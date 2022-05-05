Капризов уничтожил «Сент-Луис»! У российского нападающего — первый хет-трик «Миннесоты» в плей-офф
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы: Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй), 9:33 — 1:0. Годро — 1 (бол., Бродин, Хартман), 13:04 — 2:0. Капризов — 1 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 19:06 — 3:0. Эрикссон Эк — 2, 20:51 — 4:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Тарасенко), 32:34 — 4:1. Тарасенко — 1 (Бучневич, Томас), 44:14 — 4:2. Капризов — 2 (Зуккарелло), 51:47 — 5:2. Капризов — 3 (п.в., Хартман, Бродин), 52:52 — 6:2.
Вратари: Флери — Хуссо (52:42 — 52:52).
Штраф: 16 — 12.
Броски: 28 (7+11+10) — 34 (10+15+9).
Наши: Капризов (17.35/5/+2) — Барбашев (15.01/2/0), Бучневич (18.01/2/-1), Тарасенко (15.10/4/-2), Торопченко (8.32/1/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Счет в серии: 1-1.
«Наше большинство должно стать лучше. У нас было 10 реальных голевых моментов при игре «5 на 4». Мы верим, что рано или поздно забьем. Сейчас я хочу, чтобы парни проветрили головы и в среду приехали на арену готовыми двигаться дальше. Мы не собираемся расстраиваться. Мы собираемся быть готовыми к работе. «Сент-Луис» явно хочет, чтобы это была битва спецбригад. Им выгодно это, но мы не хотим постоянно играть в меньшинстве, поэтому мы должны склонить чашу весов в другую сторону», — предельно четко обозначил главную проблему «Миннесоты» главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон после провальных 0:4 в первом матче серии.
Удивительно, но слова коуча отложились в умах игроков «Уайлд» практически мгновенно, и во втором матче серии трудности с реализацией лишнего у сегодняшних хозяев исчезли. И стоило «Миннесоте» прерывать голевую засуху и открыть счет усилиями Йоэля Эрикссона Эка и наказать Джастина Фолка за два удаления подряд, как «Сент-Луис» оказался в крутом пике.
При этом обе шайбы «Миннесоты» в большинстве пришли из борьбы под воротами. Кажется, получив болезненный урок от «Сент-Луиса» в прошлой игре, спецбригады «Дикарей» четко усвоили, что весь хлеб зарыт на пятаке. Однако первого гола Кирилла Капризова в этом плей-офф не случилось бы без помощи Колтона Парэйко, который, пытаясь вынести шайбу с пятачка, помог россиянину «закопать» ее в ворота.
А вот проблемы с дисциплиной и игрой на своем пятаке у «Уайлд» никуда не делись. И этим в середине второго периода не преминул воспользоваться Джордан Кайру, вдохнувший жизнь в «Сент-Луис» своим голом. Поэтому Марк-Андре Флери имеет полное право обрушить праведный гнев на своих партнеров.
Впрочем, вернул шансы на камбэк «Блюзменам» гол Владимира Тарасенко, несколько растворившегося в предыдущем матче. Быстрый и неожиданный перевод от Павла Бучневича — мощнейший бросок с колена — вынимай! И классной атаки гостей не состоялось бы без неизменного партнера россиян канадца Роберта Томаса, который «раздел» Капризова в средней зоне, прежде чем пересечь чужую синюю линию и доставить шайбу партнерам.
Но кто вообще вспомнит не самую явную ошибку 97-го номера после того, что произошло далее? Сделав счет 4:2, «Блюзмены» вполне могли сразу забивать третью. Однако удаление Эрикссона Эка команда Крэйга Берубе не реализовала, а через пару минут моментально была наказана за расточительность связкой Капризов — Цуккарелло. Иронично, что антигероем эпизода вновь стал бедовый Парэйко, зачем-то покативший вглубь зоны хозяев и не успевший нейтрализовать выход «2 в 1» от русско-норвежской парочки.
Оказавшись в штопоре, «Блюзмены» ожидаемо попытались перевернуть игру с пустыми воротами. Но в итоге «Музыканты» лишь подарили третий гол Капризову, ставшему первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче плей-офф. Если кто-то и грустит по этому поводу, то только Эрикссон Эк, чей хет-трик сорвался из-за тренерского запроса Берубе.
Теперь серия переезжает в Миссури, где «Сент-Луис» перед своими болельщиками сделает все, чтобы забрать две домашние победы. А пока самый хоккейный штат Америки продолжает сходить с ума по Долларовому Кириллу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|5.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 2
|5.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 5
|5.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 2
|5.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 0
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89