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Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф

«Вашингтон» проиграл «Флориде» и вылетел из Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 мая. «Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ. Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
«Флорида» идет дальше.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Дауд — 1 (Хэтэуэй, Ларссон), 23:44 — 1:0. Ломберг — 1 (Хернквист, Луостаринен), 26:13 — 1:1. Бэкстрем — 2 (Шульц, ван Римсдайк), 41:37 — 2:1. Жиру — 3 (Экблад, Верхэге), 48:18 — 2:2. Барков — 2 (Жиру, Уигар), 54:17 — 2:3. Оши — 6 (бол., Манта, Кузнецов), 58:57 — 3:3. Верхэге — 6 (Жиру, Чиаро), 62:46 — 3:4.
Вратари: Самсонов (57:48 — 58:57) — Бобровский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (13+9+13+2) — 31 (8+14+7+2).
Наши: Кузнецов (19.46/0/0), Овечкин (19.53/1/-1), Орлов (22.30/2/0) — Мамин (7.46/1/-1).
14 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Счет в серии: 2-4.

Агрессия «Вашингтона»

«Вашингтон» был в 61-й секунде от окончания сезона, но героически спас шестой матч с «Флоридой» и отложил развязку до овертайма. Ход встречи напоминал американские горки. Команды по очереди выходили вперед, но соперник непременно находил силы, чтобы отыграться.

Не отыгрываются только шайбы в овертайме. Этот тезис звучит банально. Как и то, что нельзя оставлять чужих форвардов на собственном пятаке. Но на подобных банальностях «Столичные» сегодня и погорели.

Матч жизни «Вашингтон» начал ожидаемо агрессивно. Команды быстро включились в силовой хоккей: смело шли в стыки и обменивались жесткими хитами. Тон игре задали хозяева. Чего только стоит силовой прием Александра Овечкина на Аароне Экбладе, после которого защитник «Пантерз» отправился в раздевалку.

О заряженности «Вашингтона» продлить серию говорил двукратный перевес по хитам (26-14) в первом периоде. Героями стартовых 20 минут остались голкиперы. Самсонов и Бобровский не пропустили и пару раз выручили свои команды. Но и бросали по воротам не так часто — небольшим преимуществом владели хозяева.

Картина на льду не изменилась во втором периоде. «Вашингтон» играл настырнее, лез на ворота и продавливал оборону «Пантерз». Неудивительно, что первую шайбу организовали не привычные лидеры (Овечкин, Кузнецов или Оши), а работяги из четвертого звена. Оперативный вход в зону, доставка на пятак из-за ворот — гол. Ник Дауд расстрелял Бобровского, вогнав шайбу в дальний угол.

«Флорида» не проходила первый раунд плей-офф с 1996 года. По ходу регулярки сложилось четкое ощущение, что «Пантерз» созрели для больших дел. Уверенности добавляли даже не выигрыш Президентского кубка и не лидерство по голам. Показательно, как парни Эндрю Брюнетта на характере спасали неудачные матчи — что мы увидели и в серии с «Вашингтоном».

Правильная и своевременная реакция на трудности — черта, отличающая кубковую команду. «Флорида», пропустив в середине второго периода, не рассыпалась под давлением «Вашингтона». Гол Дауда завел «Кэпиталз» — в следующих сменах Бобровскому пришлось нелегко, но Сергей выручил команду. «Пантерз» же, воспользовавшись хаосом в обороне «Вашингтона», сравняли счет. Лихая контратака завершилась настоящим разрывом Самсонова и точным броском Райана Ломберга.

Ошибка обесценила камбэк

«Вашингтон» заслужил комплименты за образцовое меньшинство. За шесть матчей «Флорида» с богатым на ярких исполнителей нападением не реализовала ни одного удаления. Тренерам «Пантерз» будет о чем задуматься после серии. Другая вечная ценность противостояния — голы в ворота Бобровского с подставлений. Только Ти Джей Оши перестал кошмарить вратаря ювелирными переправлениями в воздухе, как подобный трюк провернул Никлас Бэкстрем. Шведский форвард отличился на старте третьего периода, скорректировав движение шайбы.

Вратари — единственная позиция, где тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт обладал конкурентной ротацией. Вы же помните, что серию с «Флоридой» начал Витек Ванечек? А с третьего матча место в воротах отобрал Илья Самсонов. С россиянином «Кэпиталз» выиграли две встречи. Логично, что именно на его плечи легла миссия по возвращению противостояния в Санрайз.

Два с половиной периода Самсонов действовал надежно. Не нервничал, не метался по вратарской и фиксировал броски, летевшие на неудобной высоте. Однажды за Илью вступилась перекладина, пару раз помогли самоотверженные защитники. Лавиолетт доверился Самсонову и точно не жалел о решении до 49-й минуты, пока голкипер не пропустил легкий бросок между щитков от Клода Жиру.

Самсонов был бессилен, когда Александр Барков остался один на пятаке и забил третий гол. «Флорида» снова запутала оборону «Кэпиталз» и нашла свободный лед для выгодного броска. Вратарь оказался отыгран. И как же обидно поклонникам «Вашингтона», что в прошлой атаке Ник Дауд из опасной позиции попал в штангу.

Терять в концовке «Вашингтону» было нечего. Лавиолетт смело заменил Самсонова на шестого полевого. Александр Овечкин, как лидер и капитан, брал игру на себя, но за ним внимательно следили и блокировали броски. Активность хозяев привела к удалению Густава Форслинга. «Вашингтон» спас Оши, чей трудовой и буквально вымученный гол в большинстве за 61 секунду до сирены перевел матч в овертайм. Настоящий триллер!

Овертайм продлился недолго — и завершился неутешительно для «Вашингтона». Героическое спасение в концовке обесценилось нелепой ошибкой в обороне. Непозволительно забывать на пятаке Картера Верхаге, который за серию изрядно поднадоел Лавиолетту и компании. Сколько же кровушки испил 26-летний канадец у защитников и вратарей «Столичных»! На таких бойцах и строятся кубковые команды. «Флорида» впервые с 1996 года проходит во второй раунд, а для Александра Овечкина и «Вашингтона» сезон завершен в первом раунде. Уже четвертый год подряд.

Александр Овечкин
Илья Самсонов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
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5 Нэшвилл 82 45 37 97
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
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5 Ванкувер 82 40 42 92
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7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
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Калгари - Даллас
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