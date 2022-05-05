Капризов оформил первый хет-трик в Кубке Стэнли и стал первой звездой матча против «Сент-Луиса»

Невероятная игра главной звезды «Уайлд».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй), 9:33 — 1:0. Годро — 1 (бол., Бродин, Хартман), 13:04 — 2:0. Капризов — 1 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 19:06 — 3:0. Эрикссон Эк — 2, 20:51 — 4:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Тарасенко), 32:34 — 4:1. Тарасенко — 1 (Бучневич, Томас), 44:14 — 4:2. Капризов — 2 (Зуккарелло), 51:47 — 5:2. Капризов — 3 (п.в., Хартман, Бродин), 52:52 — 6:2.

Вратари: Флери — Хуссо (52:42 — 52:52).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (7+11+10) — 34 (10+15+9).

Наши: Капризов (17.35/5/+2) — Барбашев (15.01/2/0), Бучневич (18.01/2/-1), Тарасенко (15.10/4/-2), Торопченко (8.32/1/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии: 1-1.

«Наше большинство должно стать лучше. У нас было 10 реальных голевых моментов при игре «5 на 4». Мы верим, что рано или поздно забьем. Сейчас я хочу, чтобы парни проветрили головы и в среду приехали на арену готовыми двигаться дальше. Мы не собираемся расстраиваться. Мы собираемся быть готовыми к работе. «Сент-Луис» явно хочет, чтобы это была битва спецбригад. Им выгодно это, но мы не хотим постоянно играть в меньшинстве, поэтому мы должны склонить чашу весов в другую сторону», — предельно четко обозначил главную проблему «Миннесоты» главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон после провальных 0:4 в первом матче серии.

Удивительно, но слова коуча отложились в умах игроков «Уайлд» практически мгновенно, и во втором матче серии трудности с реализацией лишнего у сегодняшних хозяев исчезли. И стоило «Миннесоте» прерывать голевую засуху и открыть счет усилиями Йоэля Эрикссона Эка и наказать Джастина Фолка за два удаления подряд, как «Сент-Луис» оказался в крутом пике.

При этом обе шайбы «Миннесоты» в большинстве пришли из борьбы под воротами. Кажется, получив болезненный урок от «Сент-Луиса» в прошлой игре, спецбригады «Дикарей» четко усвоили, что весь хлеб зарыт на пятаке. Однако первого гола Кирилла Капризова в этом плей-офф не случилось бы без помощи Колтона Парэйко, который, пытаясь вынести шайбу с пятачка, помог россиянину «закопать» ее в ворота.

А вот проблемы с дисциплиной и игрой на своем пятаке у «Уайлд» никуда не делись. И этим в середине второго периода не преминул воспользоваться Джордан Кайру, вдохнувший жизнь в «Сент-Луис» своим голом. Поэтому Марк-Андре Флери имеет полное право обрушить праведный гнев на своих партнеров.

Впрочем, вернул шансы на камбэк «Блюзменам» гол Владимира Тарасенко, несколько растворившегося в предыдущем матче. Быстрый и неожиданный перевод от Павла Бучневича — мощнейший бросок с колена — вынимай! И классной атаки гостей не состоялось бы без неизменного партнера россиян канадца Роберта Томаса, который «раздел» Капризова в средней зоне, прежде чем пересечь чужую синюю линию и доставить шайбу партнерам.

Но кто вообще вспомнит не самую явную ошибку 97-го номера после того, что произошло далее? Сделав счет 4:2, «Блюзмены» вполне могли сразу забивать третью. Однако удаление Эрикссона Эка команда Крэйга Берубе не реализовала, а через пару минут моментально была наказана за расточительность связкой Капризов — Цуккарелло. Иронично, что антигероем эпизода вновь стал бедовый Парэйко, зачем-то покативший вглубь зоны хозяев и не успевший нейтрализовать выход «2 в 1» от русско-норвежской парочки.

Оказавшись в штопоре, «Блюзмены» ожидаемо попытались перевернуть игру с пустыми воротами. Но в итоге «Музыканты» лишь подарили третий гол Капризову, ставшему первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче плей-офф. Если кто-то и грустит по этому поводу, то только Эрикссон Эк, чей хет-трик сорвался из-за тренерского запроса Берубе.

Теперь серия переезжает в Миссури, где «Сент-Луис» перед своими болельщиками сделает все, чтобы забрать две домашние победы. А пока самый хоккейный штат Америки продолжает сходить с ума по Долларовому Кириллу.