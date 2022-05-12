«Кэпиталз» отдали игру, хотя вели 3:0.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Голы: Оши — 4 (бол., Карлсон, Кузнецов), 7:09 — 0:1. Шульц — 1 (Эллер, Овечкин), 22:13 — 0:2. Оши — 5 (Кузнецов, Макмайкл), 23:38 — 0:3. Верхэге — 4 (Барков, Жиру), 26:50 — 1:3. Хернквист — 1 (Верхэге), 32:27 — 2:3. Райнхарт — 2 (Верхэге, Беннетт), 34:41 — 3:3. Верхэге — 5 (Барков), 43:04 — 4:3. Жиру — 2 (Верхэге, Форслинг), 55:55 — 5:3.

Вратари: Бобровский — Самсонов (56:52).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 38 (15+15+8) — 33 (10+10+13).

Наши: Мамин (9.35/2/-1) — Кузнецов (21.21/4/-2), Овечкин (19.10/4/-1), Орлов (20.30/0/-1).

12 мая. Майами. FLA Live Arena. 20023 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

В солнечном Санрайзе сегодня происходило настоящее хоккейное безумие. «Флорида» и «Вашингтон» выдали сумасшедший матч, который однозначно станет одним из главных украшений первого раунда. Еще ни одна команда в текущем розыгрыше не отыгрывалась с 0:3 и кто, как не «Пантерз», могли это осуществить первыми? У хозяев дебютировал в плей-офф Максим Мамин. Российский нападающий не отличился результативными действиями, но такой эмоциональный матч он точно запомнит надолго.

В первой половине игры для «Вашингтона» все складывалось удачно. Команда Питера Лавиолетта заметно уступала сопернику в плане бросковой активности и остроты атак, но с завидной регулярностью реализовывала свои немногочисленные моменты. «Флорида» выглядела намного интереснее, периодически включала серьезный прессинг, однако Илья Самсонов был надежен. Российский голкипер хорошо проводит плей-офф и до старта сегодняшнего матча в его активе было три игры, в которых он отразил 75 бросков из 79, пропуская 1,66 шайбы в среднем за игру и отбивая 94,9% бросков.

Уже в начале второго периода гости уверенно вели со счетом 3:0, а Ти Джей Оши оформил голевой дубль. Оба раза ему помог отличиться Евгений Кузнецов. Сперва россиянин плодотворно поучаствовал в розыгрыше большинства, а затем в атаке сходу выдал классную передачу прямо на клюшку американцу.

Для Оши эта шайба стала уже пятой в серии, а россиянин записал себе в актив 4 (2+2) очко. «Вашингтон» себя настолько комфортно чувствовал, что впервые за пять матчей начал второй период, ведя в счете.

Солидный вклад в удачный старт для «Кэпиталз» внес и Александр Овечкин. Капитан «столичных» сегодня проверил на прочность перекладину ворот Сергея Бобровского, заработал на себе удаление, которое конвертировалось в гол Оши, а также поучаствовал в эпизоде с шайбой Джастина Шульца. В пяти играх на счету Овечкина 6 (1+5) набранных баллов. Капитан «столичных» стал вторым игроком «Вашингтона» после Скотта Стивенса (1984), которому удалось отдать передачи в пяти матчах плей-офф подряд.

И все-таки, несмотря на уверенное преимущество в счете, команда Питера Лавиолетта неожиданно рассыпалась. «Вашингтон» во втором матче подряд демонстрирует какую-то необъяснимую игру. В прошлой игре «столичные» не смогли поразить в концовке пустые ворота и на ровном месте отдали сопернику победу, а сегодня умудрились полностью провалить вторую половину матча. Настоящим кошмаром для гостей стал Картер Верхаге, который поучаствовал во всех пяти шайбах своей команды и набрал 5 (2+3) очков. Именно его гол положил начало камбэку «Флориды».

Пару дней назад Кузнецов высказался об игре «Вашингтона» в обороне следующим образом. «Это не тот веселый хоккей, в который хочется играть, но это тот отрезок сезона, когда мы должны быть привержены к защитным схемам. Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге, верно? Прямо сейчас мы обязаны уверенно действовать в обороне и оставаться сосредоточенными», — говорил российский форвард. Поспорить с Евгением действительно трудно, правда, чем занимались игроки «Кэпиталз» в эпизоде с голом Сэма Райнхарта — большой вопрос.

Интересно, что все свои шайбы «Флорида» забросила в равных составах. У команды ноль голов в большинстве в серии с «Вашингтоном» после 16 попыток и у «Пантерз» сейчас худший процент реализации среди всех участников плей-офф. При этом в регулярном чемпионате «Флорида» заняла пятое место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации. Удивительно, насколько трудно «пантерам» даются матчи против «Вашингтона», но они все равно находят в себе силы и вытаскивают игры на характере.

«Столичным» очень не хватает Тома Уилсона. Опытный силовой форвард снова остался вне игры из-за травмы, и, кажется, мы увидим его в этой серии только в крайнем случае. Проблема лишь в том, что этот крайний случай уже наступил. Следующий матч пусть и пройдет в столице США, но психологический перевес в противостоянии уже будет полностью на стороне «Флориды». Тактически Питер Лавиолетт переигрывает Эндрю Брюнетта, но у «Пантерз» сильнее состав и есть Бобровский. «Вашингтону» отступать уже некуда. Если команда не спешит в отпуск, то придется вновь найти способы, как охладить атакующий пыл соперника. В противном случае, пивная лига о которой говорил Кузнецов — уже не за горами.