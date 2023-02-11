«Мне подобраться к Гретцки?» Малкин вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ
Малкин отметился двумя передачами в гостевом матче «Питтсбурга» с «Анахаймом» (6:3). И это был тот самый момент: 36-летний центрфорвард набрал 1200 очков (463 голов, 737 передач) в 1032 играх регулярных чемпионатов НХЛ.
Евгений стал 51-м хоккеистом в истории лиги с 1200 очками и теперь открывает исторический топ-50 бомбардиров вместе с Дино Сиссарелли (форвард провел за карьеру 1232 матча). Среди действующих игроков в нем еще трое — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1471 в 1159 матчах, 15-е место), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1464 в 1326, 17-е) и форвард «Чикаго» Патрик Кейн (1215 в 1154, 46-е). В этой топовой четверке только Кросби набрал 1200 очков быстрее Малкина (за 927 игр), а Овечкин (1072) и Кейн (1130) ему уступают.
Джино — третий хоккеист «Питтсбурга» с 1200 очками, после Кросби и Марио Лемье (1723 в 915 матчах). И всего второй россиянин, среди которых он является лучшим в истории ассистентом.
Кросби, Овечкин и не только адресовали добрые слова Малкину заранее. После паузы на Матч звезд уральцу нужно было набрать четыре очка, он не стал тянуть и добрался до отметки за два матча — в эмоциональной игре с «Колорадо» на своем льду (2:1 ОТ) и теперь в гостях у «Дакс». Историческая передача — пас на Брайана Раста в третьем периоде, после чего Евгений и все остальные оценили бекхэнд американского форварда. И все вместе — достижение россиянина.
«Сложно сформулировать, но не собираюсь говорить, что это просто цифры. Это огромное достижение. Играя каждый год, вероятно, на своем максимуме, считаю, что вышел на очень большие цифры. И я постараюсь продолжать. Надеюсь, останусь здесь еще на три следующих года, — сказал Малкин. — И знаете, не хочу говорить только про очки. Последние пару матчей мы сыграли намного лучше. У нас сильная команда, мы получаем больше удовольствия от игры, прибавляем в уверенности. И сейчас забываю про эти очки, готовлюсь играть завтра».
«Питтсбург» открыл выезд на западное побережье уверенной победой. Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон с помощью «Пингвинз» обновил клубный рекорд по числу отраженных бросков — 53. Предыдущее достижение также принадлежало Гибсону, который сделал 52 спасения против «Флориды» в апреле 2022-го.
Сдержанная реакция Малкина и желание забыть о своих очках перед следующей игрой с «Лос-Анджелесом» не остановили журналистов. Поздравления и вопросы после первого не закончились.
«Спасибо! Спасибо!» — снова поблагодарил Евгений. И следом с улыбкой отреагировал на предложение предположить число очков при своем неменяющемся стиле игры без двух серьезных травм.
«Это вы мне скажите — подобраться к Гретцки или что? Нет, знаете. У меня была пара серьезных травм. Двенадцать сотен — хорошее число, — сказал Малкин. — Имею в виду, что жизнь хороша, не собираюсь рассуждать, сколько бы набрал очков, если бы не эти травмы и другие причины. Я благодарен за то, чего добился. Играю в великолепной команде, у меня еще есть три года. Возможно, когда завершу карьеру, у меня будет пятнадцать сотен очков. И это тоже очень хорошее число. Так что все нормально».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|30
|22
|68
|4
|Питтсбург
|51
|26
|25
|61
|5
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|6
|Айлендерс
|55
|27
|28
|59
|7
|Филадельфия
|53
|22
|31
|53
|8
|Коламбус
|52
|15
|37
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|72
|3
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|68
|4
|Флорида
|54
|26
|28
|58
|5
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|6
|Детройт
|50
|22
|28
|52
|7
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|50
|27
|23
|58
|4
|Миннесота
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|52
|17
|35
|41
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|63
|3
|Сиэтл
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|52
|24
|28
|58
|6
|Ванкувер
|52
|21
|31
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|53
|17
|36
|40
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|0 : 3
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|4 : 3 ОТ
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|3 : 6
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|21
|2.26