенным в Сборную всех звезд НХЛ в каждом из первых пяти сезонов, и первым европейцем, выигравшим Кубок Стэнли в статусе капитана.

Александр Овечкин: «первый после Гретцки»

После того как Александр пересек отметку в 500 голов, болельщики всего мира сравнивают его статистику с показателями Уэйна Гретцки: по количеству индивидуальных призов НХЛ (по этому показателю среди европейцев у Овечкина уже первое место); по количеству трофеев одного вида, завоеванных более девяти раз (сейчас у Гретцки десять «Арт Росс Трофи» и девять «Харт Трофи»); по количеству заброшенных шайб (894 у Гретцки против 732 у Овечкина). Сам Уэйн Гретцки заявлял о том, что ждет дня, когда Овечкин его догонит.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Рекорды Александра Овечкина среди российских хоккеистов

Среди российских хоккеистов в НХЛ стал первым, кто сыграл 1000 матчей за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. Также Александр опережает других российских хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ, по количеству матчей, сыгранных за один клуб (1198), количеству голов (732), количеству очков (1324) и количеству хет-триков (27). По большинству этих параметров Александр Овечкин стал рекордсменом и в «Вашингтон Кэпиталз».

Какая зарплата у Александра Овечкина?

Заработок Овечкина составляет 9,5 миллиона долларов в год. В 2008-м Александр Овечкин стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов долларов — тогдашний его контракт был рассчитан на 13 лет.

Александр Овечкин: семья и личная жизнь

Жена Александра Овечкина

Овечкин женат на актрисе и модели Настасье (Анастасии) Шубской, дочери Веры Глаголевой и предпринимателя Кирилла Шубского. Александр и Анастасия познакомились в 2008 году на летней Олимпиаде в Пекине, но встречаться начали только через семь лет после знакомства. Свадьба состоялась летом 2016 года.

Анастасия младше супруга на восемь лет. Она окончила ВГИК, успела сняться в нескольких российских фильмах и принять участие в благотворительном показе мод в рамках Московского международного кинофестиваля.

Дети Александра Овечкина

У Овечкина двое сыновей. Первенец, Сергей, появился на свет в 2018 году, второй сын, Илья, — в 2020-м. Старшего сына Александр Овечкин назвал в честь своего брата, трагически погибшего в возрасте 25 лет.

Из-за напряженного графика проводить время с женой и детьми у Овечкина получается только в межсезонье.

Интересы и хобби Александра Овечкина

Александр коллекционирует клюшки с автографами легенд хоккея, а также свои собственные «юбилейные» клюшки. После завершения карьеры Овечкин планирует открыть свой музей, в число экспонатов которого войдут коньки, футболки и другие элементы экипировки самого хоккеиста и его коллег.

Также после завершения карьеры Александр Овечкин собирается прыгнуть с парашютом и покататься на горных лыжах. Сейчас экстремальные виды спорта прямо запрещены Овечкину соответствующим пунктом контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин сейчас

27 июля 2021 года Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на пять лет. Пока неизвестно, завершит ли он карьеру после истечения контракта. Последнюю игру Александр планирует провести за «Динамо». Также после завершения карьеры Овечкин вставит передний зуб, который он потерял вскоре после перехода в «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Александр Овечкин: соцсети

Александра нельзя назвать активным пользователем социальных сетей, однако время от времени он все-таки публикует новости о карьере и личной жизни. Посты в Twitter ориентированы на англоязычную аудиторию, а посты в Instagram — на русскоязычную.

Страница Александра Овечкина в Википедии.

Страница Александра Овечкина в Instagram.

Страница Александра Овечкина в Twitter.