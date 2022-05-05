Кучеров забыл о провале в первом матче. «Тампа» снова фаворит?

«Торонто» подвели удаления.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Хедман — 1 (бол., Киллорн), 19:57 — 0:1. Перри — 1 (Хедман), 22:21 — 0:2. Бантинг — 1 (Марнер, Мэттьюс), 27:47 — 1:2. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 29:57 — 1:3. Хагель — 1 (Пол, Кучеров), 41:33 — 1:4. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 45:38 — 1:5. Марнер — 2 (Маззин, Мэттьюс), 51:53 — 2:5. Керфут — 1 (мен., Броди), 55:43 — 3:5.

Вратари: Кэмпбелл (57:25) — Василевский.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 34 (13+8+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Любушкин (13.38/0/-1), Михеев (16.59/2/0) — Кучеров (19.45/4/-1), Сергачев (21.26/0/-1).

5 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-1.

Серия «Торонто» — «Тампа» напоминает нам извечную энхаэловскую истину — никаких выводов по одному матчу. Кем были «Лайнтинг» во время позавчерашнего разгрома? Абсолютно потухшей командой без лидеров, бездарно растратившей неплохие шансы в большинстве. Кем были «Молнии» сегодня? Голодными и нацеленными на ворота злыми псами, которые напомнили, чем могут быть чреваты штрафные минуты в игре с ними. Три реализованных удаления «Торонто» из семи — главное тому доказательство.

Однако по-настоящему радовать Джона Купера должна не только работа спецбригад, но и то, что его лидеры мгновенно забыли абсолютный провал в стартовом матче и уже сегодня воспряли духом. Кто как не Хедман, Кучеров и Пойнт должны были своей игрой молча вселить уверенность в партнеров и показать, что опытная кубковая машина не рассыпается после одной отдельно взятой игры? Да, во многом им помогли большинство и слабая дисциплина «Мэйпл Лифс». Но кого это вообще должно волновать?

А вот звезды «Торонто» проснулись только при счете 0:2 в середине второго периода. Вы только посмотрите, что сделал Остон Мэттьюс в моменте с первым голом «Листьев». Сперва американец не выключился из прессинга, затем просто уничтожил в углу завозившегося с шайбой Райна Макдону, а после лежа умудрился отдать пас на Митча Марнера. Гол не мальчика, но мужа. Кажется, именно такой игры усатого хэдлайнера команде Шелдона Кифа и не хватало в предыдущих плей-офф.

Но как бы первое звено «Мэйпл Лифс» не старалось вытащить матч, «Тампа» не подпустила хозяев ближе, чем на две шайбы и показала, что хоронить себя никому не даст. Главный вывод — никаких выводов. Чем не гудеж на семь матчей?