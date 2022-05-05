Кучеров забыл о провале в первом матче. «Тампа» снова фаворит?
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Голы: Хедман — 1 (бол., Киллорн), 19:57 — 0:1. Перри — 1 (Хедман), 22:21 — 0:2. Бантинг — 1 (Марнер, Мэттьюс), 27:47 — 1:2. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 29:57 — 1:3. Хагель — 1 (Пол, Кучеров), 41:33 — 1:4. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 45:38 — 1:5. Марнер — 2 (Маззин, Мэттьюс), 51:53 — 2:5. Керфут — 1 (мен., Броди), 55:43 — 3:5.
Вратари: Кэмпбелл (57:25) — Василевский.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 34 (13+8+13) — 34 (9+14+11).
Наши: Любушкин (13.38/0/-1), Михеев (16.59/2/0) — Кучеров (19.45/4/-1), Сергачев (21.26/0/-1).
5 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-1.
Серия «Торонто» — «Тампа» напоминает нам извечную энхаэловскую истину — никаких выводов по одному матчу. Кем были «Лайнтинг» во время позавчерашнего разгрома? Абсолютно потухшей командой без лидеров, бездарно растратившей неплохие шансы в большинстве. Кем были «Молнии» сегодня? Голодными и нацеленными на ворота злыми псами, которые напомнили, чем могут быть чреваты штрафные минуты в игре с ними. Три реализованных удаления «Торонто» из семи — главное тому доказательство.
Однако по-настоящему радовать Джона Купера должна не только работа спецбригад, но и то, что его лидеры мгновенно забыли абсолютный провал в стартовом матче и уже сегодня воспряли духом. Кто как не Хедман, Кучеров и Пойнт должны были своей игрой молча вселить уверенность в партнеров и показать, что опытная кубковая машина не рассыпается после одной отдельно взятой игры? Да, во многом им помогли большинство и слабая дисциплина «Мэйпл Лифс». Но кого это вообще должно волновать?
А вот звезды «Торонто» проснулись только при счете 0:2 в середине второго периода. Вы только посмотрите, что сделал Остон Мэттьюс в моменте с первым голом «Листьев». Сперва американец не выключился из прессинга, затем просто уничтожил в углу завозившегося с шайбой Райна Макдону, а после лежа умудрился отдать пас на Митча Марнера. Гол не мальчика, но мужа. Кажется, именно такой игры усатого хэдлайнера команде Шелдона Кифа и не хватало в предыдущих плей-офф.
Но как бы первое звено «Мэйпл Лифс» не старалось вытащить матч, «Тампа» не подпустила хозяев ближе, чем на две шайбы и показала, что хоронить себя никому не даст. Главный вывод — никаких выводов. Чем не гудеж на семь матчей?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|5.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 2
|5.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 5
|5.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 2
|5.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 0
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|3
|
|
Патрис Бержерон
Бостон
|2
|2
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0