«Рейнджерс» благодаря голу Панарина в овертайме победили «Питтсбург» и вышли во второй раунд

Что может быть круче шайбы в овертайме седьмого матча серии?

Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Шнайдер), 7:36 — 1:0. Хейнен — 3 (бол., Картер, Родригес), 18:51 — 1:1. Гюнтцель — 8 (бол., Раст, Кросби), 30:18 — 1:2. Миллер — 1 (Копп, Строум), 31:23 — 2:2. Родригес — 3 (мен.), 37:24 — 2:3. Зибанежад — 3 (Копп), 54:15 — 3:3. Панарин — 3 (бол., Фокс, Зибанежад), 64:46 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Джарри.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (8+12+7+3) — 45 (13+18+12+2).

Наши: Панарин (23.42/6/+1) — Малкин (17.21/1/0).

16 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Счет в серии 4-3

Без двух основных вратарей. Без главной звезды. Без крайнего нападающего топ-6. Потери «Питтсбурга» по ходу серии с «Рейнджерс» поражали. Но на седьмой матч обычно выходят все, у кого клюшка держится в руках. Вот и у «Пингвинз» в ворота вернулся Тристан Джарри, а в нападение — Кросби и Ракелль.

Счет открыл главный снайпер «Рейнджерс» Крис Крайдер. Мощно щелкнув после передачи Мики Зибанежада, американец забил 29-й гол в плей-офф, выйдя на второе место в истории клуба по этому показателю. Пока Крайдер делит его с Марком Мессье.

Удаления подводили «Рейнджерс»: Труба схватил четыре минуты, и гости сравняли счет. Но куда хуже было бы, если б не игра Игоря Шестеркина. Не будем в лишний раз писать про «Везина Трофи», именно по ходу плей-офф российский вратарь существенно улучшил свою игру.

Если в эпизоде выше Джейк Гюнцель не смог переиграть Шестеркина с нескольких попыток, то в большинстве американский нападающий «Питтсбурга» быстро сориентировался и помог себе ногой, а затем опередил вратаря.

Впрочем, вели в счете гости чуть больше минуты — защитник Миллер забросил свою первую шайбу в плей-офф.

«Рейнджерс» неудачно играли не только в меньшинстве, но и в большинстве. Чешский нападающий Хитил потерял шайбу в чужой зоне, за что его тут же наказал Родригес.

«Питтсбург» начал уверенно играть без шайбы, и кто знает, где были бы «Рейнджерс», если б не Зибанежад. К выстрелу шведа в ближнюю «девятку» Джарри был не готов.

В отличие от Зибанежада, Артемий Панарин провалил седьмой матч. В основное время он дважды удалился и постоянно терял шайбу. Но какое это имеет значение после того, что он сделал в овертайме? Получив в большинстве шайбу в правом круге вбрасывания, Панарин отправил ее в ворота. Есть победная! «Питтсбург» заканчивает свой сезон, а «Рейнджерс» ждет «Каролина».