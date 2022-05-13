Канадский ноунейм — главный герой серии против Овечкина. Он поставил «Вашингтон» на грань вылета

История успеха Картера Верхаге.

Плей-офф НХЛ — время, которое неизбежно дарит нам новых звезд и их истории. В 2020-м мир узнал о финне Йоэле Кивиранте и заставил заново переосмыслить хоккей неувядающего Джо Павелски. В 2021-м мы, казалось бы, открыли нового топ-тренера в лице Доминика Дюшарма. А нынешний розыгрыш Кубка Стэнли, похоже, заставит нас взглянуть под другим углом на некогда невзрачного работягу из чемпионской «Тампы» Картера Верхаге, который по-настоящему перевернул ход серии «Флорида» — «Вашингтон».

Если вы смотрели пятый матч восточного противостояния, то наверняка должны знать, кто начал и завершил бодрый камбэк «Пантерз» с 0:3. На 23-й минуте Верхаге завел голевую машину гостей, размочив Илью Самсонова благодаря удачному отскоку от борта.

Через шесть минут после первой шайбы канадец организовал мини-буллит для Патрика Хорнквиста, который не дал пропасть классной передаче партнера.

Спустя еще пару смен Верхаге отдал голевой на пас на Сэма Райнхарта, который окончательно надломил «Кэпиталз». А в начале третьего периода он ограбил Дмитрия Орлова в чужой зоне и электричкой умчал на дальнюю штангу замыкать конфетку от Александра Баркова.

И наверняка вы должны помнить, что именно Картер двумя днями ранее сделал дубль и своим голом в овертайме помог «Флориде» сравнять счет в серии. Просто выбежал с лавки, получил шайбу на чужой синей линии, вошел в зону «Вашингтона» и со второй попытки поразил чужую девятку.

После двух проигранных матчей болельщики «Столичных» должны, как в знаменитом меме, лупить кувалдой по мониторам своих устройств и нервно спрашивать: «Да кто такой этот ваш Верхаге?» Однако есть ощущение, что тот же вопрос есть не только у них.

Долгий путь в НХЛ

Любители юниорского хоккея наверняка могут помнить рослого форварда по золотому для канадцев ЮЧМ в Сочи, на котором царил 15-летний Коннор Макдэвид в компании с будущими партнерами Верхаге по «Флориде» Сэмом Райнхартом и Сэмом Беннетом. Правда, сам Верхаге, несмотря на 4 (0+4) набранных очка, на том мировом первенстве смотрелся довольно блекло и большую часть турнира отпахал в четвертой тройке с будущей грозой второй немецкой лиги Хантером Гарлентом. Неплохое выступление на берегу Черного моря помогло парню из Онтарио обратить на себя внимание любимого «Торонто», который задрафтовал его в третьем раунде. Однако за любимую команду детства Верхаге так и не сыграл, а его путь в НХЛ растянулся на долгие семь лет.

Уроженец крохотного городка в 60 км от Торонто никогда не считался талантом первой величины и просидел в юниорах четыре полных сезона, за которые дорос до капитанской нашивки. Но на уровне юниорской лиги Онтарио Картер был действительно заметен и нередко получал хорошие отзывы скаутов за игру без шайбы, мобильность и рабочую этику. При этом, как бы универсальный нападающий здорово ни грыз лед, он достаточно долго ловил на себя тень Дуги Хэмилтона, Бретта Ритчи и Райана Строума в невероятно мощной тогда «Ниагаре».

Все, что ждало его в системе «Листьев», — два матча в АХЛ за «Марлиз», после которых на нем быстренько поставили крест и отправили в пакете из пятерых игроков в «Айлендерс» на Михаэля Грабнера. Не впечатлил энхаэловских тренеров Верхаге и в Нью-Йорке, где его частенько футболили из АХЛ в маргинальную Лигу Восточного побережья. Но, как это нередко бывает, то, что не разглядели в проспекте из третьего раунда «Торонто» и «Айлендерс», разглядели скауты и аналитики «Тампы».

Илья Самсонов и Картер Верхаге. Фото USA Today Sports

В системе «Лайтнинг» Верхаге мгновенно стал лидером «Сиракьюза», который тогда курировал нынешний босс «Молний» Жюльен Брисбуа, на второй год выиграл приз лучшему бомбардиру АХЛ, а на третий — наконец-то пробился в «Тампу», дебютировав в НХЛ в 23 года и став важной частью чемпионского боттома. И удержать быстро растущего форварда на фоне бесконечных проблем с платежкой после одного сезона в основе оказалось нереально. Но мало кто ждал, что вышедший на рынок свободных агентов Верхаге уже скоро повторит путь Джонатана Маршессо — другой жертвы чересчур глубокого состава «Болтс», ставшей звездой в соседней «Флориде».

