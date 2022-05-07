Бобровского бросили на растерзание Овечкина. «Вашингтон» снова высек фаворита

«Кэпиталз» разгромили «Пантер» дома (6:1) и повели в серии. Блестящий матч провел вратарь Самсонов.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Третий матч

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Юбердо — 1 (Дюклер, Экблад), 2:45 — 0:1. Оши — 2 (бол., Овечкин, Карлсон), 19:34 — 1:1. Юханссон — 1 (Манта, Бэкстрем), 29:51 — 2:1. ван Римсдайк — 1 (Юханссон, Бэкстрем), 38:49 — 3:1. Овечкин — 1 (бол., Шири, Манта), 50:25 — 4:1. Карлсон — 1 (п.в., Эллер), 55:40 — 5:1. Хэтэуэй — 1 (Ларссон, Дауд), 59:18 — 6:1.

Вратари: Самсонов (31:25 — 31:45) — Бобровский (55:11 — 55:40).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (11+7+13) — 30 (9+13+8).

Наши: Кузнецов (19.18/3/-1), Овечкин (20.27/3/-1), Орлов (19.39/0/+1) — -.

7 мая. Вашингтон . Capital One Arena. 18 573 зрителя .

Счет в серии: 2-1.

Хозяева сделали из фаворита полное посмешище, разгромив его без шансов, и вышли вперед в серии. Такого мощного по всем параметрам «Вашингтона» не доводилось видеть с сезона-2017/18, когда команда выиграла Кубок Стэнли. Один матч, возможно, еще не показателен. Зато ожидания, если брать в расчет качество хоккея, «Вашингтон» в серии против лучшей команды регулярного чемпионата явно превосходит. Возвращение в столицу США при равном счете после двух матчей — не стечение обстоятельств, а железная закономерность. Даже во второй игре (1:5) «Кэпиталз» на протяжении двух периодов смотрелись очень симпатично. С активных действий Александр Овечкин и его партнеры начали третью встречу. «Пантеры», кажется, сознательно перестроились по ходу серии, уйдя от бесшабашного стиля, которого придерживались ранее, на более осторожный. Этот неоднозначный ход имел право на жизнь, поскольку «Флорида» обладает более классными вратарем и глубиной состава в линии атаки. Если при этом удастся минимизировать грубые ошибки и не дарить сопернику голы на ровном месте, то шансы пройти дальше возрастают.

«Вашингтон» постоянно нагружал работой Сергея Бобровского, который действовал очень уверенно. Даже без пропускавшего второй матч из-за травмы форварда Тома Уилсона силовая составляющая в игре «Кэпиталз» била через край. Стоило только телевизионщикам вывести на экраны печальную статистику для «Кэпиталз» в третьих матчах (18 побед при 32 поражениях), как гости открыли счет. Второй бомбардир чемпионата Джонатан Юбердо был впечатан в борт Овечкиным, тут же пришел в себя и резко бросил в быстрой атаке. Начавший игру с первых секунд Илья Самсонов не выручил. О вратарской проблеме «Кэпиталз» много говорилось перед началом плей-офф. Главный тренер Питер Лавиолетт не выдержал и пустился во все тяжкие после поражения во втором матче: Витек Ванечек сыграл неудачно, и его сменил Самсонов, не пропустивший ни разу в третьем периоде. Российский голкипер в плей-офф не одержал ни одной победы, поэтому ставка на него показалась отчаянным жестом.

«Кэпиталз» неудача нисколько не смутила, и они продолжили душить противника по всей площадке. «Пантеры» ничего с этим давлением сделать не могли и стали больше напоминать домашних котят, а не хищника, изображенного на клубной эмблеме. Бобровский выручал свою команду раз за разом. Особенно ярким получился момент, когда он не дал отличиться Никласу Бэкстрему.

И все-таки хозяева добились своего, забив заслуженный гол в большинстве — Ти Джей Оши ловко подставил клюшку после броска Овечкина от синей линии. Хотя предшествовавшее голу удаление защитника «Флориды» Маккензи Уигара показалось смешным.

С начала второго периода «Пантерс» резко прибавили, и уже Самсонову пришлось непросто, когда его партнеры дважды нарушили правила. В текущей серии хоккеисты «Кэпиталз» идеально действуют в меньшинстве, нейтрализовав все девять попыток соперника реализовать численное преимущество. Расплата за расточительность и безалаберность пришла для «Флориды» достаточно быстро. Форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон оперативнее всех сориентировался на чужом пятачке.

Сложно было поверить, что в регулярном чемпионате «Флорида» постоянно уничтожала соперников мощью своего нападения. «Вашингтон» очень активно и грамотно играл без шайбы, не давая гостям проводить стремительные атаки с ходу. Только одна длинная смена в позиционном нападении ближе к концу третьего периода произвела впечатление. Самсонов на дрогнул, «Кэпиталз» устояли и нанесли ответный удар. Забивающий по большим праздникам защитник Тревор ван Римсдайк бросил кистевым не хуже, чем это делает Овечкин.

«Флорида» в чемпионате одержала больше всех волевых побед, уступая порой с разницей в две и даже три шайбы. Однако в плей-офф эту суперспособность активировать «Пантерам» пока не удалось. Хозяева в третьем периоде очень умно действовали по счету и наглухо закрыли нападение соперника. Тогда как атаки в исполнении «Кэпиталз» получались куда опаснее. Овечкин не использовал выход «один в ноль», предварительно классным финтом оставив не у дел опытного защитника Бена Чиаро, но потом исправился, мощно бросив в большинстве из любимого левого круга вбрасывания. «Флорида» развалилась, бросив бедолагу Бобровского на растерзание.