Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Капризов уничтожил «Сент-Луис»! У российского нападающего — первый хет-трик «Миннесоты» в плей-офф

Капризов оформил первый хет-трик в Кубке Стэнли и стал первой звездой матча против «Сент-Луиса»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (в центре) празднует заброшенную шайбу с партнерами.
Фото USA Today Sports
Невероятная игра главной звезды «Уайлд».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы: Эрикссон Эк — 1 (Гринуэй), 9:33 — 1:0. Годро — 1 (бол., Бродин, Хартман), 13:04 — 2:0. Капризов — 1 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 19:06 — 3:0. Эрикссон Эк — 2, 20:51 — 4:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Тарасенко), 32:34 — 4:1. Тарасенко — 1 (Бучневич, Томас), 44:14 — 4:2. Капризов — 2 (Зуккарелло), 51:47 — 5:2. Капризов — 3 (п.в., Хартман, Бродин), 52:52 — 6:2.
Вратари: Флери — Хуссо (52:42 — 52:52).
Штраф: 16 — 12.
Броски: 28 (7+11+10) — 34 (10+15+9).
Наши: Капризов (17.35/5/+2) — Барбашев (15.01/2/0), Бучневич (18.01/2/-1), Тарасенко (15.10/4/-2), Торопченко (8.32/1/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Счет в серии: 1-1.

«Наше большинство должно стать лучше. У нас было 10 реальных голевых моментов при игре «5 на 4». Мы верим, что рано или поздно забьем. Сейчас я хочу, чтобы парни проветрили головы и в среду приехали на арену готовыми двигаться дальше. Мы не собираемся расстраиваться. Мы собираемся быть готовыми к работе. «Сент-Луис» явно хочет, чтобы это была битва спецбригад. Им выгодно это, но мы не хотим постоянно играть в меньшинстве, поэтому мы должны склонить чашу весов в другую сторону», — предельно четко обозначил главную проблему «Миннесоты» главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон после провальных 0:4 в первом матче серии.

Форвард &laquo;Тампы-Бэй&raquo; Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу. Кучеров забыл о провале в первом матче. «Тампа» снова фаворит?

Удивительно, но слова коуча отложились в умах игроков «Уайлд» практически мгновенно, и во втором матче серии трудности с реализацией лишнего у сегодняшних хозяев исчезли. И стоило «Миннесоте» прерывать голевую засуху и открыть счет усилиями Йоэля Эрикссона Эка и наказать Джастина Фолка за два удаления подряд, как «Сент-Луис» оказался в крутом пике.

Голкипер Петр Кочетков провел свой первый матч в&nbsp;Кубке Стэнли. Сказка российского вратаря Кочеткова: только недавно приехал в НХЛ и уже выиграл матч плей-офф

При этом обе шайбы «Миннесоты» в большинстве пришли из борьбы под воротами. Кажется, получив болезненный урок от «Сент-Луиса» в прошлой игре, спецбригады «Дикарей» четко усвоили, что весь хлеб зарыт на пятаке. Однако первого гола Кирилла Капризова в этом плей-офф не случилось бы без помощи Колтона Парэйко, который, пытаясь вынести шайбу с пятачка, помог россиянину «закопать» ее в ворота.

А вот проблемы с дисциплиной и игрой на своем пятаке у «Уайлд» никуда не делись. И этим в середине второго периода не преминул воспользоваться Джордан Кайру, вдохнувший жизнь в «Сент-Луис» своим голом. Поэтому Марк-Андре Флери имеет полное право обрушить праведный гнев на своих партнеров.

Впрочем, вернул шансы на камбэк «Блюзменам» гол Владимира Тарасенко, несколько растворившегося в предыдущем матче. Быстрый и неожиданный перевод от Павла Бучневича — мощнейший бросок с колена — вынимай! И классной атаки гостей не состоялось бы без неизменного партнера россиян канадца Роберта Томаса, который «раздел» Капризова в средней зоне, прежде чем пересечь чужую синюю линию и доставить шайбу партнерам.

Но кто вообще вспомнит не самую явную ошибку 97-го номера после того, что произошло далее? Сделав счет 4:2, «Блюзмены» вполне могли сразу забивать третью. Однако удаление Эрикссона Эка команда Крэйга Берубе не реализовала, а через пару минут моментально была наказана за расточительность связкой Капризов — Цуккарелло. Иронично, что антигероем эпизода вновь стал бедовый Парэйко, зачем-то покативший вглубь зоны хозяев и не успевший нейтрализовать выход «2 в 1» от русско-норвежской парочки.

Оказавшись в штопоре, «Блюзмены» ожидаемо попытались перевернуть игру с пустыми воротами. Но в итоге «Музыканты» лишь подарили третий гол Капризову, ставшему первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче плей-офф. Если кто-то и грустит по этому поводу, то только Эрикссон Эк, чей хет-трик сорвался из-за тренерского запроса Берубе.

Теперь серия переезжает в Миссури, где «Сент-Луис» перед своими болельщиками сделает все, чтобы забрать две домашние победы. А пока самый хоккейный штат Америки продолжает сходить с ума по Долларовому Кириллу.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
1
1
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Форвард «Каролины» Свечников рассказал, какой совет дал Кочеткову перед игрой «Бостоном»
Тренер «Каролины» Бриндамор о Кочеткове: «Команда очень верит в него»
Кубок Стэнли-2022: «Тампа» сравняла счет в серии с «Торонто» и другие матчи 5 мая
Вратарь Кочетков едва не подрался с Маршаном в своем первом матче Кубка Стэнли
Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис»
Капризов оформил хет-трик в матче с «Сент-Луисом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров забыл о провале в первом матче. «Тампа» снова фаворит?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
5.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 2
5.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 5
5.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 2
5.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 6 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости