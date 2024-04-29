«Быки» упустили шанс возглавить турнирную таблицу.

В воскресенье уже похороненная было чемпионская интрига ожила после поражения «Зенита» в Петровском парке. А новая неделя началась в режиме ожидания смены лидера, для чего от «Краснодара» требовалась победа на заказ. Это тоже в своем роде испытание - далеко не первое для «быков».

В начале весны тогда еще команда Владимира Ивича с ними не справлялась, не воспользовавшись ни одной осечкой сине-бело-голубых. Причем в куда более комфортной ситуации - «Краснодар» сам шел на первой строчке и мог увеличивать отрыв до комфортного. Когда «Зенит» разделил очки со «Спартаком» - черно-зеленые на последней минуте упустили победу над «Рубином». На ничью питерцев в Самаре ответили еще одной упущенной победой в гостях у «Локомотива».

Как говорится, почувствуйте разницу с тем же «Байером», который в бундеслиге нарушил гегемонию «Баварии», демонстрируя и показывая не только классную игру, но и невероятный характер с голами «на флажке». И неважно, как ты забил. Гол для хит-парадов или, что называется, внес мяч в сетку «с мясом». Как раз такой настрой в начале самарской игры продемонстрировал Волков. После навеса Виктора Са он буквально смял Горшкова в рамках заданной Сергеем Карасевым планки уровня борьбы, однако ВАР обнаружил у краснодарца игру рукой, и взятие ворот было отменено.

А вот инстинкта убийцы в первом тайме остальным «быкам» категорически не хватало. Ломаев остановил удар в упор от замыкавшего подачу углового Алонсо. Вслед за ним промахнулся Кади, испортив восхитительную передачу Сперцяна. Ну а «Крылья» и не думали отсиживаться в обороне. Это вообще не их футбол, поэтому покой «Краснодару» только снился. И когда Сафонов ошибся при выносе мяча, ему пришлось все исправлять, не дав забить Салтыкову и Костанце, чей удар был осложнен рикошетом. А потом еще и Горшков, обыгравшись с Рахмановичем, простил, пробив в прикрытый вратарем угол.

По моментам к перерыву волжане как минимум не уступали. Во второй же половине команда Мурада Мусаева не показала ничего, чтобы можно было сказать — ради титула она готова прыгнуть выше головы. Больше того — даже по обычным меркам все было на порядок скромнее, чем против «Факела» и «Балтики». Да, команда Игоря Осинькина — это другой уровень, но тебе же дали такой шанс! Его нужно обхватывать обеими руками, вгрызаться в него зубами, а не играть так, что объективно во втором тайме ближе к победе были «Крылья».

Чего стоит сумасшедший по силе выстрел Костанцы, после которого еще долго вибрировала пришедшая на выручку Сафонову штанга. Или момент только появившегося на поле и встреченного овацией Гарре. Или попадание Печенина из центра штрафной в перекладину. И как же «быкам» не хватало здорово закрывавшего в последних турах левую бровку Олусегуна!

Дисквалификация нигерийца получилась куда более чувствительной, чем перебор желтых карточек у волжанина Ежова. Его отсутствия «Крылья» почти не заметили, а вернувшийся в стартовый состав южан Волков проделал путь от несостоявшегося героя до антигероя. Зацеп рукой Салтыкова при наличии в активе желтой карточки — это футбольное самоубийство. Пусть решение Карасева и было спорным - даже повода в таких играх давать нельзя. Так чемпионами не становятся. Даже если вам преподносят титул чуть ли не на блюдечке с сине-бело-голубой каемочкой.