«Все были настроены на его подписание. Наши аналитики и скауты были уверены в нем. Когда я позвонил его агенту, он задавал довольно дотошные вопросы о нашем ростере и о том, какие у Картера будут перспективы в «Пантерз». Его агент Ян Пулвер — умный парень, который просто увидел его будущие возможности в нашей команде. Это был идеальный шторм из действительно хороших людей, каждый из которых делал свою работу. И агент, и скауты, и аналитики были уверены, что у Верхаге получится во «Флориде».

Зачастую никто не отдает должное Жюльену Брисбуа. «Тампа» не пыталась вставлять ему палки в колеса. И я должен отдать должное Жюльену, потому что он не стал удерживать Верхаге. Он знал, что Картер заслуживает большей роли», — рассказывал в интервью The Athletic генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито.

В чем сильные стороны Верхаге?

Новичку команды из Санрайза хватило сезона, чтобы сделать свой двухлетний контракт на 2 миллиона долларов чуть ли не лучшим в НХЛ по соотношению «цена — качество». 36 (18+18) очков в прошлогодней сокращенной регулярке и третье место в списке лучших бомбардиров «Флориды» позволяли Зито бить в себя грудь и широко улыбаться в пиксельных очках, глядя на зарплату канадца. И, в отличие от Дэйла Тэллона, потерявшего Маршессо на драфте расширения «Вегаса», новый босс «Пантер» этим летом не побоялся потратить бронь на Верхаге и защитить его от «Сиэтла». А главное — еще до начала текущего плей-офф Зито наградил канадца вполне вменяемым трехлетним контрактом на 12 миллионов долларов, который начнет действовать со следующей осени.

В минувшей регулярке Верхаге с 55 (24+31) очками стал лишь шестым бомбардиром команды. А вот в плей-офф он первым из игроков «Пантерз» выбил «десятку» (5+5), оставив позади себя Баркова и Юбердо. Причем статистику он набил себе в двух самых важных матчах серии.

За счет чего он набирает подавляющую часть результативных баллов? В первую очередь, Верхаге — крайне мобильный и юркий нападающий. Выходя в первом звене с Барковым и Дюклером, он, подобно всей команде, строит свою игру за счет постоянной динамики — нынешняя «Флорида» опасна не столько позиционно, сколько в атаках с ходу. При этом даже на фоне шустрых партнеров по тройке канадец выглядит настоящим электровеником. И под атакующую модель Кенневиля — Брюнетта Картер подошел как влитой.

Более того, если верить статистике, канадский вингер с опытом игры в центре занимает 8-е место в НХЛ по такому показателю, как «контролируемые входы в зону» (в среднем 18 за матч), уступая лишь небольшой группе богемных звезд типа Коннора Макдэвида (20,8), Мэтта Барзала (21,4), Кирилла Капризова (18,7) и Джека Хьюза (19). Объяснить роскошные цифры Верхаге можно было тем, что он второй год подряд играет в тройке с одним из лучших центров лиги. Но вы ведь помните, что в свое время Антон Слепышев играл в звене с Коннором Макдэвидом?

Контролируемые входы в зону.

А если брать среднее количество голевых моментов за матч, генерируемое в атаках с ходу, то выше Верхаге (5) располагаются лишь три человека — все те же Макдэвид (7,4) и Барзал (5,4), а также Нэйтан Маккиннон (5,6). По сути, Картер и есть отражение стиля нынешней «Флориды», которая в формате «5 на 5» предпочитает быстро улетать в чужую зону и максимально грузить соперника, который еще не успел «подготовить оборону». И эта заточенность на атаки с ходу во многом объясняет тот факт, что из нынешнего топ-6 «Пантерз» он меньше всех играет в большинстве: в позиционке он куда менее эффективен.

Количество голевых моментов за матч.

Однако атакующий потенциал 23-го номера «Флориды» не ограничивается быстрыми ногами и умением затаскивать шайбу в чужую зону. Как минимум потому, что у Верхаге есть неприятный, а главное, эффективный кистевой. Если верить данным Hockey Reference, то в минувшей регулярке он был всего лишь восьмым игроком «Пантерз» по количеству бросков в створ (167). Но куда интереснее, что при такой маленькой цифре форвард реализовал внушительные 14% бросков и стал лидером команды по заброшенным шайбам в равных составах (24) — статистика на уровне элитных нападающих НХЛ. А еще ему помогают забрасывать далеко не самые деревянные руки и умение грамотно укрывать шайбу корпусом.

Само собой, Верхаге не боится марать руки в форчекинге и пахать на возврате. Но иногда активность при игре без шайбы приводит к довольно глупым удалениям. Впрочем, это меркнет на фоне той пользы, которую Картер продолжает приносить «Пантерам» и в плей-офф. Один чемпионский перстень у него уже есть. Но с «Тампой» он выигрывал Кубок Стэнли в роли нестабильного игрока боттома. Теперь же у него есть реальный шанс сделать это в совсем другом статусе и с принципиально иным уровнем шумихи вокруг себя. Мотивации у нового лидера «Флориды» достаточно.