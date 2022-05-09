Показали, кто тут чемпион. Команда Кучерова и Василевского прошлась катком по дерзкому «Торонто»

«Тампа-Бэй» разгромила «Кленовых» (7:3) и сравняла счет в серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция.

Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 7:3 (3:0, 2:0, 2:3)

Голы: Стэмкос — 1 (Кучеров, Хедман), 1:00 — 1:0. Белльмар — 1, 5:20 — 2:0. Марун — 1 (Сергачев), 7:58 — 3:0. Колтон — 2 (Хагель, Фут), 23:17 — 4:0. Перри — 2 (бол., Кучеров, Пойнт), 25:25 — 5:0. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Райлли), 42:27 — 5:1. Нюландер — 2 (Таварес), 52:01 — 5:2. Палат — 2 (п.в.), 54:40 — 6:2. Маззин — 2 (Броди, Блэкуэлл), 55:41 — 6:3. Колтон — 3 (п.в., Хагель, Макдона), 57:44 — 7:3.

Вратари: Василевский — Кэмпбелл (Челльгрен, 26:49, 54:06 — 54:40, 55:53 — 57:44).

Штраф: 22 — 30.

Броски: 28 (10+9+9) — 25 (10+4+11).

Наши: Кучеров (18.19/1/+1), Сергачев (19.06/0/0) — Любушкин (14.52/0/-2), Михеев (15.41/2/-2).

9 мая. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 2-2.

«Тампа» выдала настоящий спектакль и обновила очередное историческое достижение. Команда Джона Купера выиграла 16-ю встречу подряд после поражений в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, уже с 2019 года ни один соперник не может нанести «Лайтнинг» два поражения подряд в плей-офф, а последним, кому это удалось, был «Коламбус». «Торонто» сегодня просто попал под каток и, казалось, мог уходить с площадки уже во втором периоде, но в концовке встречи все-таки сумел немного скрасить горечь поражения.

Трудно спорить с тем фактом, что «Мэйпл Лифс» оказывают достойнейшее сопротивление в серии против действующего чемпиона. Однако даже после предыдущей игры (5:2) не покидало ощущение того, что «Торонто» действует чуть ли не на максимуме своих возможностей, а «Лайтнинг» могут еще прибавить во многих компонентах. В матче под номером четыре все именно так и произошло. На забитой до отказа «Амали Арене» болельщики увидели хладнокровную «Тампу», которая никого не замечала на своем пути.

За день до матча появилась информация о том, что Андрей Василевский и Никита Кучеров получили отдых и пропустили тренировку команды. Игрокам передышка явно пошла на пользу, и уже на первой минуте встречи российский нападающий «Лайтнинг» пополнил свою бомбардирскую копилку. В прошлой игре Никита остался без очков и закончил ее с показателем полезности «-2», но сегодня решил не откладывать дело в долгий ящик. Именно с его передачи Стивен Стэмкос эффектно открыл счет.

Хозяева выдали очень мощную десятиминутку и по полной нагрузили голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла работой. «Листья» были настолько обескуражены, что к середине первого периода нанесли лишь один бросок по воротам Василевского. Гол Стэмкоса еще больше окрылил «Тампу», и в дело включилось четвертое звено команды. Сперва преимущество упрочил Пьер-Эдуар Белльмар, а затем шедевр исполнил Патрик Марун. Американец показал, что умеет не только прессовать соперников у бортов, но и забивать красивые голы.

После перерыва мучения «Торонто» не закончились. Гости не могли выдержать такое давление и постоянно ошибались. Неоправданные удаления, выброс шайбы за пределы площадки — только за второй период игроки «Мэйпл Лифс» насобирали десять минут штрафа. Очередная шайба «Тампы» была лишь вопросом времени, и хозяева ожидаемо реализовали большинство в формате «пять на три». Кори Перри забил второй гол в текущем плей-офф, и сделал он это с передачи Кучерова.

Винить во всем этом безобразии Кэмпбелла точно не стоит, но после пяти пропущенных шайб американский голкипер уступил место в воротах Эрику Челльгрену. Не сказать, что это придало какой-то импульс «Торонто», но игроки «Тампы» слишком рано почувствовали вкус победы и потеряли концентрацию. Сперва Уильям Нюландер реализовал удаление Михаила Сергачева и испортил Василевскому возможный «сухарь», а в середине третьего периода и вовсе отметился дублем.

На горизонте появилась призрачная тень интриги. Гости за шесть минут до финальной сирены сняли голкипера, но Ондржей Палат и Росс Колтон получили достаточно времени для того, чтобы поразить цель. Если не обращать внимание на смазанную концовку, «Тампа» провела шикарный матч. В команде сейчас стараются уделять внимание всем деталям. Джон Купер даже обязал игроков команды воздержаться на время плей-офф от соцсетей. «Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце», — сказал главный тренер «Лайтнинг». Так забегать вперед еще точно не стоит, но запаса опыта и прочности у «Молний» все еще хоть отбавляй.