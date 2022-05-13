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Сегодня, 07:00

Кучеров спас «Тампу»! В суперсерии с «Торонто» будет седьмой матч

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Тампа-Бэй» — «Торонто».
Фото USA Today Sports
Канадский клуб упустил шанс выиграть серию плей-офф впервые за 18 лет.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Голы: Палат — 3, 17:38 — 1:0. Чирелли — 1 (мен.), 30:46 — 2:0. Мэттьюс — 4 (Джиордано, Нюландер), 31:40 — 2:1. Таварес — 2 (Спецца, Каше), 39:26 — 2:2. Таварес — 3 (Нюландер, Керфут), 39:52 — 2:3. Кучеров — 2 (бол., Пойнт, Стэмкос), 49:20 — 3:3. Пойнт — 2, 78:04 — 4:3.
Вратари: Василевский — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (12+9+9+6) — 33 (6+14+4+9).
Наши: Кучеров (26.57/6/-1), Сергачев (29.06/2/-2) — Любушкин (20.19/1/+2), Михеев (20.38/3/-2).
13 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 3-3.

Противостояние «Тампы» и «Торонто» продолжает дарить болельщикам невероятные эмоции. Сегодня «Мэйпл Лифс» были очень близки к тому, чтобы впервые с 2004 года пройти первый раунд Кубка Стэнли, но теперь все решит седьмая игра, которая состоится в Канаде. За предыдущие 18 лет «Торонто» девять раз кряду уступил в тех встречах, когда победа давала им выход в следующий раунд.

События в матче развивалась не спеша. В первом периоде команды осторожничали и не горели желанием рисковать. «Тампа» смотрелась немного предпочтительнее соперника, но никакого мощного стартового давления в их исполнении не было. Хоккеисты почти смогли отыграть целый период без удалений, хотя эта серия лидирует по количеству штрафных минут в текущем плей-офф. И все-таки обоюдное удаление за четыре минуты до перерыва сыграло свою роль. Александр Керфут завозился с шайбой на выходе из собственной зоны и позволил Ондржею Палату обокрасть себя и открыть счет.

Во второй двадцатиминутке рисунок игры не сильно изменился, а на площадке было много борьбы и позиционной работы. При этом приятно удивляли лидеры «Торонто», которые в этой серии совершенно не стесняются черновой работы. В прошлом матче Остон Мэттьюс и Митч Марнер и вовсе стали лидерами по количеству проведенных силовых приемов. «Мэйпл Лифс», благодаря своему прессингу, получили возможность разыграть большинство, но умудрились в этом формате пропустить. Илья Михеев ошибся с передачей в атаке и Энтони Сирелли наказал соперника за расточительность.

Однако уже не раз в это серии «Торонто» демонстрировал характер. Команда впервые за последних несколько лет научилась переворачивать матчи, и сегодняшняя встреча не стала исключением. В течение семи минут гости соорудили три шайбы, а начало камбеку положил Мэттьюс. Американец забросил четвертую шайбу в этом плей-офф, но главным героем периода стал Джон Таварес, который меньше чем за 30 секунд отличился дублем. Капитан «Мэйпл Лифс» показал всем, что несмотря на критику со стороны, он не зря носит капитанскую нашивку.

После такого мощного игрового отрезка психологическое преимущество полностью перешло на сторону гостей, но «Торонто» не были бы собой если бы не смогли найти приключения на ровном месте. Давид Кампф и Керфут удалились с разницей в 16 секунд и «Тампа» получила возможность почти две минуты поиграть в формате пять на три. Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл очень уверенно действовал в сегодняшнем матче, но спастись в такой ситуации было практически невозможно. Никита Кучеров наконец-то пополнил свою снайперскую копилку и забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф. В прошлой встрече форвард не использовал несколько убойных шансов, но сегодня выстрелил в нужный момент.

В концовке третьего периода «Тампа» стала чаще владеть шайбой, перехватила инициативу и постаралась на эмоциях добить соперника. Брэйден Хэгел мог отличиться за три минуты до финальной сирены, но не попал в пустой угол ворот.

Впервые в этом противостоянии команды зашли в овертайм, и Андрею Василевскому пришлось включать свой лучший режим. Российский голкипер пропустил не менее трех шайб в каждом из матчей серии с «Торонто», но в дополнительное время действовал выше всяческих похвал.

Гости смотрелись опаснее, но кубковый опыт сыграл в овертайме определяющую роль. Порой кажется, что «Тампа» немного устала и два выигранных подряд Кубка Стэнли сказываются на физических кондициях игроков. Однако действующий чемпион не спешит в отпуск даже при таких раскладах. Брэйден Поинт в концовке овертайма оказался в нужном месте и принес команде тяжелейшую победу. Таким образом, «Лайтнинг» продолжили свою впечатляющую серию — 17 побед подряд после проигранных матчей в плей-офф. В Торонто будет очень сложно, но «Тампа» уже неоднократно демонстрировала свои волевые качества.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
3 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
2 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
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0 - 0
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Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
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5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
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5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
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4 - 2
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И О
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 6 11
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

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Колорадо

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Кирилл Капризов

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Питтсбург

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Владимир Тарасенко

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Сент-Луис

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И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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Джейк Эттингер

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