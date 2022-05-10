«Нэшвилл» мог спасти самый недооцененный россиянин НХЛ! Тренин стал лидером команды, но она вылетела из плей-офф

Летом Яков подпишет новый контракт.

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Четвертые матчи

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Бураковски — 1 (Комфер, Байрам), 1:56 — 0:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 18:59 — 1:1. Макар — 3 (Комфер), 33:33 — 1:2. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 36:49 — 2:2. Форсберг — 1 (Экхольм, Дюшен), 43:58 — 3:2. Тэйвз — 3 (Э. Джонсон, Бураковски), 48:55 — 3:3. Ничушкин — 2 (Макар, Бураковски), 52:02 — 3:4. Маккиннон — 5 (бол., п.в., Макар), 59:04 — 3:5.

Вратари: Ингрэм (58:08 — 58:35, 58:56 — 59:04) — Францоуз.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (6+12+13) — 38 (13+11+14).

Наши: Тренин (15.31/4/-1) — Ничушкин (20.29/6/0).

10 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17188 зрителей.

Счет в серии: 0-4

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин — один из тех хоккеистов, о которых мы говорим незаслуженно мало. Еще в прошлом сезоне 25-летний пахарь из Челябинска довольно тускло выглядел в КХЛ, приехав на пару десятков матчей в питерский СКА, а уже в этом стал одним из ключевых игроков боттома «Хищников» в минувшей регулярке, настреляв 17 шайб в 80 матчах и взвалив на себя кучу не самой заметной черновой работы.

Не сбавил обороты двусторонний форвард и в плей-офф, который закончился для «Предаторз» максимально грустными 0:4 от богоподобного «Колорадо». Во втором матче серии он сравнял счет и помог своей команде доползти до овертайма, а сегодня здоровяк Як сделал все, чтобы «Хищники» зацепили хотя бы один матч в серии и отсрочили вылет еще на пару дней. Именно Тренин два раза вытаскивал парней Джона Хайнса из петли после того, как головорезы из Денвера дважды вели в счете.

За минуту до конца первого периода уралец филигранным броском в касание звонко наказал немца Нико Штурма за ошибку при попытке вывести шайбу из собственной зоны.

А когда «Эвеланш» снова повели в середине второго периода после гола Кэйла Макара, Тренин вновь мощно дал с кистей под перекладину легенде родного «Трактора» Павлу Францоузу и взял «Хищников» за шкирку. Среагировать на ракету от россиянина у чешского голкипера «Лавин» не было никаких шансов.

Дубль россиянина дал такой нужный хозяевам импульс, который вылился в гол Филипа Форсберга, позволивший «Нэшвилла» повести в счете впервые по ходу этой серии. Однако радовались хозяева недолго — уже через 5 минут счет довольно легко сравнял Девон Тэйвз, а еще через пару смен «Колорадо» напомнил, что у него в рукаве есть свой универсальный челябинец Валерий Ничушкин. Идеальная поперечная передача от неудержимого Макара, и Биг Вэл в очередной раз напомнил нам, у кого здесь лучший сезон в карьере.

Спасти серию за восемь минут до конца «Нэшвилл» так и не сумел, сведя сегодняшнюю ценность двух голов Тренина к нулю. Впрочем, три шайбы в четырех матчах плей-офф вкупе с классной регуляркой точно помогут клиенту Шуми Бабаева при обсуждении нового контракта, который ему предстоит подписывать в это межсезонье. Свои 2-2,5 млн долларов челябинец точно заслужил.