Панарин признался, что у него обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое?

Российский нападающий «Рейнджерс» сделал неожиданное заявление.

Над российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным регулярно подшучивают одноклубники — одна из главных звезд команды ходит со старым кнопочным телефоном Nokia . Хоккеист признался, что целенаправленно избегает современных смартфонов, в которых можно долго сидеть в соцсетях и поглощать огромное количество информации.

«Раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались», — признался Панарин. При это Артемий неожиданно заявил, что у него обсессивно-компульсивное расстройство: «У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир. Закончил со всей этой кашей, которая варится в YouTube. Буду скворечники делать », — сказал форвард РИА «Новости».

ОКР — достаточно распространенное заболевание, но не все знают, что оно из себя представляет. Обсессии — повторяющиеся мысли, которые заставляют испытывать тревогу. Компульсии — повторяющиеся действия, при совершении которых человек чувствует себя более спокойно. Очевидно, для Панарина подобным действием было постоянное пролистывание ленты новостей в соцсетях или просмотр видео.

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Чаще всего ОКР вызывает определенный стресс, но это заболевание может и передаваться по наследству, и быть вызвано жизненными изменениями (смена работы, рождение ребенка, например). Также ОКР может развиться у педантичных и излишне аккуратных людей — в том случае, если мысли об определенном порядке вещей повторяются и не выходят из головы.

Удивительно, но е сли человек будет регулярно заставлять себя продумывать беспокоящие его мысли, то сможет лучше их контролировать. При этом консультации специалистов обязательны, хотя многие люди, подверженные ОКР, избегают докторов.

В случаях со спортсменами ОКР вполне может сказываться на результатах. На игрока давит груз ответственности за успех команды, и если он чересчур часто об этом думает, то эти мысли становятся навязчивыми. Без лечения симптомы ОКР могут прогрессировать до такой степени, что, влияя на жизнь пациента, нарушают его способность работать. Этого допустить, разумеется, нельзя.