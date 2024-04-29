Никита Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто»

Российский нападающий Никита Гребенкин подписал контракт с «Торонто», сообщает хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Контракт новичка рассчитан на три года. Он начнет действовать уже в текущем сезоне.

27 апреля о расторжении соглашения с Гребенкиным объявил «Металлург».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ. В 2022 году «Торонто» выбрал россиянина под 135-м номером драфта.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии (4-0) и стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.