Шестеркин — не только спаситель, но и суперассистент! «Рейнджерс» спасли и матч, и серию
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы: Картер — 4 (Капанен, Петтерссон), 14:12 — 1:0. Раст — 2 (Гюнтцель), 15:48 — 2:0. Зибанежад — 1 (бол., Строум, Фокс), 25:05 — 2:1. Зибанежад — 2 (Фокс, Линдгрен), 26:21 — 2:2. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Шестеркин), 33:48 — 2:3. Малкин — 3, 36:36 — 3:3. Крайдер — 4 (Зибанежад, Фокс), 58:32 — 3:4. Копп — 4 (п.в., Руни, Фокс), 59:33 — 3:5.
Вратари: Доминге (58:41 — 59:18, 59:22 — 59:33) — Шестеркин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (13+13+8) — 38 (12+18+8).
Наши: Малкин (23.01/7/+1) — Панарин (19.52/3/-1).
14 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18342 зрителя.
Счет в серии: 3-3.
Иной раз кажется, что оборона «Рейнджерс» в первом раунде — самая хрупкая вещь в экосистеме нынешнего энхаэловского плей-офф. Стоит «Питтсбургу» чуть нажать на нее, как вся эта хлипкая конструкция складывается подобно карточному домику. Ничего не изменилось, даже когда команда Жерара Галлана оказалась в шаге от вылета. Первый же навал «Пингвинов», полетевших на 15-й минуте под шум домашней арены нагонять суету в чужой зоне, вполне мог обернуться для ньюйоркцев похоронной «двоечкой».
Сначала «синерубашечники» в лучших традициях отдали слот, дав забросить Джеффу Картеру — неувядающему бойцу пятака, у которого кубкового опыта чуть ли не больше, чем у всех игроков «Рейнджерс» вместе взятых. А спустя полторы минуты гости просто встали и молча наблюдали за тем, как Брайан Раст после классной поперечной передачи в касание расстреливает Игоря Шестеркина. Ну и какие тут могут быть вопросы к вратарю?
И счастье «Рейнджерс», что они не успели пропустить до конца первого периода третью, а после перерыва шведский гражданин Мика Зибанежад, молчавший с самого начала серии, неожиданно вспомнил, что является лидером ньюйоркцев и начал спасать сезон для своей команды. Два гола за 76 секунд и вот оно полицейское чудо. Просто посмотрите на взгляд Майка Салливана, который он сурово бросил на Эвана Родригеса. Кто знает: завелась бы шведо-иранская машина без его глупого удаления за грубость?
Восстав из пепла, гости мгновенно встрепенулись и заиграли с другим настроением. А когда Игорь Шестеркин в двойном большинстве, организованном Майком Мэтисоном, абсолютно роскошным пасом через всю площадку запустил к чужим воротам Зибанежада и Криса Крайдера, страшно стало уже за психологическое состояние хозяев. Много ли вы знаете полевых, которые могут со своей лицевой так отдать подкидкой точно в клюшку партнеру?
«Игорь — это просто выдающийся вратарь с точки зрения владения клюшкой и игры с шайбой, он потрясающе владеет этим элементом игры. Раньше я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, он значительно облегчает работу защитникам. Пожалуй, он имеет более классные руки и лучше играет в пас, чем я. И это несет в себе огромную ценность для команды», — восхищался умениями российского голкипера Крайдер еще в середине регулярки.
Однако опытнейший «Питтсбург» не развалился и усилиями Евгения Малкина сумел сравнять счет. Правда, без ужасного обреза Джейкоба Трубы, который вдрызг проваливает первый раунд, гола 71-го номера «Пингвинов» не случилось бы.
В третьем периоде вместо веселых качелей мы увидели довольно аккуратный хоккей, который обещал второй овертайм в серии. Но когда матч уже одной ногой был в дополнительной двадцатиминутке, свое слово вновь сказал Крайдер. Уберечь хозяев от седьмого матча в Нью-Йорке после броска американца «на шару» третий голкипер «Пингвинов» Луи Доминге так и не сумел.
А мы и рады. Пять семиматчевых серий в первом раунде — разве не этого мы ждали от плей-офф?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|5
|1.21
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.63
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63