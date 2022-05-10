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Сегодня, 10:15

«Нэшвилл» мог спасти самый недооцененный россиянин НХЛ! Тренин стал лидером команды, но она вылетела из плей-офф

Тренин оформил дубль в матче против «Колорадо» в плей-офф НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин оформил дубль в матче против «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Летом Яков подпишет новый контракт.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция.
Четвертые матчи
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Бураковски — 1 (Комфер, Байрам), 1:56 — 0:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 18:59 — 1:1. Макар — 3 (Комфер), 33:33 — 1:2. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 36:49 — 2:2. Форсберг — 1 (Экхольм, Дюшен), 43:58 — 3:2. Тэйвз — 3 (Э. Джонсон, Бураковски), 48:55 — 3:3. Ничушкин — 2 (Макар, Бураковски), 52:02 — 3:4. Маккиннон — 5 (бол., п.в., Макар), 59:04 — 3:5.
Вратари: Ингрэм (58:08 — 58:35, 58:56 — 59:04) — Францоуз.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (6+12+13) — 38 (13+11+14).
Наши: Тренин (15.31/4/-1) — Ничушкин (20.29/6/0).
10 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17188 зрителей.
Счет в серии: 0-4

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин — один из тех хоккеистов, о которых мы говорим незаслуженно мало. Еще в прошлом сезоне 25-летний пахарь из Челябинска довольно тускло выглядел в КХЛ, приехав на пару десятков матчей в питерский СКА, а уже в этом стал одним из ключевых игроков боттома «Хищников» в минувшей регулярке, настреляв 17 шайб в 80 матчах и взвалив на себя кучу не самой заметной черновой работы.

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Не сбавил обороты двусторонний форвард и в плей-офф, который закончился для «Предаторз» максимально грустными 0:4 от богоподобного «Колорадо». Во втором матче серии он сравнял счет и помог своей команде доползти до овертайма, а сегодня здоровяк Як сделал все, чтобы «Хищники» зацепили хотя бы один матч в серии и отсрочили вылет еще на пару дней. Именно Тренин два раза вытаскивал парней Джона Хайнса из петли после того, как головорезы из Денвера дважды вели в счете.

За минуту до конца первого периода уралец филигранным броском в касание звонко наказал немца Нико Штурма за ошибку при попытке вывести шайбу из собственной зоны.

А когда «Эвеланш» снова повели в середине второго периода после гола Кэйла Макара, Тренин вновь мощно дал с кистей под перекладину легенде родного «Трактора» Павлу Францоузу и взял «Хищников» за шкирку. Среагировать на ракету от россиянина у чешского голкипера «Лавин» не было никаких шансов.

Дубль россиянина дал такой нужный хозяевам импульс, который вылился в гол Филипа Форсберга, позволивший «Нэшвилла» повести в счете впервые по ходу этой серии. Однако радовались хозяева недолго — уже через 5 минут счет довольно легко сравнял Девон Тэйвз, а еще через пару смен «Колорадо» напомнил, что у него в рукаве есть свой универсальный челябинец Валерий Ничушкин. Идеальная поперечная передача от неудержимого Макара, и Биг Вэл в очередной раз напомнил нам, у кого здесь лучший сезон в карьере.

Спасти серию за восемь минут до конца «Нэшвилл» так и не сумел, сведя сегодняшнюю ценность двух голов Тренина к нулю. Впрочем, три шайбы в четырех матчах плей-офф вкупе с классной регуляркой точно помогут клиенту Шуми Бабаева при обсуждении нового контракта, который ему предстоит подписывать в это межсезонье. Свои 2-2,5 млн долларов челябинец точно заслужил.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
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Овечкин и Кузнецов сотворили гол-шедевр! Но «Вашингтон» не дотерпел до победы 124 секунды
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
2 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 2
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 2
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
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4 - 2
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Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 4 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 4 5
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 4 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 4 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 4 1.27
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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