Шестеркин ответил на обвинения в симуляциях в Кубке Стэнли

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему он часто падает во вратарской во время единоборств с соперниками.

— Лично меня поразила не только ваша игра, но и то, с какой самоотдачей вы падали после единоборств.

— Хотите сказать, что я приукрашиваю?

— Немного.

— Не спорю, иногда такое случается. Но не на ровном месте. Контакт-то все равно есть, не просто так падаю. Расскажу такую историю. Подъезжает ко мне один арбитр, говорит, что мне не стоит валиться с ног, ведь если контакт будет, то он обязательно зафиксирует нарушение.

— Разумно.

— И ничего не фиксировал, а бить продолжали. Вы не представляете, сколько там тычков во вратарской, но судьи на это не обращают внимания. Возможно, им стоит помочь в каких-то ситуациях.

— То есть когда ваш главный тренер на одной из пресс-конференций рассказал о том, как вас ударил по незащищенному месту Никита Кучеров, то он говорил правду?

— Да. Но бьют не потому, что я какой-то особенный. Каждому вратарю в НХЛ очень сильно достается. Посмотрите финал. Перри вообще не отъезжает от Кемпера. Голкипер фиксирует шайбу, а Кори уже там, во вратарской. И начинается. Якобы случайный тычок, вроде бы неудачно упал на голкипера. Делает все, чтобы сбить концентрацию.

— А ваши так же делали?

— Мне через всю площадку не разглядеть. Может быть, и делали. Все так поступают.

— Мы обсуждали с Ильей Сорокиным вашу реакцию на столкновения с тем же Кори Перри. Коллега смеется, говорит, что у него так никогда бы не получилось.

— Думаю, у Сорокина получилось бы. Если возвращаться к тому моменту, то столкновение действительно было серьезным.

— То-то мемов наделали с вашим участием.

— Видел. Не от большого ума такое делают. Там люди обращают внимание на то, что якобы между ударом и моим падением прошло какое-то время. Делают замедленный повтор. Так можно замедлить, что я и через минуту не упаду. Это был удар, причем я Кори не видел. У меня потом два дня шея болела.