«Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют
В воскресенье уже похороненная было чемпионская интрига ожила после поражения «Зенита» в Петровском парке. А новая неделя началась в режиме ожидания смены лидера, для чего от «Краснодара» требовалась победа на заказ. Это тоже в своем роде испытание - далеко не первое для «быков».
В начале весны тогда еще команда Владимира Ивича с ними не справлялась, не воспользовавшись ни одной осечкой сине-бело-голубых. Причем в куда более комфортной ситуации - «Краснодар» сам шел на первой строчке и мог увеличивать отрыв до комфортного. Когда «Зенит» разделил очки со «Спартаком» - черно-зеленые на последней минуте упустили победу над «Рубином». На ничью питерцев в Самаре ответили еще одной упущенной победой в гостях у «Локомотива».
Как говорится, почувствуйте разницу с тем же «Байером», который в бундеслиге нарушил гегемонию «Баварии», демонстрируя и показывая не только классную игру, но и невероятный характер с голами «на флажке». И неважно, как ты забил. Гол для хит-парадов или, что называется, внес мяч в сетку «с мясом». Как раз такой настрой в начале самарской игры продемонстрировал Волков. После навеса Виктора Са он буквально смял Горшкова в рамках заданной Сергеем Карасевым планки уровня борьбы, однако ВАР обнаружил у краснодарца игру рукой, и взятие ворот было отменено.
А вот инстинкта убийцы в первом тайме остальным «быкам» категорически не хватало. Ломаев остановил удар в упор от замыкавшего подачу углового Алонсо. Вслед за ним промахнулся Кади, испортив восхитительную передачу Сперцяна. Ну а «Крылья» и не думали отсиживаться в обороне. Это вообще не их футбол, поэтому покой «Краснодару» только снился. И когда Сафонов ошибся при выносе мяча, ему пришлось все исправлять, не дав забить Салтыкову и Костанце, чей удар был осложнен рикошетом. А потом еще и Горшков, обыгравшись с Рахмановичем, простил, пробив в прикрытый вратарем угол.
По моментам к перерыву волжане как минимум не уступали. Во второй же половине команда Мурада Мусаева не показала ничего, чтобы можно было сказать — ради титула она готова прыгнуть выше головы. Больше того — даже по обычным меркам все было на порядок скромнее, чем против «Факела» и «Балтики». Да, команда Игоря Осинькина — это другой уровень, но тебе же дали такой шанс! Его нужно обхватывать обеими руками, вгрызаться в него зубами, а не играть так, что объективно во втором тайме ближе к победе были «Крылья».
Чего стоит сумасшедший по силе выстрел Костанцы, после которого еще долго вибрировала пришедшая на выручку Сафонову штанга. Или момент только появившегося на поле и встреченного овацией Гарре. Или попадание Печенина из центра штрафной в перекладину. И как же «быкам» не хватало здорово закрывавшего в последних турах левую бровку Олусегуна!
Дисквалификация нигерийца получилась куда более чувствительной, чем перебор желтых карточек у волжанина Ежова. Его отсутствия «Крылья» почти не заметили, а вернувшийся в стартовый состав южан Волков проделал путь от несостоявшегося героя до антигероя. Зацеп рукой Салтыкова при наличии в активе желтой карточки — это футбольное самоубийство. Пусть решение Карасева и было спорным - даже повода в таких играх давать нельзя. Так чемпионами не становятся. Даже если вам преподносят титул чуть ли не на блюдечке с сине-бело-голубой каемочкой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3