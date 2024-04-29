«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ойлерз» повели в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Эдмонтоне 1 мая.