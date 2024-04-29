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«Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Кади («Краснодар») и Юрий Горшков («Крылья Советов») в матче 26-го тура РПЛ.
Фото ФК «Крылья Советов»
«Быки» упустили шанс возглавить турнирную таблицу.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Краснодар

В воскресенье уже похороненная было чемпионская интрига ожила после поражения «Зенита» в Петровском парке. А новая неделя началась в режиме ожидания смены лидера, для чего от «Краснодара» требовалась победа на заказ. Это тоже в своем роде испытание - далеко не первое для «быков».

В начале весны тогда еще команда Владимира Ивича с ними не справлялась, не воспользовавшись ни одной осечкой сине-бело-голубых. Причем в куда более комфортной ситуации - «Краснодар» сам шел на первой строчке и мог увеличивать отрыв до комфортного. Когда «Зенит» разделил очки со «Спартаком» - черно-зеленые на последней минуте упустили победу над «Рубином». На ничью питерцев в Самаре ответили еще одной упущенной победой в гостях у «Локомотива».

Иван Ломаев&nbsp;&mdash; Джон Кордоба. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Как говорится, почувствуйте разницу с тем же «Байером», который в бундеслиге нарушил гегемонию «Баварии», демонстрируя и показывая не только классную игру, но и невероятный характер с голами «на флажке». И неважно, как ты забил. Гол для хит-парадов или, что называется, внес мяч в сетку «с мясом». Как раз такой настрой в начале самарской игры продемонстрировал Волков. После навеса Виктора Са он буквально смял Горшкова в рамках заданной Сергеем Карасевым планки уровня борьбы, однако ВАР обнаружил у краснодарца игру рукой, и взятие ворот было отменено.

А вот инстинкта убийцы в первом тайме остальным «быкам» категорически не хватало. Ломаев остановил удар в упор от замыкавшего подачу углового Алонсо. Вслед за ним промахнулся Кади, испортив восхитительную передачу Сперцяна. Ну а «Крылья» и не думали отсиживаться в обороне. Это вообще не их футбол, поэтому покой «Краснодару» только снился. И когда Сафонов ошибся при выносе мяча, ему пришлось все исправлять, не дав забить Салтыкову и Костанце, чей удар был осложнен рикошетом. А потом еще и Горшков, обыгравшись с Рахмановичем, простил, пробив в прикрытый вратарем угол.

Скриншот из&nbsp;трансляции. «Крылья Советов» — «Краснодар»: Карасев ошибочно удалил игрока «быков»

По моментам к перерыву волжане как минимум не уступали. Во второй же половине команда Мурада Мусаева не показала ничего, чтобы можно было сказать ради титула она готова прыгнуть выше головы. Больше того даже по обычным меркам все было на порядок скромнее, чем против «Факела» и «Балтики». Да, команда Игоря Осинькина это другой уровень, но тебе же дали такой шанс! Его нужно обхватывать обеими руками, вгрызаться в него зубами, а не играть так, что объективно во втором тайме ближе к победе были «Крылья».

Чего стоит сумасшедший по силе выстрел Костанцы, после которого еще долго вибрировала пришедшая на выручку Сафонову штанга. Или момент только появившегося на поле и встреченного овацией Гарре. Или попадание Печенина из центра штрафной в перекладину. И как же «быкам» не хватало здорово закрывавшего в последних турах левую бровку Олусегуна!

Дисквалификация нигерийца получилась куда более чувствительной, чем перебор желтых карточек у волжанина Ежова. Его отсутствия «Крылья» почти не заметили, а вернувшийся в стартовый состав южан Волков проделал путь от несостоявшегося героя до антигероя. Зацеп рукой Салтыкова при наличии в активе желтой карточки это футбольное самоубийство. Пусть решение Карасева и было спорным - даже повода в таких играх давать нельзя. Так чемпионами не становятся. Даже если вам преподносят титул чуть ли не на блюдечке с сине-бело-голубой каемочкой.

Фото «СЭ»
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
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Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
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Сочи – Факел
 - : -
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