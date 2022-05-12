Овечкин — в шаге от вылета. «Вашингтон» может отправиться в отпуск, если проиграет еще один матч
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Флорида» — «Вашингтон» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Голы: Оши — 4 (бол., Карлсон, Кузнецов), 7:09 — 0:1. Шульц — 1 (Эллер, Овечкин), 22:13 — 0:2. Оши — 5 (Кузнецов, Макмайкл), 23:38 — 0:3. Верхэге — 4 (Барков, Жиру), 26:50 — 1:3. Хернквист — 1 (Верхэге), 32:27 — 2:3. Райнхарт — 2 (Верхэге, Беннетт), 34:41 — 3:3. Верхэге — 5 (Барков), 43:04 — 4:3. Жиру — 2 (Верхэге, Форслинг), 55:55 — 5:3.
Вратари: Бобровский — Самсонов (56:52).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 38 (15+15+8) — 33 (10+10+13).
Наши: Мамин (9.35/2/-1) — Кузнецов (21.21/4/-2), Овечкин (19.10/4/-1), Орлов (20.30/0/-1).
12 мая. Майами. FLA Live Arena. 20023 зрителя.
Счет в серии: 3-2.
В солнечном Санрайзе сегодня происходило настоящее хоккейное безумие. «Флорида» и «Вашингтон» выдали сумасшедший матч, который однозначно станет одним из главных украшений первого раунда. Еще ни одна команда в текущем розыгрыше не отыгрывалась с 0:3 и кто, как не «Пантерз», могли это осуществить первыми? У хозяев дебютировал в плей-офф Максим Мамин. Российский нападающий не отличился результативными действиями, но такой эмоциональный матч он точно запомнит надолго.
В первой половине игры для «Вашингтона» все складывалось удачно. Команда Питера Лавиолетта заметно уступала сопернику в плане бросковой активности и остроты атак, но с завидной регулярностью реализовывала свои немногочисленные моменты. «Флорида» выглядела намного интереснее, периодически включала серьезный прессинг, однако Илья Самсонов был надежен. Российский голкипер хорошо проводит плей-офф и до старта сегодняшнего матча в его активе было три игры, в которых он отразил 75 бросков из 79, пропуская 1,66 шайбы в среднем за игру и отбивая 94,9% бросков.
Уже в начале второго периода гости уверенно вели со счетом 3:0, а Ти Джей Оши оформил голевой дубль. Оба раза ему помог отличиться Евгений Кузнецов. Сперва россиянин плодотворно поучаствовал в розыгрыше большинства, а затем в атаке сходу выдал классную передачу прямо на клюшку американцу.
Для Оши эта шайба стала уже пятой в серии, а россиянин записал себе в актив 4 (2+2) очко. «Вашингтон» себя настолько комфортно чувствовал, что впервые за пять матчей начал второй период, ведя в счете.
Солидный вклад в удачный старт для «Кэпиталз» внес и Александр Овечкин. Капитан «столичных» сегодня проверил на прочность перекладину ворот Сергея Бобровского, заработал на себе удаление, которое конвертировалось в гол Оши, а также поучаствовал в эпизоде с шайбой Джастина Шульца. В пяти играх на счету Овечкина 6 (1+5) набранных баллов. Капитан «столичных» стал вторым игроком «Вашингтона» после Скотта Стивенса (1984), которому удалось отдать передачи в пяти матчах плей-офф подряд.
И все-таки, несмотря на уверенное преимущество в счете, команда Питера Лавиолетта неожиданно рассыпалась. «Вашингтон» во втором матче подряд демонстрирует какую-то необъяснимую игру. В прошлой игре «столичные» не смогли поразить в концовке пустые ворота и на ровном месте отдали сопернику победу, а сегодня умудрились полностью провалить вторую половину матча. Настоящим кошмаром для гостей стал Картер Верхаге, который поучаствовал во всех пяти шайбах своей команды и набрал 5 (2+3) очков. Именно его гол положил начало камбэку «Флориды».
Пару дней назад Кузнецов высказался об игре «Вашингтона» в обороне следующим образом. «Это не тот веселый хоккей, в который хочется играть, но это тот отрезок сезона, когда мы должны быть привержены к защитным схемам. Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге, верно? Прямо сейчас мы обязаны уверенно действовать в обороне и оставаться сосредоточенными», — говорил российский форвард. Поспорить с Евгением действительно трудно, правда, чем занимались игроки «Кэпиталз» в эпизоде с голом Сэма Райнхарта — большой вопрос.
Интересно, что все свои шайбы «Флорида» забросила в равных составах. У команды ноль голов в большинстве в серии с «Вашингтоном» после 16 попыток и у «Пантерз» сейчас худший процент реализации среди всех участников плей-офф. При этом в регулярном чемпионате «Флорида» заняла пятое место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации. Удивительно, насколько трудно «пантерам» даются матчи против «Вашингтона», но они все равно находят в себе силы и вытаскивают игры на характере.
«Столичным» очень не хватает Тома Уилсона. Опытный силовой форвард снова остался вне игры из-за травмы, и, кажется, мы увидим его в этой серии только в крайнем случае. Проблема лишь в том, что этот крайний случай уже наступил. Следующий матч пусть и пройдет в столице США, но психологический перевес в противостоянии уже будет полностью на стороне «Флориды». Тактически Питер Лавиолетт переигрывает Эндрю Брюнетта, но у «Пантерз» сильнее состав и есть Бобровский. «Вашингтону» отступать уже некуда. Если команда не спешит в отпуск, то придется вновь найти способы, как охладить атакующий пыл соперника. В противном случае, пивная лига о которой говорил Кузнецов — уже не за горами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|3 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|5
|10
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|5
|7
|
|
Ти Джей Оши
Вашингтон
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63