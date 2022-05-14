Все решит седьмая игра.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Картер — 4 (Капанен, Петтерссон), 14:12 — 1:0. Раст — 2 (Гюнтцель), 15:48 — 2:0. Зибанежад — 1 (бол., Строум, Фокс), 25:05 — 2:1. Зибанежад — 2 (Фокс, Линдгрен), 26:21 — 2:2. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Шестеркин), 33:48 — 2:3. Малкин — 3, 36:36 — 3:3. Крайдер — 4 (Зибанежад, Фокс), 58:32 — 3:4. Копп — 4 (п.в., Руни, Фокс), 59:33 — 3:5.

Вратари: Доминге (58:41 — 59:18, 59:22 — 59:33) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (13+13+8) — 38 (12+18+8).

Наши: Малкин (23.01/7/+1) — Панарин (19.52/3/-1).

14 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18342 зрителя.

Счет в серии: 3-3.

Иной раз кажется, что оборона «Рейнджерс» в первом раунде — самая хрупкая вещь в экосистеме нынешнего энхаэловского плей-офф. Стоит «Питтсбургу» чуть нажать на нее, как вся эта хлипкая конструкция складывается подобно карточному домику. Ничего не изменилось, даже когда команда Жерара Галлана оказалась в шаге от вылета. Первый же навал «Пингвинов», полетевших на 15-й минуте под шум домашней арены нагонять суету в чужой зоне, вполне мог обернуться для ньюйоркцев похоронной «двоечкой».

Сначала «синерубашечники» в лучших традициях отдали слот, дав забросить Джеффу Картеру — неувядающему бойцу пятака, у которого кубкового опыта чуть ли не больше, чем у всех игроков «Рейнджерс» вместе взятых. А спустя полторы минуты гости просто встали и молча наблюдали за тем, как Брайан Раст после классной поперечной передачи в касание расстреливает Игоря Шестеркина. Ну и какие тут могут быть вопросы к вратарю?

И счастье «Рейнджерс», что они не успели пропустить до конца первого периода третью, а после перерыва шведский гражданин Мика Зибанежад, молчавший с самого начала серии, неожиданно вспомнил, что является лидером ньюйоркцев и начал спасать сезон для своей команды. Два гола за 76 секунд и вот оно полицейское чудо. Просто посмотрите на взгляд Майка Салливана, который он сурово бросил на Эвана Родригеса. Кто знает: завелась бы шведо-иранская машина без его глупого удаления за грубость?

Восстав из пепла, гости мгновенно встрепенулись и заиграли с другим настроением. А когда Игорь Шестеркин в двойном большинстве, организованном Майком Мэтисоном, абсолютно роскошным пасом через всю площадку запустил к чужим воротам Зибанежада и Криса Крайдера, страшно стало уже за психологическое состояние хозяев. Много ли вы знаете полевых, которые могут со своей лицевой так отдать подкидкой точно в клюшку партнеру?

«Игорь — это просто выдающийся вратарь с точки зрения владения клюшкой и игры с шайбой, он потрясающе владеет этим элементом игры. Раньше я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, он значительно облегчает работу защитникам. Пожалуй, он имеет более классные руки и лучше играет в пас, чем я. И это несет в себе огромную ценность для команды», — восхищался умениями российского голкипера Крайдер еще в середине регулярки.

Однако опытнейший «Питтсбург» не развалился и усилиями Евгения Малкина сумел сравнять счет. Правда, без ужасного обреза Джейкоба Трубы, который вдрызг проваливает первый раунд, гола 71-го номера «Пингвинов» не случилось бы.

В третьем периоде вместо веселых качелей мы увидели довольно аккуратный хоккей, который обещал второй овертайм в серии. Но когда матч уже одной ногой был в дополнительной двадцатиминутке, свое слово вновь сказал Крайдер. Уберечь хозяев от седьмого матча в Нью-Йорке после броска американца «на шару» третий голкипер «Пингвинов» Луи Доминге так и не сумел.

А мы и рады. Пять семиматчевых серий в первом раунде — разве не этого мы ждали от плей-офф?