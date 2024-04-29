Плющев прокомментировал вылет «Вашингтон» из розыгрыша Кубка Стэнли
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, что думает о вылете «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Хоккей — командная игра, и каким бы ярким человеком ни был лидер, от него не всегда все зависит. Да, Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона», но не думаю, что вина лежит только на нем. Никто не застрахован от сухих серий, даже Александр, учитывая, что против ярких хоккеистов играют с удвоенным вниманием», — цитирует Metaratings.ru Плющева.
«Рейнджерс» победили в серии (4-0), вышли во второй раунд и встретятся с победителем в серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).
Источник: metaratings.ru
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
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2.05
|29.04
|00:05
|
Нэшвилл – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|29.04
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|2 : 4
|29.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|0 : 1
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