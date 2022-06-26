Панарин признался, что у него обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое?
Над российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным регулярно подшучивают одноклубники — одна из главных звезд команды ходит со старым кнопочным телефоном Nokia. Хоккеист признался, что целенаправленно избегает современных смартфонов, в которых можно долго сидеть в соцсетях и поглощать огромное количество информации.
«Раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались», — признался Панарин. При это Артемий неожиданно заявил, что у него обсессивно-компульсивное расстройство: «У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир. Закончил со всей этой кашей, которая варится в YouTube. Буду скворечники делать», — сказал форвард РИА «Новости».
ОКР — достаточно распространенное заболевание, но не все знают, что оно из себя представляет. Обсессии — повторяющиеся мысли, которые заставляют испытывать тревогу. Компульсии — повторяющиеся действия, при совершении которых человек чувствует себя более спокойно. Очевидно, для Панарина подобным действием было постоянное пролистывание ленты новостей в соцсетях или просмотр видео.
Чаще всего ОКР вызывает определенный стресс, но это заболевание может и передаваться по наследству, и быть вызвано жизненными изменениями (смена работы, рождение ребенка, например). Также ОКР может развиться у педантичных и излишне аккуратных людей — в том случае, если мысли об определенном порядке вещей повторяются и не выходят из головы.
Удивительно, но если человек будет регулярно заставлять себя продумывать беспокоящие его мысли, то сможет лучше их контролировать. При этом консультации специалистов обязательны, хотя многие люди, подверженные ОКР, избегают докторов.
В случаях со спортсменами ОКР вполне может сказываться на результатах. На игрока давит груз ответственности за успех команды, и если он чересчур часто об этом думает, то эти мысли становятся навязчивыми. Без лечения симптомы ОКР могут прогрессировать до такой степени, что, влияя на жизнь пациента, нарушают его способность работать. Этого допустить, разумеется, нельзя.
Панарин более подробно не рассказывал о своем заболевании, так что сложно оценить масштабы его зависимости. Возможно, что при ОКР он избавляется от навязчивых мыслей не только путем замены телефона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|3 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|19
|29
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|19
|12
|
|
Ондржей Палат
Тампа-Бэй
|22
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72