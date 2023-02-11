«Мне подобраться к Гретцки?» Малкин вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1200 очков за карьеру в североамериканской лиге.

Малкин отметился двумя передачами в гостевом матче «Питтсбурга» с «Анахаймом» (6:3). И это был тот самый момент: 36-летний центрфорвард набрал 1200 очков (463 голов, 737 передач) в 1032 играх регулярных чемпионатов НХЛ.

Евгений стал 51-м хоккеистом в истории лиги с 1200 очками и теперь открывает исторический топ-50 бомбардиров вместе с Дино Сиссарелли (форвард провел за карьеру 1232 матча). Среди действующих игроков в нем еще трое — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1471 в 1159 матчах, 15-е место), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1464 в 1326, 17-е) и форвард «Чикаго» Патрик Кейн (1215 в 1154, 46-е). В этой топовой четверке только Кросби набрал 1200 очков быстрее Малкина (за 927 игр), а Овечкин (1072) и Кейн (1130) ему уступают.

Джино — третий хоккеист «Питтсбурга» с 1200 очками, после Кросби и Марио Лемье (1723 в 915 матчах). И всего второй россиянин, среди которых он является лучшим в истории ассистентом.

Кросби, Овечкин и не только адресовали добрые слова Малкину заранее. После паузы на Матч звезд уральцу нужно было набрать четыре очка, он не стал тянуть и добрался до отметки за два матча — в эмоциональной игре с «Колорадо» на своем льду (2:1 ОТ) и теперь в гостях у «Дакс». Историческая передача — пас на Брайана Раста в третьем периоде, после чего Евгений и все остальные оценили бекхэнд американского форварда. И все вместе — достижение россиянина.

Евгений Малкин (№71) поздравляет с голом Пьера-Оливье Жозефа во втором периоде матча «Анахайм» — «Питтсбург» (3:6) в Анахайме 10 февраля. Фото USA Today Sports

«Сложно сформулировать, но не собираюсь говорить, что это просто цифры. Это огромное достижение. Играя каждый год, вероятно, на своем максимуме, считаю, что вышел на очень большие цифры. И я постараюсь продолжать. Надеюсь, останусь здесь еще на три следующих года, — сказал Малкин. — И знаете, не хочу говорить только про очки. Последние пару матчей мы сыграли намного лучше. У нас сильная команда, мы получаем больше удовольствия от игры, прибавляем в уверенности. И сейчас забываю про эти очки, готовлюсь играть завтра».

«Питтсбург» открыл выезд на западное побережье уверенной победой. Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон с помощью «Пингвинз» обновил клубный рекорд по числу отраженных бросков — 53. Предыдущее достижение также принадлежало Гибсону, который сделал 52 спасения против «Флориды» в апреле 2022-го.

Сдержанная реакция Малкина и желание забыть о своих очках перед следующей игрой с «Лос-Анджелесом» не остановили журналистов. Поздравления и вопросы после первого не закончились.

«Спасибо! Спасибо!» — снова поблагодарил Евгений. И следом с улыбкой отреагировал на предложение предположить число очков при своем неменяющемся стиле игры без двух серьезных травм.

«Это вы мне скажите — подобраться к Гретцки или что? Нет, знаете. У меня была пара серьезных травм. Двенадцать сотен — хорошее число, — сказал Малкин. — Имею в виду, что жизнь хороша, не собираюсь рассуждать, сколько бы набрал очков, если бы не эти травмы и другие причины. Я благодарен за то, чего добился. Играю в великолепной команде, у меня еще есть три года. Возможно, когда завершу карьеру, у меня будет пятнадцать сотен очков. И это тоже очень хорошее число. Так что все нормально».