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Сегодня, 06:15

Шестеркин — не только спаситель, но и суперассистент! «Рейнджерс» спасли и матч, и серию

Шестеркин помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Питтсбургом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин в воротах.
Фото USA Today Sports
Все решит седьмая игра.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы: Картер — 4 (Капанен, Петтерссон), 14:12 — 1:0. Раст — 2 (Гюнтцель), 15:48 — 2:0. Зибанежад — 1 (бол., Строум, Фокс), 25:05 — 2:1. Зибанежад — 2 (Фокс, Линдгрен), 26:21 — 2:2. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Шестеркин), 33:48 — 2:3. Малкин — 3, 36:36 — 3:3. Крайдер — 4 (Зибанежад, Фокс), 58:32 — 3:4. Копп — 4 (п.в., Руни, Фокс), 59:33 — 3:5.
Вратари: Доминге (58:41 — 59:18, 59:22 — 59:33) — Шестеркин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (13+13+8) — 38 (12+18+8).
Наши: Малкин (23.01/7/+1) — Панарин (19.52/3/-1).
14 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18342 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

Иной раз кажется, что оборона «Рейнджерс» в первом раунде — самая хрупкая вещь в экосистеме нынешнего энхаэловского плей-офф. Стоит «Питтсбургу» чуть нажать на нее, как вся эта хлипкая конструкция складывается подобно карточному домику. Ничего не изменилось, даже когда команда Жерара Галлана оказалась в шаге от вылета. Первый же навал «Пингвинов», полетевших на 15-й минуте под шум домашней арены нагонять суету в чужой зоне, вполне мог обернуться для ньюйоркцев похоронной «двоечкой».

Сначала «синерубашечники» в лучших традициях отдали слот, дав забросить Джеффу Картеру — неувядающему бойцу пятака, у которого кубкового опыта чуть ли не больше, чем у всех игроков «Рейнджерс» вместе взятых. А спустя полторы минуты гости просто встали и молча наблюдали за тем, как Брайан Раст после классной поперечной передачи в касание расстреливает Игоря Шестеркина. Ну и какие тут могут быть вопросы к вратарю?

И счастье «Рейнджерс», что они не успели пропустить до конца первого периода третью, а после перерыва шведский гражданин Мика Зибанежад, молчавший с самого начала серии, неожиданно вспомнил, что является лидером ньюйоркцев и начал спасать сезон для своей команды. Два гола за 76 секунд и вот оно полицейское чудо. Просто посмотрите на взгляд Майка Салливана, который он сурово бросил на Эвана Родригеса. Кто знает: завелась бы шведо-иранская машина без его глупого удаления за грубость?

Восстав из пепла, гости мгновенно встрепенулись и заиграли с другим настроением. А когда Игорь Шестеркин в двойном большинстве, организованном Майком Мэтисоном, абсолютно роскошным пасом через всю площадку запустил к чужим воротам Зибанежада и Криса Крайдера, страшно стало уже за психологическое состояние хозяев. Много ли вы знаете полевых, которые могут со своей лицевой так отдать подкидкой точно в клюшку партнеру?

«Игорь — это просто выдающийся вратарь с точки зрения владения клюшкой и игры с шайбой, он потрясающе владеет этим элементом игры. Раньше я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, он значительно облегчает работу защитникам. Пожалуй, он имеет более классные руки и лучше играет в пас, чем я. И это несет в себе огромную ценность для команды», — восхищался умениями российского голкипера Крайдер еще в середине регулярки.

Однако опытнейший «Питтсбург» не развалился и усилиями Евгения Малкина сумел сравнять счет. Правда, без ужасного обреза Джейкоба Трубы, который вдрызг проваливает первый раунд, гола 71-го номера «Пингвинов» не случилось бы.

В третьем периоде вместо веселых качелей мы увидели довольно аккуратный хоккей, который обещал второй овертайм в серии. Но когда матч уже одной ногой был в дополнительной двадцатиминутке, свое слово вновь сказал Крайдер. Уберечь хозяев от седьмого матча в Нью-Йорке после броска американца «на шару» третий голкипер «Пингвинов» Луи Доминге так и не сумел.

А мы и рады. Пять семиматчевых серий в первом раунде — разве не этого мы ждали от плей-офф?

Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
3 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 3
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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И КН
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