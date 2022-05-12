Шестеркин и Панарин спасают серию? Травма Кросби может стоить «Питтсбургу» слишком дорого

«Рейнджерс» остаются в игре.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Гюнтцель — 6 (Раст, Мэтисон), 10:28 — 0:1. Летанг — 1 (Малкин, Зукер), 27:58 — 0:2. Фокс — 3 (Копп, Строум), 35:11 — 1:2. Лафренье — 2 (Какко, Труба), 36:41 — 2:2. Труба — 1 (Панарин, Миллер), 37:53 — 3:2. Гюнтцель — 7 (Малкин), 38:06 — 3:3. Хытил — 1 (бол., Лафренье, Ватрано), 42:53 — 4:3. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:44 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Доминге (58:41 — 59:44).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (11+12+11) — 32 (10+7+15).

Наши: Панарин (23.08/5/+2) — Малкин (18.33/2/0).

12 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Счет в серии: 2-3.

Красота от Малкина и Летанга

Сложно представить неприятнее начала матча для проигрывающей 1-3 в серии команды, чем два синхронных удаления в первой же смене. Не прошло и 25 секунд со стартового вбрасывания, как «Пингвинз» получили большинство «пять на три». Кажется, гости сами не ожидали подобной щедрости. «Питтсбург» только вкатывался в игру и провел две минуты почти без моментов. Зато отличный эмоциональный заряд получили ньюйоркцы и их вратарь Игорь Шестеркин, в которого, несмотря на два разгромных поражения подряд, продолжает верить главный тренер Жерар Галлан.

«Рейнджерс» отбились в меньшинстве и отодвинули игру к воротам Луи Доминге. «Пингвинз» при этом выглядели свежее, и их минимальное преимущество — логичный итог первого периода. «Питтсбург» был нацеленнее на ворота и добился своего не без везения. Джейк Гюнцель — злой гений ньюйоркцев в этой серии, который забивает в каждом матче. Американец открыл счет и сегодня: доработал момент до конца и направил шайбу на пятак из-за ворот, где она, отскочив от конька Шестеркина, юркнула за ленточку.

Второй период начался с супермомента «Рейнджерс». Пожалуй, самого опасного с начала матча. Строум передачей из-за ворот нашел Артемия Панарина на дальнем пятаке, но российский форвард бросил в голкипера. Ньюйоркцы осознанно контролировали шайбу и находили свободные зоны в обороне соперника. Перевес (5:0) по броскам к седьмой минуте второго отрезка только подтверждает, что «Пингвинз» не слишком спешили в атаку и играли пассивнее, чем в первом периоде.

Впрочем, когда на лед выходят такие монстры, как Малкин и Летанг, неприятностей стоит ждать в каждом моменте. Быстрый переход из обороны в атаку помог Евгению и Крису выскочить вдвоем к чужим воротам против одного защитника. Ювелирную подкидку россиянина канадец замкнул точным броском в касание — без шансов для успевшего переместиться на дальнюю штангу Шестеркина. Полагаю, после этой шайбы генменеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл мимолетно вспомнил, что летом у Малкина и Летанга заканчиваются контракты, и ветеранам надо предлагать новые соглашения.

Камбэк «Рейнджерс»

Контратака «Питтсбурга», завершившаяся голом Летанга, началась с потери Адама Фокса в чужой зоне. Из выигранных мелких единоборств и складывался перевес «Пингвинз». При этом от действий «Рейнджерс» не веяло безнадежностью. Даже вторая пропущенная шайба не сбила их настрой — они продолжили возить гостей по зоне и нашли, чем удивить Доминге. Фокс исправился и реализовал момент не менее блистательно, чем Малкин и Летанг. Сложно найти логичное объяснение происходящему на льду с 36-й по 39-ю минуты. Гол самого результативного защитника регулярке раззадорил «Рейнджерс» и начал дикую перестрелку.

Ньюйоркцы, почувствовав, что «Пингвинз» слегка успокоились, продолжили нагружать бросками Доминге. Во втором матче подряд отличился первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье, которому ассистировал Каапо Какко. Могли ли «Рейнджерс» найти более достойный ответ шайбе ветеранов — Малкина и Летанга?

Оказалось, на голе канадца феерия не закончилась. В следующей атака Джейкоб Труба с передачи Панарина хитро бросил низом, чем озадачил голкипера «Питтсбурга». Меньше четырех минут хватило хозяевам, чтобы перевернуть матч.

«Рейнджерс» сравняли счет, вышли вперед, но так и не придумали, как остановить неугомонного Джейка Гюнцеля. Форвард «Пингвинз» не просто отличается в каждом матче — он забивает важные голы. «Питтсбург» не отпустил хозяев на перерыв с минимальным преимуществом. Закольцевали перестрелку Малкин, отдавший классную передачу из-за ворот, и бросивший в «домик» Шестеркину Гюнцель.

Травма Кросби

Третий период «Пингвинз» начали без Сидни Кросби. Форвард ушел в раздевалку еще в конце второго отрезка после неприятного столкновения с Трубой.

Мало того, что «Питтсбург» потерял лидера, так и еще странное удаление схватил Маркус Петтерссон. В большинстве и сегодня, и по серии в целом у «Рейнджерс» получалось далеко не все. И как же вовремя реализовал попытку Филип Хытил, забросивший свою первую шайбу в плей-офф. Буквально в следующей смене Крис Крайдер мог забивать пятый гол, но Доминге эффектно поймал шайбу ловушкой и оставил «Питтсбург» в игре.

Без Кросби лидерство взял на себя Малкин. Правда, в отсутствии Сидни Евгений только поучаствовал в потасовке с Райаном Линдгреном и удалился за грубость. Как бы «Пингвинз» ни пытались спасти матч, Шестеркин справился со всеми бросками в третьем периоде. Серия возвращается в Пенсильванию с минимальным перевесом «Питтсбурга» — и всех, неравнодушных к команде Майка Салливана, волнует, вернется ли на шестую игру Кросби. Травма капитана может стать переломным моментом серии.