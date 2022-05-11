Остон Мэттьюс принес «Торонто» победу над «Тампой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (мен., Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).

Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).

11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-2.

Противостояние «Тампы» и «Торонто» становится настоящим украшением первого раунда Кубка Стэнли. Вопреки многим прогнозам «Мэйпл Лифс» оказывают невероятное сопротивление действующему чемпиону и выводят интригу в этой паре на запредельный уровень. Сегодня команда Шелдона Кифа, как и в прошлой игре провалила старт встречи, но по итогу проявила характер и сумела перевернуть ход матча.

Ничего не предвещало беды для «Тампы», которая в первом периоде активно прессинговала и уверенно перебросала хозяев (14-4). «Молнии» дважды отличились в течение 50 секунд и временами казалось, что «Лайтнинг» собираются повторить сценарий предыдущей встречи, деморализовав соперника максимально быстро. Сперва забил Стивен Стэмкос, а затем, благодаря точному броску Виктора Хедмана гости реализовали большинство. В обеих шайбах поучаствовал Никита Кучеров.

Теперь на счету российского форварда 134 (45+89) очка в 118 играх Кубка Стэнли в карьере. Он превзошел достижение Бретта Халла и вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по передачам в плей-офф среди крайних нападающих. Кучеров набрал очки во второй встрече подряд и на данный момент в его активе 7 (1+6) баллов. Кроме того, Никита выбил не менее двух очков в одной игре плей-офф в 39-й раз за карьеру и по этому показателю занимает третье место среди действующих игроков.

«Тампа» могла упрочить свое преимущество, но здорово действовал Кэмпбелл, который сумел спасти свою команду от полной катастрофы. После первого перерыва хозяева стали приходить в себя, а «Лайтнинг» нахватали кучу неоправданных удалений, за что и поплатились. Джон Таварес забросил свою первую шайбу в этом плей-офф и огорчил Андрея Василевского. Джону Куперу пора провести воспитательную работу со своими игроками, ведь дисциплина у «Тампы» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли заметно хромает.

В третьем периоде именно этот аспект стал ключевым в матче. «Тампа» получила возможность сыграть в большинстве, но спустя всего несколько секунд Стивен Стэмкос подвел команду и отправился в бокс штрафников. Вместо возможности увеличить отрыв в счете, гости получили две шайбы в свои ворота в формате четыре на четыре. Сперва голом отметился Морган Райлли, а всего через минуту Илья Михеев выдал передачу на Уильяма Нюландера и тот впервые в матче вывел «Торонто» вперед.

Опытную «Тампу» такие ситуации не сильно пугают. Райан Макдона вскоре восстановил равновесие, но «Мэйпл Лифс» в этот вечер было уже не остановить. Хозяева завелись, поверили в свои силы, стали играть острее и получили максимальную поддержку от шумных канадских болельщиков. Голкипер «Торонто» Кэмпбелл также поймал кураж и начал вытворять сумасшедшие спасения. В середине третьего периода американец совершил двойной сейв и не позволил отличиться Кучерову.

Лучший снайпер регулярного чемпионата Остон Мэттьюс не забивал в этой серии после первого матча, но сегодня выстрелил в самый нужный для своей команды момент. «Тампа» ошиблась в средней зоне, пропустила контратаку и нападающий здорово сыграл на добивании после броска Митча Марнера. У «Лайтнинг» было еще шесть минут на то, чтобы спасти ситуацию, но гол Мэттьюса стал последним в этой игре и принес победу «Торонто». Хозяева продемонстрировали стальной характер и наказали соперника за его ошибки.

Сегодняшний матч может стать определяющим в этой паре, но делать выводы все еще рано. Серия переезжает в Тампу, а команду Джона Купера никто не обыгрывал два раза подряд с 2019 года. Последним, кому это удалось, был «Коламбус». Кроме того, за 18 последних лет «Мэйпл Лифс» восемь раз кряду уступил в тех встречах, когда победа давала им выход в следующий раунд. Тот самый случай, когда ничего не понятно. Только в одном можно не сомневаться — команды уже подарили болельщикам одну из лучших серий в Кубке Стэнли за последние годы.

Фавориты идут дальше?

«Каролина» — «Бостон» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Слэвин — 2 (Деанджело, Ахо), 6:11 — 1:0. Деанджело — 1 (бол., Терявяйнен, Трочек), 12:17 — 2:0. Джарвис — 2 (Ахо, Терявяйнен), 35:52 — 3:0. Джарвис — 3 (бол., Трочек, Деанджело), 43:31 — 4:0. Клифтон — 1 (Хаула, Холл), 50:09 — 4:1. Трочек — 3 (п.в., Нечас, Терявяйнен), 56:20 — 5:1.

Вратари: Раанта — Суэймен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (12+15+11) — 35 (8+11+16).

Наши: Свечников (14.37/2/0) — -.

11 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 3-2.

«Каролина» уверенно выиграла первые два матча серии у «Бостона», и казалось, что уж в этой серии-то не будет интриги. Но «Брюинз» уверенно взяли домашние игры и не позволили сопернику оторваться. Правда, чтобы рассчитывать на успех, нужно побеждать в гостях. С этим у команды Маршана, Пастрняка и Бержерона пока большие проблемы.

В первом периоде у хозяев забивали защитники — сначала Слэйвин открыл счет, а Деанджело реализовал большинство. У гостей были моменты, но в порядке был Раанта, а когда у «Каролины» залетают такие шайбы, как третья, сопротивление просто бесполезно.

20-летний дебютант Сет Джарвис в итоге оформил дубль, а вот российский нападающий Андрей Свечников уже в третьей игре подряд остается без очков. Он активен, создает моменты, но результат пока делают другие. Его время настанет позднее? Пора, ведь если в Бостоне «Каролина» сыграет так же, как и до этого, команды ждет седьмой матч. А там-то может сказаться опыт парней из «Брюинз».